Η μεγάλη σεζόν των κινηματογραφικών βραβείων στο Χόλιγουντ ξεκίνησε με τις Χρυσές Σφαίρες που απένειμε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών στο Λος Άντζελες. Τι κρατάμε;

Τέσσερα τα βραβεία για το «Μια μάχη μετά την άλλη» από 9 υποψηφιότητες: καλύτερη ταινία μιούζικαλ ή κωμωδία, σενάριο και σκηνοθεσία για τον Πολ Τόμας Αντερσον, β΄ γυναικείος ρόλος σε μιούζικαλ ή κωμωδία για την Τιάνα Τέιλορ.

Μια Μάχη Μετά την Αλλη για… Οσκαρ

Τριπλή η νίκη για τον Πολ Τόμας Άντερσον που κάνει παρέα τώρα στον Ολιβερ Στόουν στα ρεκόρ των Χρυσών Σφαιρών με τα περίοπτα βραβεία της σκηνοθεσίας και του σεναρίου, ενώ κρατά και αυτό της Καλύτερης Ταινίας ως παραγωγός. Η ταινία τρέχει με βήμα ταχύ για τα Οσκαρ.

Let’s hear it for this year’s #GoldenGlobes winner for Best Picture – Musical/Comedy, One Battle After Another! 🙌 pic.twitter.com/XoqIRTCcHT — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Η Τέιλορ κατέθεσε μια από τις πιο συγκινητικές ομιλίες της βραδιάς. «Στις μαύρες αδελφές μου και στα μικρά μαύρα κορίτσια που παρακολουθούν απόψε, η ευαισθησία μας δεν είναι μειονέκτημα», είπε η Τέιλορ. «Το βάθος μας δεν είναι υπερβολικό. Το φως μας δεν χρειάζεται άδεια για να λάμψει. Ανήκουμε σε κάθε χώρο στον οποίο μπαίνουμε. Οι φωνές μας έχουν σημασία και τα όνειρά μας αξίζουν χώρο».

Το Hamnet άρεσε στον Σπίλμπεργκ

Κορυφαία διάκριση και για το «Hamnet» που κράτησε δύο βραβεία: καλύτερης δραματικής ταινίας και α΄ γυναικείου ρόλου σε δράμα με την Τζέσι Μπάκλεϊ ως μητέρα που θρηνεί τον γιο της να κερδίζει προβάδισμα στην κούρσα των Οσκαρ.

Η ταινία της Κλόι Ζάο έκανε εντύπωση και στον Στίβεν Σπίλμπεργκ που δήλωσε επί σκηνής ότι «η Ζάο είναι η μοναδική σκηνοθέτης σε αυτόν τον πλανήτη που θα μπορούσε να αφηγηθεί την ιστορία του Άμνετ». Κι αυτή η παρατήρηση από τον κορυφαίο αφηγητή ιστοριών του Χόλιγουντ, μετράει πολύ.

Μία η βράβευση τελικά για το αουτσάιντερ που ακούγεται ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή στα Οσκαρ, με τίτλο «Αμαρτωλοί», το οποίο πήρε το βραβείο καλύτερης επίδοσης στο box office, χάρη στην εμπορική του επιτυχία στις ΗΠΑ.

Η χρονιά του Τίμοθι Σαλαμέ;

Τα κορυφαία βραβεία στις ερμηνείες απονεμήθηκαν στη Ρόουζ Μπερν, που τιμήθηκε ως καλύτερη ηθοποιός σε μιούζικαλ ή κωμωδία για τον ρόλο της ως μητέρα ενός παιδιού με διατροφική διαταραχή στην ταινία «Αν είχα πόδια θα σε κλωτσούσα», και στον Τίμοθι Σαλαμέ, που κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε μιούζικαλ ή κωμωδία υποδυόμενος στο Marty Supreme τον Μάρτι Ράισμαν, πρωταθλητή του πινγκ-πονγκ.

Η νίκη του 30χρονου ηθοποιού είναι η πρώτη του στις Χρυσές Σφαίρες με την πέμπτη του υποψηφιότητα, έχοντας στο βιογραφικό τέσσερις προηγούμενες άκαρπες υποψηφιότητες. Θα τα καταφέρει να κερδίσει και το Οσκαρ φέτος; Απομένει να το δούμε…

«Ο πατέρας μου μου ενστάλαξε το πνεύμα της ευγνωμοσύνης καθώς μεγάλωνα», είπε ο Σαλαμέ παραλαμβάνοντας το βραβείο του. «Να είσαι πάντα ευγνώμων για ό,τι έχεις. Αυτό μου επέτρεψε να φύγω από την τελετή στο παρελθόν με άδεια χέρια, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Θα ήταν ψέμα αν έλεγα ότι εκείνες οι στιγμές δεν κάνουν αυτή τη στιγμή ακόμα πιο γλυκιά».

Βραβεία σε Βραζιλία και Νορβηγία

Ακόμη, ο Βραζιλιάνος Βάγκνερ Μούρα κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε δράμα για τον ρόλο του ως πολιτικός πρόσφυγας στην ταινία «The Secret Agent». «Αν το τραύμα μπορεί να μεταδοθεί από γενιά σε γενιά, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τις αξίες», είπε ο Μούρα, ο οποίος έγινε ο πρώτος βραζιλιάνος ηθοποιός που κρατάει στα χέρια του τη Χρυσή Σφαίρα ακολουθώντας το περσινό παράδειγμα της συναδέλφου του Φερνάντα Τόρες που έγινε η πρώτη ηθοποιός από τη Βραζιλία με μία Χρυσή Σφαίρα για το «I’m Still Here».

Τέλος, ο Σουηδός σταρ Στέλαν Σκάρσγκαρντ κράτησε κι αυτός τη δική του Χρυσή Σφαίρα Β΄ Ανδρικού Ρόλου για τη Συναισθηματική Αξία, μια νίκη αναμενόμενη και πολύ δίκαιη.

«Έσκισε» (ξανά) το Adolescence

Η τηλεοπτική σειρά – φαινόμενο της περασμένης σεζόν, «Adolescence» του Netflix, κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία, τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη τηλεοπτική σειρά. Ο δημιουργός της, Στίβεν Γκρέιαμ, κράτησε περιχαρής το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε μίνι σειρά, ενώ η Εριν Ντόχερτι αναδείχθηκε καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρ. Και ναι, ο Οουεν Κούπερ, ο 16χρονος συμπρωταγωνιστής τους, κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε δραματική μίνι σειρά, για να γίνει ο νεότερος νικητής στην κατηγορία.

That’s a W for Adolescence who just won Best Limited Series, Anthology Series or Television Motion Picture! #GoldenGlobes pic.twitter.com/A3xDPHhg8O — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Στα τηλεοπτικά βραβεία σημειώνουμε ακόμη τη νίκη του «The Studio» (Καλύτερη Κωμική Σειρά και Α’ Ανδρικός για τον δημιουργό της Σεθ Ρόγκεν) και της έκπληξης της σεζόν «Pluribus» δια της αναγνώρισης της ερμηνείας της πρωταγωνίστριας Ρέα Σίχορν.

A ✨golden✨ win for Rhea Seehorn in Pluribus! You are our Best Female Actor – Television – Drama! #GoldenGlobes pic.twitter.com/AM0xvhCxw4 — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Η Μισέλ Γουίλιαμς κέρδισε την τρίτη της Χρυσή Σφαίρα, αυτή τη φορά στην κατηγορία καλύτερης ηθοποιού σε μίνι σειρά, για την εξαιρετική ερμηνεία της ως ασθενής με καρκίνο τελικού σταδίου στο «Dying for Sex».

Η οικοδέσποινα Νίκι Γκλέιζερ είχε ένα αστείο για όλους

Στην 83η απονομή των Χρυσών Σφαιρών η Νίκι Γκλέιζερ επέστρεψε ως οικοδέσποινα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στον εναρκτήριο μονόλογό της, δεν λυπήθηκε κανέναν και έπιασε στο στόμα της από τα αρχεία Επστάιν («Η Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο μοντάζ πηγαίνει στο… Υπουργείο Δικαιοσύνης!») μέχρι τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την επικείμενη πώληση της Warner Bros. στη Netflix (η Warner Bros. είχε παρεπιπτόντως μία εξαιρετική βραδιά στην τελετή απονομή των Χρυσών Σφαιρών μετρώντας βραβεία μέσω της Warner Bros Discovery τόσο για το Μια Μάχη μετά την Άλλη όσο και για το τηλεοπτικό δράμα The Pitt).

And that’s a wrap on the 83rd Annual #GoldenGlobes! 🏆✨ You can rewatch the show tomorrow on @paramountplus! pic.twitter.com/i7BtkCNoy5 — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

«Τι καριέρα που έχεις κάνει! Αμέτρητες εμβληματικές ερμηνείες. Έχεις συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους σκηνοθέτες. Έχεις κερδίσει τρεις Χρυσές Σφαίρες, ένα Όσκαρ, και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κατάφερες να τα πετύχεις όλα αυτά πριν η κοπέλα σου κλείσει τα 30», είπε η οικοδέσποινα στον 50χρονο Ντι Κάπριο. «Είναι απίστευτο!»

«Λέο, συγγνώμη που έκανα αυτό το αστείο», πρόσθεσε η Γκλέιζερ ειρωνικά. «Είναι φτηνό. Ξέρεις κάτι, προσπάθησα να μην το κάνω, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για σένα, φίλε. Σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Η πιο αναλυτική συνέντευξη που έχεις δώσει ήταν στο περιοδικό Teen Beat το 1991».

Η Γκλέιζερ σατίρισε και την εμμονή του Χόλιγουντ με τον εαυτό του, αποκαλώντας τις Χρυσές Σφαίρες «χωρίς αμφιβολία το πιο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή».

Οι σταρ του πολιτικού ακτιβισμού

Διασημότητες όπως ο Μαρκ Ράφαλο και η Γουάντα Σάικς φόρεσαν καρφίτσες στην τελετή με τα μηνύματα «Ice Out» και «Be Good» για να τιμήσουν τη μνήμη της Ρενέ Μακλίν Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης ICE στη Μινεάπολη την περασμένη εβδομάδα. Αρκετοί νικητές χρησιμοποίησαν επίσης το χρόνο τους στη σκηνή για να παροτρύνουν τους θεατές να επιδείξουν συμπόνια και κατανόηση, αναφερόμενοι στην πόλωση που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκτός από την απονομή βραβείων στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, τα Globes αναγνώρισαν για πρώτη φορά τα podcasts, απονέμοντας το πρώτο βραβείο στο «Good Hang With Amy Poehler». «Δεν ξέρω από βραβεία, αλλά όταν τα κάνουν σωστά, έχουν νόημα», αστειεύτηκε η Έϊμι Πέλερ, που έχει στο παρελθόν διατελέσει οικοδέσποινα των Χρυσών Σφαιρών.

Επίσης, το δημοφιλές ανιμέισον «KPop Demon Hunters» κέρδισε δύο βραβεία καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων και πρωτότυπου τραγουδιού για το «Golden». Η βραζιλιάνικη ταινία «The Secret Agent» ανακηρύχθηκε καλύτερη διεθνής ταινία.

Η Γουάντα Σάικς, που παρουσίασε το βραβείο για το καλύτερο standup special, τρόλαρε… τον Ρίκι Ζερβέ για τα παλιά του αστεία κατά των τρανσέξουαλ και τον αθεϊσμό του. Ο κωμικός δεν ήταν στην αίθουσα όταν κέρδισε την Χρυσή Σφαίρα για την τελευταία του παράσταση, «Mortality», οπότε η Σάικς δέχτηκε το βραβείο του «ευχαριστώντας τον Θεό και την τρανς κοινότητα». Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη του τρομερού βρετανού κωμικού σε αυτή την κατηγορία.