Μια μάχη μετά την άλλη, Adolescence, Τιμοτέ Σαλαμέ, λαμπεροί καλεσμένοι, δάκρυα και ένα όχι και τόσο κρυφό πολιτικό μήνυμα.

Οι Χρυσές Σφαίρες, για ακόμη μια χρονιά, εκτός από υλικό για τα mainstream media και το γνωστό αστείο για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έκαναν και ένα γρήγορο πέρασμα από την αμερικανική επικαιρότητα και την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ.

Η ενέργεια, που υποστηρίχθηκε από την A.C.L.U. (Αμερικανική Ένωση για τις Πολιτικές Ελευθερίες), ήθελε τους καλεσμένους και τους παρουσιαστές στις Χρυσές Σφαίρες να φορέσουν μαύρες και άσπρες κονκάρδες με το μήνυμα «ICE OUT» ή «BE GOOD», ως φόρο τιμής στη Ρενέ Γκουντ, τη 37χρονη γυναίκα από το Μινεάπολις που δολοφονήθηκε από τον πράκτορα του Immigration and Customs Enforcement (ICE) την Τετάρτη.

Τι είναι η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών

Η A.C.L.U είναι ένας αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός για τα πολιτικά δικαιώματα, που ιδρύθηκε το 1920. Οι τοπικές οργανώσεις (παραρτήματα) της ACLU δραστηριοποιούνται σε 50 πολιτείες, στην Ουάσινγκτον και στο Πουέρτο Ρίκο.

Παρέχει νομική υποστήριξη σε υποθέσεις όπου θεωρεί ότι οι πολιτικές ελευθερίες βρίσκονται σε κίνδυνο, προωθώντας παράλληλα μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι στην υπερβολική θρησκευτική εμπλοκή στη διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ποιοι φόρεσαν τις κονκάρδες

Celebrities such as Mark Ruffalo wore pins to the #GoldenGlobes with the messages “Ice Out” and “Be Good” to honor the memory of Renée Macklin Good, who was killed by ICE in Minneapolis this week.https://t.co/YHmpyTGNhj pic.twitter.com/HjCH4tTLbO — Variety (@Variety) January 12, 2026

Ο θάνατός της 37χρονης προκάλεσε διαμαρτυρίες σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, με την εκστρατεία #BeGood να τιμάει τόσο εκείνη όσο και τον Κιθ Πόρτερ τζούνιορ, έναν άνδρα από το Λος Άντζελες που σκοτώθηκε από εκτός υπηρεσίας αξιωματικό του ICE την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. «Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει τι σημαίνει να είσαι καλός απέναντι στον και απέναντι σε τέτοια φρίκη. Να είσαι καλός πολίτης, γείτονας, φίλος, σύμμαχος και άνθρωπος».

Οι διάσημοι που εθεάθησαν να φορούν τις κονκάρδες την Κυριακή περιλαμβάνουν τους Μαρκ Ράφαλο, Γουάντα Σάικς, Νατάσα Λιόν και Τζιν Σμαρτ, της οποίας η καρφίτσα «Be Good» φάνηκε στη σκηνή όταν παρέλαβε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε τηλεοπτική σειρά, κωμωδία ή μιούζικαλ.

Μαζί με την A.C.L.U., την εκστρατεία οργάνωσαν και υποστήριξαν άνθρωποι από τη βιομηχανία του θεάματος, όπως και ακτιβιστές από τις οργανώσεις MoveOn, National Domestic Workers Alliance.

Οι κονκάρδες ακολουθούν προηγούμενα παραδείγματα, όπως τα μαύρα ρούχα με το μήνυμα «Time’s Up» στις Χρυσές Σφαίρες του 2018 και του 2019 υποστηρίζοντας το κίνημα #MeToo.