Είκοσι οκτώ βραβεία δόθηκαν πανηγυρικά και με την απαιτούμενη λάμψη στη φετινή απονομή των Χρυσών Σφαιρών στο Beverly Hilton του Λος Άντζελες όπου βρέθηκε σχεδόν σύσσωμο το Χόλιγουντ, όπως και ο Γιώργος Λάνθιμος με την πρωταγωνίστρια της υποψήφιας για τρία βραβεία «Βουγονίας» του, Έμα Στόουν.

Ο θεσμός της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών είχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την κωμικό Νίκι Γκλέιζερ ως οικοδέσποινα και μοίρασε τις Σφαίρες του σε καλλιτέχνες και παραγωγές του κινηματογράφου και της τηλεόρασης χωρίς ιδιαίτερες παρεκκλίσεις από τα προγνωστικά.

Ο δρόμος για τα Οσκαρ του 2026 έχει μόλις ξεκινήσει, κατά πως συνηθίζουμε να λέμε κάθε χρονιά, καθώς οι Χρυσές Σφαίρες παραμένουν συνολικά μία πρόγευση και ένα έμπιστο βαρόμετρο των προσεχών οσκαρικών υποψηφιοτήτων και βραβεύσεων.

Οι μεγάλοι νικητές της 83ης απονομής των Χρυσών Σφαιρών

Καλύτερη Ταινία – Δράμα

An incredible win for Hamnet! Congrats on winning Best Picture – Drama!

Frankenstein

Hamnet

Ενα Απλό Ατύχημα

The Secret Agent

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

One Battle After Another is the winner for Best Picture – Musical or Comedy!

Blue Moon

Βουγονία

Marty Supreme

Καμία Αλλη Επιλογή

Nouvelle Vague

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Καλύτερη Επίδοση στο Box Office

Avatar: Φωτιά και Στάχτη (Walt Disney Studios Motion Pictures)

F1: Η Ταινία (Apple Original Films)

KPop Demon Hunters (Netflix)

Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχατη Τιμωρία (Paramount Pictures)

Αμαρτωλοί (Warner Bros. Pictures)

Weapons (Warner Bros. Pictures, New Line Cinema)

Wicked: Μέρος Δεύτερο (Universal Pictures)

Ζωούπολη 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Σκηνοθεσία

Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another") wins the Golden Globe for Best Director — Motion Picture.

Πολ Τόμας Άντερσον (Μια Μάχη Μετά την Άλλη)

Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί)

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Frankenstein)

Τζαφάρ Παναχί (Ενα Απλό Ατύχημα)

Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)

Κλόι Ζάο (Hamnet)

Σενάριο

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Ενα Απλό Ατύχημα

Συναισθηματική Αξία

Hamnet

Α’ Ανδρικός Ρόλος Δράμα

Τζόελ Ετζερτον (Train Dreams)

Οσκαρ Αϊζακ (Frankenstein)

Ντουέιν Τζόνσον (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί)

Βάγκνερ Μάουρα (The Secret Agent)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

Α’ Γυναικείος Ρόλος Δράμα

Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet)

Τζένιφερλ Λόρενς (Die My Love)

Ρενάτε Ρέινσβε (Συναισθηματική Αξία)

Τζούλια Ρόμπερτς (Μετά το Κυνήγι)

Τέσα Τόμσον (Hedda)

Εύα Βίκτορ (Sorry, Baby)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ρόουζ Μπερν (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα)

Σίνθια Ερίβο (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)

Τσέις Ινφίνιτι (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Αμάντα Σέιφριντ (The Testament of Ann Lee)

Εμα Στόουν (Βουγονία)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme)

Τζορτζ Κλούνεϊ (Jay Kelly)

Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ιθαν Χοκ (Blue Moon)

Λι Μπιόνγκ-χον (Καμία Αλλη Επιλογή)

Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)

Β’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Τζέικομπ Ελόρντι (Frankenstein)

Πολ Μεσκάλ (Hamnet)

Σον Πεν (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ανταμ Σάντλερ (Jay Kelly)

Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Εμιλι Μπλαντ (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)

Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία)

Αριάνα Γκράντε (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Ινγκα Ιμπσντόντερ Λιλέας (Συναισθηματική Αξία)

Εϊμι Μάντιγκαν (Weapons)

Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ξενόγλωσση Ταινία

Ενα Απλό Ατύχημα (Γαλλία)

No Other Choice (Νότια Κορέα)

The Secret Agent (Βραζιλία)

Συναισθηματική Αξία (Νορβηγία)

Sirat (Ισπανία)

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (Τυνησία)

Μουσική

Αλεξάντρ Ντεσπλά (Frankenstein)

Λούντβιχ Γιόρανσον (Αμαρτωλοί)

Τζόνι Γκρίνγουντ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Μαξ Ρίχτερ (Hamnet)

Χανς Ζίμερ (F1: Η Ταινία)

Τραγούδι

Dream As One (Avatar: Φωτιά και Στάχτη)

Golden (Kpop Demon Hunters)

I Lied to You (Αμαρτωλοί)

No Place Like Home (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

The Girl in the Bubble (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Train Dreams (Train Dreams)

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Demon Slayer: Το Κάστρο του Απείρου – Η Ταινία

Ελιο

ΚPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Ζωούπολη 2

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (Paradise)

Ντιέγκο Λούνα (Andor)

Γκάρι Ολντμαν (Slow Horses)

Μαρκ Ράφαλο (Task)

Ανταμ Σκοτ (Severance)

Νόα Γουάιλ (The Pitt)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ανταμ Μπρόντι (Nobody Wants This)

Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)

Γκλεν Πάουελ (Chad Powers)

Σεθ Ρόγκεν (The Studio)

Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κάθι Μπέιτς (Matlock)

Μπριτ Λόουερ (Severance)

Ελεν Μίρεν (Mobland)

Μπέλα Ράμσεϊ (The Last of Us)

Κέρι Ράσελ (The Diplomat)

Ρέα Σίχορν (Pluribus)

A΄ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά /Μιούζικαλ

Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)

Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)

Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)

Νατάσα Λιόν (Poker Face)

Τζίνα Ορτέγκα (Wednesday)

Τζιν Σμαρτ (Hacks)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά

Οουεν Κούπερ (Adolescence)

Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)

Γουάλτον Γκόγκινς (The White Lotus)

Τζέισον Αϊζακς (The White Lotus)

Τραμέλ Τίλμαν (Severance)

Ασλεϊ Γουόλτερς (Adolescence)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά

Κάρι Κουν (The White Lotus)

Εριν Ντόχερτι (Adolescence)

Χάνα Αϊνμπίντερ (Hacks)

Κάθριν Ο’ Χάρα (The Studio)

Πάρκερ Πόζεϊ (The White Lotus)

Αϊμι Λου Γουντ (The White Lotus)

Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying For Sex

The Girlfriend

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Τζέικομπ Ελόρντι (The Narrow Road to the Deep North)

Πολ Τζιαμάτι (Black Mirror)

Στίβεν Γκρέιχαμ (Adolescence)

Τσάρλι Χάναμ (Monster: The Ed Gein Story)

Τζουντ Λο (Black Rabbit)

Μάθιου Ρις (The Beast in Me)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Κλερ Ντέινς (The Beast in Me)

Ρασίντα Τζόουνς (Black Mirror)

Αμάντα Σέιφριντ (Long Bright River)

Σάρα Σνουκ (All Her Fault)

Μισέλ Γουίλιαμς (Dying for Sex)

Ρόμπιν Ράιτ (The Girlfriend)

Καλύτερη Ερμηνεία σε Stand Up Comedy

Μπιλ Μάχερ (Is anyone else seeing this?)

Μπρετ Γκόλντστεϊν (The Second best night of your life)

Κέβιν Χαρτ ( Acting my age)

Κουμάιλ Ναντζιάνι (Night Thoughts)

Ρίκι Ζερβέ (Mortality)

Σάρα Σίλβερμαν (Postmortem)

Καλύτερο podcast

Armchair experty with Dax Shepard

Call her daddy

Good hang with Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless, Up First