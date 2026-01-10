Αν το 2025 υπήρξε μια πολύ καλή χρονιά για τις τηλεοπτικές παραγωγές απελευθερώνοντας πολλά καινοτόμα πρότζεκτ, το 2026 φέρνει πίσω στις οθόνες σειρές που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα, αλλά και νέες σελίδες σε ήδη αγαπημένα σύμπαντα.

Ο Night Manager επιστρέφει εννέα χρόνια μετά, το Euphoria κάνει άλμα στο μέλλον, ενώ το House of the Dragon και το A Knight of the Seven Kingdoms επεκτείνουν τη μυθολογία του Γουέστερος και το Game of Thrones από διαφορετικές οπτικές. Την ίδια στιγμή, το Paradise και το Beef εμβαθύνουν σε σκοτεινές κοινωνικές δυναμικές, το The Pitt ανεβάζει την ιατρική του ένταση και το Little House on the Prairie (ναι, το «Μικρό σπίτι στο Λιβάδι») επανασυστήνεται σε ένα νέο, πιο σύνθετο τηλεοπτικό τοπίο.

The Night Manager Σεζόν 2

Ο Τζόναθαν Πάιν πίστευε ότι είχε «θάψει» το παρελθόν του. Τώρα ζει ως Άλεξ Γκούντγουιν, χαμηλόβαθμος αξιωματικός της MI6 που διευθύνει μια ήσυχη μονάδα παρακολούθησης στο Λονδίνο, και η ζωή του είναι ευχάριστα ήσυχη. Η τυχαία συνάντησή του με έναν παλιό γνώριμο μισθοφόρο τον υποχρεώνει να αναλάβει δράση και τον οδηγεί στη σύγκρουση με τον Κολομβιανό επιχειρηματία Τέντι Ντος Σάντος.

Σε αυτή τη νέα περιπέτεια, ο Πάιν συναντά τη Ροξάνα Μπολάνος, επιχειρηματία που τον βοηθά να διεισδύσει στην κολομβιανή επιχείρηση όπλων του Τέντι. Φτάνοντας στην Κολομβία, ο Πάιν ανακαλύπτει μια συνωμοσία που περιλαμβάνει εμπόριο όπλων και εκπαίδευση ανταρτών.

Η πρώτη σεζόν του «The Night Manager», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τζον Λε Καρέ, ήταν μια διεθνής επιτυχία με τα εύσημα να πηγαίνουν στο BBC One της βρετανικής τηλεόρασης. Εννέα χρόνια μετά, μια νέα ιστορία φέρνει πίσω στη δράση τον πράκτορα Τζόναθαν Πάιν, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Χίντλεστον. Μαζί του επιστρέφει και η κατάσκοπος Άντζελα Μπερ, την οποία υποδύεται η Ολίβια Κόλμαν.

Η δεύτερη σεζόν της σειράς προβάλλεται εδώ και λίγες μέρες στη βρετανική τηλεόραση. Στο Prime Video τη βλέπουμε από τις 11 Ιανουαρίου.

Paradise Σεζόν 2

Το Paradise θα αποκαλύψει περισσότερα μυστικά στη δεύτερη σεζόν. Η σειρά που μας εισάγει σε μια ιδιότυπη «Αποκάλυψη» με δημιουργό τον Νταν Φόγκελμαν (This is Us), έληξε με ένα μεγάλο ερωτηματικό και τώρα προχωρά να τοποθετήσει τα κομμάτια του παζλ στη σωστή σειρά.

Αυτή τη φορά, ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας του Στέρλινγκ Κ. Μπράουν θα βγει έξω από την πόλη-καταφύγιο στον έξω κόσμο, όπου θέλει να εντοπίσει τη σύζυγό του, την οποία λανθασμένα θεωρούσε πεθαμένη όπως νόμιζε ότι όλος ο κόσμος είχε αφανιστεί από καταστροφή. Η σειρά επιστρέφει στις 23 Φεβρουαρίου με τρία επεισόδια, και στη συνέχεια από νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα στο Hulu και στο Disney+.

The Pitt Σεζόν 2

Η κορυφαία τηλεοπτική επιτυχία της περασμένης σεζόν με περγαμηνές και βραβεία Emmy, θα επανέλθει τον Ιούλιο μετά από ένα διάλειμμα δέκα μηνών.

Εκτός από τον Δρ. Μάικλ «Ρόμπι» Ρομπίναβιτς του Νόα Γούαϊλ, επιστρέφουν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Pittsburgh Trauma Medical Center και η υπεύθυνη νοσοκόμα Ντάνα Έβανς της Κάθριν ΛαΝάσα αλλά και ο Δρ. Φρανκ Λάνγκτον του Πάτρικ Μπολ.

Euphoria Season 3

Η αναμονή για την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν του Euphoria φτάνει στο τέλος της. Η νέα σεζόν, η οποία θα περιλαμβάνει ένα χρονικό άλμα πέντε ετών, θα βγει στο HBO Max τον Απρίλιο του 2026. Ο δημιουργός Σαμ Λέβινσον αποκάλυψε πρόσφατα ότι η τρίτη σεζόν επικεντρώνεται στη ζωή των ηρώων μετά το κολέγιο, που παραμένει χαοτική.

Η Ρου (Ζεντάγια) νότια των συνόρων στο Μεξικό, προσπαθεί να βρει «καινοτόμους τρόπους» για να ξεπληρώσει το χρέος της προς τη ντίλερ Λόρι. Η Κέισι της Σίντνεϊ Σουίνι και ο Νέιτ του Τζέικομπ Ελόρντι, παντρεύονται, ενώ η Τζουλς της Χάντερ Σέιφερ είναι στη Σχολή Καλών Τεχνών, η Μάντι της Αλέξα Ντέμι εργάζεται σε ένα πρακτορείο ταλέντων στο Χόλιγουντ και η Λέξι της Μοντ Άπατοου είναι βοηθός της…Σάρον Στόουν.

House of the Dragon Σεζόν 3

Λίγα είναι γνωστά για την επερχόμενη σεζόν του «House of the Dragon» το καλοκαίρι του 2026. Οι διαθέσιμες πληροφορίες (ανα)τροφοδοτούν την προσδοκία για το προοίμιο του Game of Thrones, το οποίο θα συνεχίσει να καταγράφει την ιστορία του οίκου Ταργκάριεν περίπου 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του GoT. Ο Τζέιμς Νόρτον, ο Tόμι Φλάναγκαν και ο Νταν Φόγκλερ εντάσσονται στο καστ της τρίτης σεζόν που καλύπτει τα γεγονότα του βιβλίου Fire & Blood του Τζορτζ Ρ. Ρ.Μάρτιν.

A knight of the Seven Kingdoms

Κι άλλο Game of Thrones; Ναι. Αλλά διαφορετικό. Κάτι που μοιάζει με το «Andor» στις σειρές «Star Wars» του Disney+, κοινωνικά σκεπτόμενο και τραχύ.

Η τελευταία προσθήκη του HBO στην εξαιρετικά δημοφιλή σειρά φαντασίας της διαδραματίζεται περίπου 100 χρόνια πριν από τα γεγονότα του GoT και αρκετές δεκαετίες μετά τα γεγονότα του House of the Dragon. Η σεζόν των έξι επεισοδίων βασίζεται σε μια νουβέλα του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και ακολουθεί τις περιπέτειες του περιπλανώμενου «ιππότη» Ντάνκαλ Δε Τολ (Πίτερ Κλάφεϊ) και του ακόλουθού του Εγκ (Ντέξτερ Σολ), καθώς συμμετέχουν σε ένα τουρνουά με την ελπίδα να βελτιώσουν την τύχη τους. Η σειρά του Άϊρα Πάρκερ υιοθετεί διαφορετικό στυλ από τις άλλες δύο σειρές, επικεντρωμένη κυρίως στους απλούς ανθρώπους του Γουέστερος.

Beef

Η σειρά ανθολογίας του Λι Σανγκ Τζιν επιστρέφει στο Netflix στις 16 Απριλίου.

Το περιστατικό που πυροδοτεί την δράση αυτής της σεζόν; Ένα νεαρό ζευγάρι γίνεται μάρτυρας του άγριου τσακωμού μεταξύ του αφεντικού τους και της συζύγου του. Το γεγονός πυροδοτεί μια σειρά από ίντριγκες στον ελιτίστικο κόσμο ενός κλαμπ και του κορεάτη δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη του.

Πρωταγωνιστούν οι Οσκαρ Άϊζακ, Κάρεϊ Μάλιγκαν, Τσαρλς Μέλτον και Κέιλι Σπέινι.

Little house on the prairie

Το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» που μεγάλωσε γενιές μικρών τηλεθεατών πίσω στα ’70s και τα ’80s επιστρέφει με μια νέα εκδοχή. Θα μπορούσε να ευθύνεται για αυτή την επιστροφή από το παρελθόν ο εναγκαλισμός με τον συντηρητισμό στην Αμερική και η μόδα των παραδοσιακών συζύγων (trad wives); Θα μπορούσε…

Η νέα τηλεοπτική εκδοχή των μυθιστορημάτων της Λόρα Ινγκαλς Ουάιλντερ για τους αγρότες των Μεσοδυτικών πολιτειών είναι μια σημαντική απόκλιση από την παλιά σειρά με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Λάντον, καθώς θα ακολουθήσει μία συγκεκριμένη αφήγηση του πρωτότυπου υλικού.