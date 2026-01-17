Στην κατάμεστη αίθουσα του κινηματογράφου «Ολύμπιον», στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας είδε γνώριμα πρόσωπα από το κομματικό του παρελθόν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο στον εναρκτήριο χαιρετισμό της ομιλίας του, απευθύνθηκε με οικειότητα στους παρευρισκόμενους ως «συντρόφισσες και σύντροφοι», κάτι που είχε αποφύγει στις δύο προηγούμενες εκδηλώσεις, σε Αθήνα και Πάτρα. Μάλιστα, κατά την είσοδό του στην αίθουσα, καταχειροκροτούμενος άκουσε και το σύνθημα «νάτος νάτος ο πρωθυπουργός», μοιάζοντας να το απολαμβάνει, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του Μπέτυ Μπαζιάνα.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη της εκδήλωσης, δεκάδες άτομα άρχισαν να σχηματίζουν ουρές έξω από τον κινηματογράφο της Θεσσαλονίκης, ανυπομονώντας να λάβουν θέση στην αίθουσα, η οποία γέμισε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα δεκάδες άτομα να μην μπορέσουν να εισέλθουν στο «Ολύμπιον». Μάλιστα, προς στιγμήν, επικράτησε ένταση και έπειτα από διαβουλεύσεις με τους υπεύθυνους του χώρου, επιτράπηκε η είσοδος σε ακόμη μερικές δεκάδες άτομα, για να παρακολουθήσουν όρθιοι την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και συνοδοιπόροι του Αλέξη Τσίπρα. Θεόφιλος Ξανθοπουλος, Πόπη Τσαπανίδου, Κατερίνα Νοτοπούλου, Βασίλης Κόκκαλης, Συμεών Κεδικογλου, Αλεξανδρος Μεϊκόπουλος και Οζγκιούρ Ναζήφ Φερχάτ. Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν και πρώην βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Ελένη Αυλωνίτου, ο Γιάννης Αμανατίδης, η Δώρα Αυγέρη και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.

Αθρόα ήταν και η προσέλευση τοπικών κομματικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. «Μοιάζει να είναι σα μια συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ από τα παλιά. Ο πρόεδρος έχει πιστούς οπαδούς εδώ στη Θεσσαλονίκη», έλεγε χαρακτηριστικά ενεργό κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε «πηγαδάκι» που είχε στηθεί πριν την έναρξη της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα.

«Αλέξη ρίχτο»!

Η… αδημονία του ακροατηρίου να ακούσει κάτι πιο συγκεκριμένο από τον Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, αποτυπώθηκε σε μία από τις μικρές παύσεις, κατά την διάρκεια της ομιλίας του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. «Ξέρω ότι σήμερα δεν ήρθατε μόνο για να ακούσετε για την Ιθάκη, για τις διεθνείς εξελίξεις και για το κράτος», είπε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας μια μικρή παύση και τότε ακούστηκε η δυνατή φωνή ενός άνδρα από το κοινό, ο οποίος τον παρότρυνε: «Ρίχτο»! Η αίθουσα σείστηκε από τα γέλια, αλλά ο πρώην πρωθυπουργός δεν του έκανε το… χατίρι.

Όπως είπε, συνεχίζοντας την ομιλία του, «η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης λοιπόν, που θα γεννήσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και μαζί τη νέα ελπίδα, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Και θα γίνει πέρα και πάνω από ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες. Θα γίνει όμως με σχέδιο, θα γίνει μεθοδικά, όχι βιαστικά και πρόχειρα».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Τα «φώτα» στον Αντώνη Σαουλίδη

Για τον μικρόκοσμο της Θεσσαλονίκης, η παρουσία του Αντώνη Σαουλίδη στο πάνελ της εκδήλωσης ήταν ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός και μονοπώλησε τις συζητήσεις στα πολιτικά στέκια της πόλης. Ο Αντώνης Σαουλίδης, υποστηρικτής του Χάρη Δούκα, είναι ενεργό στέλεχος του ΠαΣοΚ στη συμπρωτεύουσα και στις τελευταίες εθνικές εκλογές ήρθε δεύτερος σε σταυρούς στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης, πίσω μόνο από τον Χάρη Καστανίδη.

Ο εορτάζων κ. Σαουλίδης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να παραμερίσουμε το αναμάσημα των παλιών διαχωρισμών», σημειώνοντας ότι «η νέα γενιά των ανθρώπων δε ζητά εξηγήσεις για το παρελθόν, αλλά απαντήσεις για το μέλλον». Όπως επεσήμανε, «όταν μια κυβέρνηση πνίγεται στα σκάνδαλα και δεν κλονίζεται, έχουμε πρόβλημα Δημοκρατίας», υπογραμμίζοντας ότι «η συντηρητική παράταξη έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη χρεωκοπία της χώρας». Κλείνοντας την τοποθέτησή του, είπε ότι «το αίτημα για μεγάλη δημοκρατική παράταξη παραμένει και δεν έχει νόημα ούτε το όνομα ούτε το χρώμα», για να εισπράξει το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

«Ζυμώσεις» από τον Διονύση Τεμπονέρα

Τις «ζυμώσεις» ανάμεσα σε πρόσωπα που προέρχονται από το χώρο της Κεντροαριστεράς ανέλαβε ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος χθες το βράδυ συναντήθηκε με πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠαΣοΚ και της Νέας Αριστεράς, σε γνωστό ουζερί της Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό, στη συζήτηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Χάρης Τσιόκας, ο Κώστας Αμπατζάς, νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς και πρώην γραμματέας της νομαρχιακής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, το πρώην στέλεχος της ΔΗΜΑΡ, Βαγγέλης Ζαρκάδης και ο Μάνος Γαβριηλίδης, γραμματέας της νομαρχιακής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης παραβρέθηκαν, ο Κώστας Μπογδάνος, πρώην γραμματέας της νομαρχιακής Χαλκιδικής του ΠαΣοΚ και πρώην στελέχη της νεολαίας ΠαΣοΚ, όπως οι Αντώνη Ελευθεριάδης και Πάνος Δαδούδης.

«Αν ένας ιστορικό κύκλος έκλεισε το 2023, ήδη ένας καινούργιος κύκλος για τον προοδευτικό χώρο είναι βέβαιο, ότι ετοιμάζεται να ανοίξει. Δεν πρόκειται για επιθυμία και βολονταρισμό. Πρόκειται για ανάγκη που γίνεται ιστορία. Πρόκειται για όνειρα που ζητούν εκδίκηση. Πρόκειται για μια «υπόθεση» ανοιχτή, για τη δική μας «Ιθάκη», που μας καλεί να ταξιδέψουμε και πάλι», είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας κατά την ομιλία του, στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης.

Μικροένταση και συλλήψεις

Από νωρίς το πρωί, στην περιοχή γύρω από τον κινηματογράφο «Ολύμπιον», είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς η εθνικιστική οργάνωση «Ενωμένοι Μακεδόνες» και ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Μετώπου Γιάννης Κουριαννίδης είχαν προαναγγείλει, μέσω διαδικτύου, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, χαρακτηρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα «προδότη της Μακεδονίας και ανεπιθύμητο στη Θεσσαλονίκη».

Παρά την επίσημη απαγόρευση των αστυνομικών αρχών, για απαγόρευση των συγκεντρώσεων, ελάχιστα άτομα, τα οποία κρατούσαν ένα πλακάτ με τη φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού, στο οποίο έγραφε «ανεπιθύμητος», κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο.

Πριν δημιουργηθεί οποιοδήποτε επεισόδιο, παρενέβησαν αστυνομικοί και προχώρησαν σε έξι προσαγωγές ατόμων, που μετατράπηκαν σε συλλήψεις.