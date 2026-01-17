Πέρυσι ήταν η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και τα γυρίσματα της στις ωραιότερες περιοχές της Πελοποννήσου. Φέτος, δύο ξένες παραγωγές, που μετρούν αντίστροφα για τα γυρίσματα τους στην Ελλάδα, άρχισαν να μας απασχολούν με το ξεκίνημα της χρονιάς.

Ποιοι έρχονται και κυρίως τι θα κάνουν στα μέρη μας; Μετά την περσινή αρνητική δημοσιότητα για δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις πληρωμών στο σύστημα Cash Rebate (ενίσχυση που δίνει το ελληνικό κράτος σε παραγωγές που γυρίζονται στην Ελλάδα, επιστρέφοντας έως και το 40% των εξόδων ως κίνητρο προσέλκυσης παραγωγών) του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, τις αποπληρωμές που ακολούθησαν προς τις οπτικοακουστικές παραγωγές, αλλά και τις διεκδικήσεις των ελλήνων κινηματογραφιστών, παίρνουν σειρά προτεραιότητας και άπλετο φως δημοσιότητας δύο φιλόδοξα σχέδια επί ελληνικού εδάφους.

Το 2026 φέρνει στην Ελλάδα δύο σημαντικές ξένες παραγωγές με διεθνή απήχηση και ηχηρά ονόματα: το «Dig», τηλεοπτική σειρά με πρωταγωνιστή τον Χιου Λόρι και μία κινηματογραφική ταινία σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Οσκαρ, Ντάμιεν Σαζέλ, που έχει ηχηρά ονόματα στο καστ, όπως τον Κίλιαν Μέρφι, τον Ντάνιελ Κρεγκ και τη Μισέλ Γουίλιαμς. Και τα δύο πρότζεκτ, διαφορετικού ύφους και κλίμακας, «ξεσκονίζονται» από τη δημοσιότητα.

«Dig» με Χιου Λόρι

Η πρώτη παραγωγή είναι η νέα σειρά «Dig», βασισμένη στο μπεστ στέλερ Excavations της Κέιτ Μάιερς, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα στην Ελλάδα το αμέσως προσεχές διάστημα, μέσα στον Ιανουάριο. Ο πρωταγωνιστής Χιου Λόρι, γνωστός και δημοφιλής στο ελληνικό κοινό από τον ρόλο του ως Δρ. Χάουζ στη σειρά «House» («Ιατρικές υποθέσεις»), υποδύεται τον Νέβιλ, Βρετανό – βεβαίως – καθηγητή που αγαπάει την αρχαιολογία και την παρελθοντολογία, κάνοντας φιλότιμους κόπους να διατηρήσει τις παραδόσεις του επαγγέλματος που σβήνει σιγά σιγά.

Ο Λόρι, που στο παρελθόν υπήρξε ιδιαίτερα θερμός προς τα δίκαια της Ελλάδας (κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης) δεν παραλείπει να εναλλάσσεται στη διάρκεια της καριέρας του μεταξύ κωμωδίας και δράματος: από το ιατρικό δράμα «House, M.D.» στις σειρές «The Night Manager» και «Chance» και τις κωμωδίες «Jeeves and Wooster», «A Bit of Fry and Laurie», «Veep» και «Avenue 5».

Το ταλέντο του αδιαμφισβήτητο: έχει κερδίσει 10 υποψηφιότητες για Emmy μέχρι σήμερα, τρεις Χρυσές Σφαίρες και δύο βραβεία SAG Awards από το Σωματείο των Αμερικανών Ηθοποιών.

Όποιος θέλει να τον παρακολουθήσει αυτή την περίοδο στην τηλεόραση μπορεί να το κάνει βλέποντας την 3η σεζόν της «Τεχεράνης» («Tehran») που προβάλλεται στην υπηρεσία streaming της Apple TV.

Η παραγωγή του «Dig» γίνεται για την πλατφόρμα streaming της Peacock, με τη συμμετοχή γνωστών δημιουργών από τον χώρο της αμερικανικής τηλεόρασης, δηλαδή την κωμικό και σεναριογράφο Έϊμι Πόλερ που έχει αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου με τον δημιουργό της σειράς «Parks and Recreation», Μάικ Σουρ, που την καθιέρωσε. Μαζί τους και ο Τζέι Τζέι Φίλμπιν («Only Murders in the Building»).

Η περίπτωση του σκηνοθέτη του «La La Land»

Aπό τα μέσα Μαρτίου ξεκινά η δεύτερη μεγάλη παραγωγή στην Ελλάδα, αυτή τη φορά κινηματογραφική. Πρόκειται για τη νέα, ακόμη άτιτλη ταινία του Γαλλοαμερικανού Ντάμιεν Σαζέλ, του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη των «Whiplash», «La La Land» και «Babylon». Το πρότζεκτ υποστηρίζεται από την Paramount και έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της βαρύτητας των ονομάτων που συγκεντρώνονται σε αυτό.

Ο Μέρφι ακόμα θυμίζει έντονα τον Οπενχάιμερ, μετά το Οσκαρ του για το ομώνυμο βιογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν κι ας έχει φέτος γερή επάνοδο με το θρίλερ «28 years later: The bone temple».

O Κρεγκ, με τα πρόσφατα «Queer» και «Wake up dead man» στο Netflix, δεν ξεχνάμε ότι έχει έρθει ξανά για τα γυρίσματα στις Σπέτσες του «The Glass Onion» της κωμικής σειράς μυστηρίου «Στα μαχαίρια».

Η Μισέλ Γουίλιαμς έχει επιπλέον αναζωογονητικές ανάσες στην καριέρα της και υψηλές προδιαγραφές ως ταλέντο μετά τη Χρυσή Σφαίρα για τη μίνι σειρά «Dying for Sex» όπου ήταν πραγματικά πολύ καλή.

Για την ταινία του Σαζέλ ξέρουμε ότι την έχει γράψει ο ίδιος και ότι είναι είναι δράμα φυλακών μέρος του οποίου θα γυριστεί στην Κέρκυρα και την Αττική. Ο δημιουργός υπογράφει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και το σενάριο, ενώ συμμετέχει και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του Wild Chickens Productions με την Ολίβια Χάμιλτον. Την διεύθυνση φωτογραφίας έχει αναλάβει ο Λολ Κρόουλι («The Brutalist»).

Είναι γνωστό ότι μετά την εμπορική αποτυχία του «Babylon», μια φιλόδοξη ματιά στις πρώτες μέρες του Χόλιγουντ, η οποία δεν ενθουσίασε τα ταμεία όταν κυκλοφόρησε το 2022, ο Ντάμιεν Σαζέλ επιδιώκει το δικό του come back. Του ευχόμαστε να το πετύχει.

Στην παραγωγή συμμετέχει και η ελληνική εταιρεία παραγωγής Heretic που έχει βάλει τη σφραγίδα της σε εξαιρετικές ταινίες που έχουν γυριστεί στην Ελλάδα, όπως το βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα «Τρίγωνο της θλίψης» του Γκάρεν Εστλουντ, το βιογραφικό δράμα «Maria» με την Αντζελίνα Τζολί και το «Inside» του Βασίλη Κατσούπη με τον Γουίλεμ Νταφόε.

Μελέτη για το Cash Rebate

Αναμένουμε προσεχώς περισσότερα νέα τόσο για τη σειρά «Dig» όσο και για την ατιτλοφόρητη ταινία του Σαζέλ. Σημειώνεται ότι στις αρχές Ιανουαρίου το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ απέστειλε στοιχεία στα μέσα ενημέρωσης ενημερώνοντας για την «μελέτη οικονομικών επιδράσεων της διεθνούς εταιρείας Olsberg•SPI (SPI), η οποία επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του προγράμματος κινήτρων για τον τομέα οπτικοακουστικής παραγωγής (cash rebate) στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα ευρήματα, την περίοδο 2018–2025 το cash rebate παρήγαγε εντυπωσιακή οικονομική απόδοση επένδυσης (ROI) 4,2, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία και χιλιάδες θέσεις εργασίας.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που λήφθηκαν από τον Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ κατά την διάρκεια της μελέτης (σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνει το έτος 2025), περί τα 291 εθνικά και διεθνή έργα υποστηρίχθηκαν μέσω του cash rebate από τότε που άρχισε να λαμβάνει αιτήσεις το 2018, ενώ περί τα € 205,4 εκατομμύρια καταβλήθηκαν μέσω του προγράμματος από το 2019.

Μεταξύ άλλων η μελέτη επιβεβαιώνει ότι ο κλάδος κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής: αποτελεί στρατηγικό κλάδο, με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο για την Ελλάδα, ενισχύει την καινοτομία και την τεχνολογική εξειδίκευση, προσελκύει σημαντικές διεθνείς επενδύσεις, προωθεί το brand της Ελλάδας διεθνώς, συνολικά αλλά και ως τουριστικό προορισμό.