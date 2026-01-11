Η σκανδιναβική ταινία «Συναισθηματική αξία» του Γιοακίμ Τρίερ αναδείχθηκε η καλύτερη της χρονιάς σύμφωνα με την ψηφοφορία της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου για την ανάδειξη των καλύτερων ταινιών του 2025.

Κατά την ψηφοφορία κάθε μέλος της Π.Ε.Κ.Κ. είχε δικαίωμα να ψηφίσει μια δεκάδα ταινιών, ενώ διενεργήθηκε και παράλληλη ψηφοφορία για την καλύτερη ελληνική ταινία, όπου πρώτη βγήκε η «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη.

Για τις ελληνικές ταινίες κάθε κριτικός μπορούσε να ψηφίσει ως τρεις ταινίες (σημείωση: ο υπογράφων του ανά χείρας κειμένου δεν ψήφισε ξεχωριστά για ελληνικές ταινίες θεωρώντας ότι αν μια ελληνική ταινία χωρά στην δεκάδα του για τις καλύτερες της χρονιάς, εκεί θα πρέπει να μπει. Και αυτό έγινε με το ντοκιμαντέρ του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου «Ο κόκκινος δάσκαλος»)

Με την «Συναισθηματική αξία», στη «διεθνή» ψηφοφορία των 10 καλύτερων ταινιών της χρονιάς, ο Γιοακίμ Τρίερ, κατά το ήμισυ Δανός, κατά το άλλο ήμισυ Νορβηγός, επισκίασε τον Ιρανό Τζαφάρ Παναχί του οποίου η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» έλαβε την πέμπτη θέση.Οι δύο ταινίες «πάλεψαν» για πρώτη φορά στο περσινό φεστιβάλ των Καννών όπου τον Χρυσό Φοίνικα έλαβε το «Ένα απλό ατύχημα» και το μεγάλο βραβείο της επιτροπής η «Συναισθηματική αξία».

Είναι βέβαιο ότι οι δύο ταινίες θα λάβουν μέρος στην προσεχή κούρσα των Οσκαρ όπου το μεγάλο φαβορί δείχνει να είναι η αμερικανική ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Αντερσον, η οποία στην δεκάδα της Π.Ε.Κ.Κ. ελαβε την δεύτερη θέση.

Ενδιαφέρον έχει ότι την τρίτη και την τέταρτη θέση κατέλαβαν ταινία από την Ασία: η «Καμιά άλλη επιλογή» του Νοτιοκορεάτη Παρκ Τσαν – Γουκ στην τρίτη και «Όλα όσα φανταζόμαστε ως φως» της Ινδής Παγιάλ Καπάντια στην τέταρτη θέση.

Άλλες ταινίες που είχαν θετική απήχηση στο κοινό στα ταμεία των αιθουσών έχοντας προέλθει από μεγάλα διεθνή φεστιβάλ και βρήκαν θέση στη λίστα της Π.Ε.Κ.Κ. είναι στην έκτη θέση η «Father mother sister brother» του Τζιμ Τζάρμους, ο Χρυσός Λέων στο φετινό φεστιβάλ Βενετίας, όπως και η βραβευμένη στο ίδιο φεστιβάλ με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», σε σκηνοθεσία Κάουτερ Μπεν Χανία στην έβδομη θέση.

Θετικό επίσης το γεγονός ότι μια ταινία του 2024 η οποία προβλήθηκε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025 βρίσκεται στην λίστα της Π.Ε.Κ.Κ.. Είναι η «Βερμίλιο: Η νύφη του βουνού» της Μάουρα Ντελπέρο στη δέκατη θέση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η δεκάδα της Π.Ε.Κ.Κ. περιλαμβάνει και ένα ντοκιμαντέρ, το «Σάουντρακ για ένα πραξικόπημα» του Γιόχαν Γκριμονπρές. Επίσης μόλις μια ακόμα ταινία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το «Weapons» του Ζακ Κρέγκερ συμπεριλαμβάνεται στη δεκάδα της Π.Ε.Κ.Κ. – συγκεκριμένα στην όγδοη θέση.

Στα εν Ελλάδι, επικράτησε μια ταινία με οικεία σκηνοθετική υπογραφή, η «Σπασμένη φλέβα» του πολλάκις νικητή αντίστοιχων ψηφοφοριών Γιάννη Οικονομίδη. Ακολούθησαν το «Κρέας» του Δημήτρη Νάκου, που η Π.Ε.Κ.Κ. βράβευσε και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 2024, και η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη, που ήταν και η πρόταση της χώρας μας για τα Όσκαρ.

Οι ψήφοι των μελών της Π.Ε.Κ.Κ. έχουν αναρτηθεί αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας (pekk.gr), μαζί με πλούσια στατιστικά στοιχεία. Σημαντικό είναι το ποσοστό συμμετοχής στην ψηφοφορία, το οποίο είναι στο 78%! Όλα τα σχετικά θα συμπεριληφθούν -ως είθισται- και στην ετήσια έκδοση της ένωσης «Κινηματογράφος 2025», που θα κυκλοφορήσει στις αρχές Μαρτίου.

Εκεί θα περιέχονται ακόμα κριτικές για το σύνολο των ταινιών που προβλήθηκαν την περασμένη χρονιά στη χώρα μας, εκτενείς αναφορές στα ελληνικά και στα μεγάλα διεθνή Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 2025 όπου παρέστησαν τα μέλη μας, ενώ δεν θα λείψει αναδρομή στις δράσεις της Π.Ε.Κ.Κ., παρουσίαση όσων βιβλίων για την έβδομη τέχνη κυκλοφόρησαν, αλλά και το “box office” για τα εισιτήρια εν Ελλάδι και το “Εις μνήμην”, η πιο προσεγμένη ανασκόπηση των κινηματογραφικών απωλειών της χρονιάς.

Οι 10 καλύτερες διεθνείς ταινίες του 2025

1) Συναισθηματική αξία (σκην: Γιόακιμ Τρίερ)

2) Μια μάχη μετά την άλλη (σκην: Πολ Τόμας Άντερσον)

3) Καμία άλλη επιλογή (σκην: Παρκ Τσαν-Γουκ)

4) Όλα όσα φανταζόμαστε ως φως (σκην: Παγιάλ Καπάντια)

5) Ένα απλό ατύχημα (σκην: Τζαφάρ Παναχί)

6) Father mother sister brother (σκην: Τζιμ Τζάρμους)

7) Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (σκην: Κάουτερ Μπεν Χανία)

8) Weapons (σκην: Ζακ Κρέγκερ)

9) Σάουντρακ για ένα πραξικόπημα (σκην: Γιόχαν Γκριμονπρές)

10) Βερμίλιο: Η νύφη του βουνού (σκην: Μάουρα Ντελπέρο)

Οι 3 καλύτερες ελληνικές ταινίες του 2025

1) Σπασμένη φλέβα (σκην: Γιάννης Οικονομίδης)

2) Κρέας (σκην: Δημήτρης Νάκος)

3) Αρκάντια (σκην: Γιώργος Ζώης)

Η δεκάδα του Γιάννη Ζουμπουλάκη (σύμφωνα με την Α προβολή των ταινιών στις αίθουσες)

Top 10 2025

Ο κόκκινος δάσκαλος, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Ελλάδα (2024)

Πρώτη προβολή: 9.1.2025

Flow – Η γάτα που δεν φοβόταν το νερό / Flow, Γκιντς Ζιλμπαλόντις Λετονία/ Γαλλία (2024)

Πρώτη προβολή :30.1.2025

The brutalist, Μπρέιντι Κορμπέ ΗΠΑ/ Αγγλία, (2024)

Πρώτη προβολή: 6.2.2025

Το κορίτσι με τη βελόνα / Pigen Med Nalen / The Girl With the Needle Μάγκνους φον Χορν, Δανία/ Σουηδία (2025)

Πρώτη προβολή: 27.2.2025

Το 47 / El 47 Μαρσέλ Μπαρένα, Ισπανία (2024)

Πρώτη προβολή: 3.7.2025

Συναισθηματική Αξία / Affeksjonsverdi / Sentimental Value, Γιοακίμ Τρίερ Νορβηγία, Γερμανία, Δανία (2025)

Πρώτη προβολή: 11.9.2025

Ο μεσολαβητής / Relay, Ντέιβιντ Μακένζι, ΗΠΑ, 2025

Πρώτη προβολή: 18.9.2025

Μια μάχη μετά την άλλη / One Battle After the Other Πολ Τόμας Άντερσον, ΗΠΑ, 2025

Πρώτη προβολή: 25.9.2025

Καμιά άλλη επιλογή / No other choice, Παρκ Τσαν Γουκ, Νότιος Κορέα, 2025

Πρώτη προβολή: 13.11.2025

Father Mother Sister Brother, Τζιμ Τζάρμους, ΗΠΑ, 2025

Πρώτη προβολή: 25.12.2025