Πριν από έναν χρόνο, σχετικά λίγοι άνθρωποι εκτός των κοινοτήτων μεταναστών των ΗΠΑ θα αναγνώριζαν το ακρωνύμιο ICE. Σήμερα, μετά από περισσότερους από έντεκα μήνες μιας ιστορικής «σταυροφορίας» κατά των μεταναστών στη διάρκεια της δεύτερης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή και είναι μια από τις πιο ισχυρές και προβεβλημένες ομοσπονδιακές υπηρεσίες της χώρας.

Η ICE υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και δημιουργήθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με αποστολή τη διεξαγωγή ποινικών ερευνών που αφορούν αλλοδαπούς και την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Δεν είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη των συνόρων ούτε για τον έλεγχο διαβατηρίων στα αεροδρόμια – αρμοδιότητες που ανήκουν στη Συνοριακή Περιπολία και στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP).

Η δράση της ICE είναι καθαρά εντός των ΗΠΑ και μέχρι πρόσφατα, περιοριζόταν κυρίως στη διερεύνηση υποθέσεων και στη νομική υποστήριξη κρατήσεων και απελάσεων κατόπιν αποφάσεων των δικαστηρίων μετανάστευσης.

Μασκοφόροι πράκτορες και κλίμα εκφοβισμού

Αυτό άλλαξε ριζικά με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Πράκτορες της ICE αναπτύχθηκαν στους δρόμους μεγάλων πόλεων για επιδρομές, εφόδους και κρατήσεις με βάση το φυλετικό προφίλ των πολιτών, με στόχο τη μαζική αύξηση συλλήψεων και απελάσεων.

Τα δικαστήρια μετανάστευσης επιταχύνουν πλέον τις διαδικασίες σχεδόν σε κάθε περίπτωση, συχνά χωρίς δίκη και με συστηματική παραβίαση της νόμιμης διαδικασίας. Σύμφωνα με το DHS, από την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου 2025 έχουν απελαθεί 605.000 άνθρωποι, αριθμός που –αν επιβεβαιωθεί – συνιστά ιστορικό ρεκόρ.

Η επιθετική αυτή εκστρατεία συνοδεύεται από μια εκφοβιστική παρουσία της ICE. Οι πράκτορες είναι συχνά μασκοφόροι, με καλυμμένα πρόσωπα, ντυμένοι με πολιτικά, οπλισμένοι και με αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ μετακινούνται με οχήματα χωρίς διακριτικά. «Παρότι τα χαρακτηριστικά τους παραπέμπουν σε μυστικές επιχειρήσεις», εξηγεί το αμερικανικό δίκτυο PBS, «πλέον είναι ξεκάθαρα αναγνωρίσιμοι». Το ακρωνύμιο ICE «έχει καταστεί συνώνυμο του φόβου και της τρομοκρατίας που βιώνουν χιλιάδες άνθρωποι» σημειώνει η ισπανική «El Pais».

Μάλιστα, σε πολλές πόλεις, ακτιβιστές, εθελοντές και κάτοικοι έχουν αναπτύξει μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης. Κορνάρουν, σφυρίζουν ή καταγράφουν τις κινήσεις των πρακτόρων, προσπαθώντας να εμποδίσουν τις επιχειρήσεις ή να τους απομακρύνουν από τις γειτονιές τους. Παρόμοιες σκηνές έχουν εκτυλιχθεί στο Λος Άντζελες, το Σικάγο, τη Μινεάπολη και αλλού. Στην τελευταία, ωστόσο, μια τέτοια αντιπαράθεση κατέληξε στην τραγωδία που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Η υπόθεση της Ρενέ Γκουντ

Την περασμένη Τετάρτη στη Μινεάπολη, η 37χρονη Ρενέ Γκουντ, αμερικανίδα πολίτης, μητέρα τριών παιδιών και ποιήτρια, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορα της ICE σε γειτονιά νότια του κέντρου της πόλης. Η δολοφονία της συγκλόνισε τη χώρα και προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών, ωθώντας τις αρχές να απευθύνουν εκκλήσεις για ηρεμία και τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, να ενεργοποιήσει την Εθνοφρουρά σε περίπτωση αναταραχών.

Η υπόθεση της Γκουντ, ωστόσο, δεν ήταν μεμονωμένη. Από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, πράκτορες μετανάστευσης έχουν σημαδέψει με όπλο ανθρώπους σχεδόν 30 φορές κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων, σύμφωνα με καταμέτρηση του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού οργανισμού The Trace. Σε 14 περιστατικά άνοιξαν πυρ και τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράλληλα, υπάρχει ένα μοτίβο: στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα θύματα βρίσκονταν μέσα στα οχήματά τους.

Οι αρχές υποστηρίζουν σχεδόν πάντα ότι οι πυροβολισμοί έγιναν σε αυτοάμυνα, με τον ισχυρισμό ότι οι πράκτορες κινδύνευαν να παρασυρθούν από τα αυτοκίνητα. Τον ίδιο ισχυρισμό επανέλαβε και ο ίδιος ο Τραμπ μετά τον θάνατο της Γκουντ.

Μεγαλύτερος προϋπολογισμός στην ιστορία

Το περασμένο καλοκαίρι, με την ψήφιση του σαρωτικού φορολογικού νομοσχεδίου του Τραμπ, του λεγόμενου «Big Beautiful Bill», η υπηρεσία έλαβε τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί ποτέ για ομοσπονδιακό οργανισμό στην ιστορία των ΗΠΑ. Περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια διατέθηκαν για την επέκταση των δραστηριοτήτων της έως το 2029, ποσό που ξεπερνά τους προϋπολογισμούς του FBI, της υπηρεσίας κατά των ναρκωτικών (DEA) και άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών μαζί.

Μόνο για την επέκταση του συστήματος κέντρων κράτησης έχουν προβλεφθεί 45 δισ. δολάρια, με στόχο η ICE να μπορεί να κρατά περισσότερα από 100.000 άτομα ταυτόχρονα. Η τρέχουσα χωρητικότητα κυμαίνεται μεταξύ 60.000 και 70.000, ενώ ο ετήσιος προϋπολογισμός της υπηρεσίας, πριν από αυτή τη νομοθεσία, ανερχόταν σε 3,4 δισ. δολάρια.

Αμφιλεγόμενες προσλήψεις και κατηγορίες αυταρχισμού

Παράλληλα, η ICE έχει εξαπολύσει μια επιθετική και αμφιλεγόμενη εκστρατεία προσλήψεων. Για να καλύψει τις νέες ανάγκες σε προσωπικό, κατήργησε τα ηλικιακά κριτήρια και μείωσε στο μισό τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Προσφέρει απαλλαγή από τα φοιτητικά δάνεια, γενναιόδωρες υπερωρίες και μπόνους έως 50.000 δολάρια, τα οποία διαφημίζει τόσο σε εκθέσεις εργασίας όσο και σε διαδικτυακές πλατφόρμες με συχνά αμφιλεγόμενο τρόπο, προκειμένου να αυξήσει την ορατότητα του περιεχομένου. Σύμφωνα με τον αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο Τζόζεφ Κοξ, η στρατηγική προσλήψεων στοχεύει κυρίως άτομα με στρατιωτική ή αστυνομική εμπειρία, αλλά και τη Γενιά Ζ.

Η ταχύτατη διόγκωση της ICE έχει οδηγήσει πολλούς επικριτές να τη χαρακτηρίζουν ως τη νέα «μυστική αστυνομία» της κυβέρνησης Τραμπ. Αν και ο όρος μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικός, οι ανησυχίες εντείνονται από την έλλειψη διαφάνειας, την ανωνυμία των πρακτόρων και την επέκταση των δυνατοτήτων επιτήρησης, όπως η παρακολούθηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας και τα εργαλεία αναγνώρισης προσώπου.

Για δεκαετίες, οι πράκτορες μετανάστευσης ήταν γνωστοί στις λατινοαμερικανικές κοινότητες με τον γενικό όρο «la migra». Σήμερα, ενισχυμένη από τον αμερικανό πρόεδρο και με δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα, η ICE έχει αντικαταστήσει αυτόν τον όρο στο συλλογικό λεξιλόγιο και έχει εξελιχθεί σε «ένα από τα πιο ισχυρά και δυσοίωνα σύμβολα του αυταρχισμού της εποχής Τραμπ», όπως γράφει η «El Pais».