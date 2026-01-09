Η αφρόκρεμα του Χόλιγουντ θα συγκεντρωθεί την Κυριακή (11/1) στο Μπέβερλι Χιλς για την 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, σε μια βραδιά που, όπως συμβαίνει συνήθως, θα αποκαλύψει προς τα πού κατευθύνεται φέτος η κούρσα των Όσκαρ.
Αστέρες όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Τζένιφερ Λόρενς, η Έμα Στόουν για τη Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και η Αριάνα Γκράντε συγκαταλέγονται στους υποψήφιους για τα σημαντικά κινηματογραφικά βραβεία, ενώ στις κατηγορίες της μικρής οθόνης ξεχωρίζουν η Έλεν Μίρεν, η Τζένα Ορτέγκα, ο Τζουντ Λο και ο Γκλεν Πάουελ.
Η επική κωμωδία-θρίλερ One Battle After Another (Μια Μάχη μετά την άλλη) Πολ Τόμας Άντερσον ηγείται με εννέα υποψηφιότητες και ήδη μοιάζει με το φαβορί της φετινής σεζόν. Άλλωστε, έχει ανακηρυχθεί ταινία της χρονιάς τόσο από τους κύκλους κριτικών της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες όσο και από το National Board of Review, τα βραβεία Gotham και τα Critics Choice της περασμένης εβδομάδας.
Τα μεγάλα φαβορί και η Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου
Η ταινία One Battle After Another, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό περίπου 130 εκατ. δολάρια, αφηγείται την ιστορία ενός γηραιού επαναστάτη, τον οποίο υποδύεται ο Ντι Κάπριο, που παλεύει με ένα παρελθόν το οποίο επιστρέφει για να τον στοιχειώσει.
Ωστόσο, παρότι ο Ντι Κάπριο έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές για τον ρόλο του, εξασφαλίζοντας τη 15η υποψηφιότητά του για Χρυσή Σφαίρα, θα βρει μπροστά του ένα μεγάλο εμπόδιο. Το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε κωμωδία ή μιούζικαλ πιθανότατα θα πάει στον Τιμοτέ Σαλαμέ για τον ρόλο του στην εκρηκτική περιπέτεια πινγκ-πονγκ Marty Supreme.
Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ μοιάζει έτοιμη να κερδίσει την πρώτη της Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο της στη διασκευή της Κλόε Ζάο στο Hamnet της Μάγκι Ο’Φάρελ, σε παραγωγή των Στίβεν Σπίλμπεργκ και Σαμ Μέντες. Τόσο ο Σαλαμέ όσο και η Μπάκλεϊ κέρδισαν στα Critics Choice της περασμένης εβδομάδας.
Η Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου συγκεντρώνει συνολικά 3 υποψηφιότητες στις κατηγορίες καλύτερη ταινία, μιούζικαλ ή κωμωδία, Α΄ γυναικείου ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την Έμα Στόουν και Α΄ ανδρικού ρόλου για τον Τζέσι Πλέμονς.
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Η φετινή 83η τελετή των βραβείων Golden Globes θα μεταδοθεί LIVE στις 11 Ιανουαρίου 2026 από το κανάλι Novastars με την original version και με ελληνικό σχολιασμό από την Κριτικό Kινηματογράφου της Nova, Πολυ Λυκούργου και τον Κριτικό Κινηματογράφου Πάνο Γκένα θα μεταδοθεί από το Novacinema1.
Την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει ξανά η κωμικός Νίκι Γκλέιζερ, η οποία απέσπασε θετικά σχόλια πέρσι. Η συχνά καυστική stand-up κωμικός, γνωστή για το «ψήσιμο» (roasting) διασημοτήτων, έχει ήδη δηλώσει ότι υπάρχει μία σταρ που αρνήθηκε να σατιρίσει. «Το παραμικρό αστείο για την Τζούλια Ρόμπερτς δεν περνάει», είπε σε συνέντευξη στο CBS. «Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις το αγαπημένο κορίτσι της Αμερικής».
Όλες οι κατηγορίες και οι υποψηφιότητες αναλυτικά
Καλύτερη Ταινία – Δράμα
Frankenstein
Hamnet
Ενα Απλό Ατύχημα
The Secret Agent
Συναισθηματική Αξία
Αμαρτωλοί
Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Blue Moon
Βουγονία
Marty Supreme
Καμία Αλλη Επιλογή
Nouvelle Vague
Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Καλύτερη Επίδοση στο Box Office
Avatar: Φωτιά και Στάχτη
F1: Η Ταινία
KPop Demon Hunters
Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχατη Τιμωρία
Αμαρτωλοί
Weapons
Wicked: Μέρος Δεύτερο
Ζωούπολη 2
Σκηνοθεσία
Πολ Τόμας Άντερσον (Μια Μάχη Μετά την Άλλη)
Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί)
Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Frankenstein)
Τζαφάρ Παναχί (Ενα Απλό Ατύχημα)
Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)
Κλόι Ζάο (Hamnet)
Σενάριο
Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Marty Supreme
Αμαρτωλοί
Ενα Απλό Ατύχημα
Συναισθηματική Αξία
Hamnet
Α’ Ανδρικός Ρόλος Δράμα
Τζόελ Ετζερτον (Train Dreams)
Οσκαρ Αϊζακ (Frankenstein)
Ντουέιν Τζόνσον (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί)
Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent)
Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)
Α’ Γυναικείος Ρόλος Δράμα
Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet)
Τζένιφερλ Λόρενς (Die My Love)
Ρενάτε Ρέινσβε (Συναισθηματική Αξία)
Τζούλια Ρόμπερτς (Μετά το Κυνήγι)
Τέσα Τόμσον (Hedda)
Εύα Βίκτορ (Sorry, Baby)
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Ρόουζ Μπερν (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα)
Σίνθια Ερίβο (Wicked: Μέρος Δεύτερο)
Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)
Τσέις Ινφίνιτι (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Αμάντα Σέιφριντ (The Testament of Ann Lee)
Εμα Στόουν (Βουγονία)
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme)
Τζορτζ Κλούνεϊ (Jay Kelly)
Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Ιθαν Χοκ (Blue Moon)
Λι Μπιόνγκ-χον (Καμία Αλλη Επιλογή)
Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)
Β’ Ανδρικός Ρόλος
Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Τζέικομπ Ελόρντι (Frankenstein)
Πολ Μεσκάλ (Hamnet)
Σον Πεν (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Ανταμ Σάντλερ (Jay Kelly)
Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)
Β’ Γυναικείος Ρόλος
Εμιλι Μπλαντ (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)
Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία)
Αριάνα Γκράντε (Wicked: Μέρος Δεύτερο)
Ινγκα Ιμπσντόντερ Λιλέας (Συναισθηματική Αξία)
Εϊμι Μάντιγκαν (Weapons)
Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Ξενόγλωσση Ταινία
Ενα Απλό Ατύχημα
No Other Choice
The Secret Agent
Συναισθηματική Αξία
Sirat
Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ
Μουσική
Αλεξάντρ Ντεσπλά (Frankenstein)
Λούντβιχ Γιόρανσον (Αμαρτωλοί)
Τζόνι Γκρίνγουντ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Μαξ Ρίχτερ (Hamnet)
Χανς Ζίμερ (F1: Η Ταινία)
Τραγούδι
Dream As One (Avatar: Φωτιά και Στάχτη)
Golden (Kpop Demon Hunters)
I Lied to You (Αμαρτωλοί)
No Place Like Home (Wicked: Μέρος Δεύτερο)
The Girl in the Bubble (Wicked: Μέρος Δεύτερο)
Train Dreams (Train Dreams)
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Arco
Demon Slayer: Το Κάστρο του Απείρου – Η Ταινία
Ελιο
ΚPop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Ζωούπολη 2
Τηλεόραση
Καλύτερη Δραματική Σειρά
The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus
Καλύτερη Κωμική Σειρά
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (Paradise)
Ντιέγκο Λούνα (Andor)
Γκάρι Ολντμαν (Slow Horses)
Μαρκ Ράφαλο (Task)
Ανταμ Σκοτ (Severance)
Νάο Γουάιλ (The Pitt)
A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Ανταμ Μπρόντι (Nobody Wants This)
Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)
Γκλεν Πάουελ (Chad Powers)
Σεθ Ρόγκεν (The Studio)
Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)
Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)
Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)
Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)
Νατάσα Λιόν (Poker Face)
Τζένα Ορτέγκα (Wednesday)
Τζιν Σμαρτ (Hacks)
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)
Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)
Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)
Νατάσα Λιόν (Poker Face)
Τζίνα Ορτέγκα (Wednesday)
Τζιν Σμαρτ (Hacks)
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά
Οουεν Κούπερ (Adolescence)
Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)
Γουάλτον Γκόγκινς (The White Lotus)
Τζέισον Αϊζακς (The White Lotus)
Τραμέλ Τίλμαν (Severance)
Ασλεϊ Γουόλτερς (Adolescence)
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά
Κάρι Κουν (The White Lotus)
Εριν Ντόχερτι (Adolescence)
Χάνα Αϊνμπίντερ (Hacks)
Κάθριν Ο’ Χάρα (The Studio)
Πάρκερ Πόζεϊ (The White Lotus)
Αϊμι Λου Γουντ (The White Lotus)
Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
Adolescence
All Her Fault
The Beast in Me
Black Mirror
Dying For Sex
The Girlfriend
Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
Τζέικομπ Ελόρντι (The Narrow Road to the Deep North)
Πολ Τζιαμάτι (Black Mirror)
Στίβεν Γκρέιχαμ (Adolescence)
Τσάρλι Χάναμ (Monster: The Ed Gein Story)
Τζουν Λο (Black Rabbit)
Μάθιου Ρις (The Beast in Me)
Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
Κλερ Ντέινς (The Beast in Me)
Ρασίντα Τζόουνς (Black Mirror)
Αμάντα Σέιφριντ (Long Bright River)
Σάρα Σνουκ (All Her Fault)
Μισέλ Γουίλιαμς (Dying for Sex)
Ρόμπιν Ράιτ (The Girlfriend)
Καλύτερη Ερμηνεία Stand Up Comedy
Μπιλ Μάχερ (Is anyone else seeing this?)
Μπρετ Γκόλντστεϊν (The Second best night of your life),
Κέβιν Χαρτ ( Acting my age)
Κουμάιλ Ναντζιάνι (Night Thoughts),
Ρίκι Ζερβέ (Mortality),
Σάρα Σίλβερμαν (Postmortem)
Καλύτερο podcast
Armchair experty with Dax Shepard,
Call her daddy
Good hang with Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless, Up First