Η κορεατική φίρμα αποκαλύπτει από την έκθεση των Βρυξελλών το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της με τα διακριτικά EV2 και την μορφή ενός μικρού crossover με αισθητική ανάλογη των υπόλοιπων EV καθώς και την υπόσχεση για τιμή χαμηλότερη των 30.000 ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες συστάσεις.

Με μήκος 4,60 μ., πλάτος 1,80 μ. ύψος 1,575 μ. και μεταξόνιο το EV2 είναι κατά 8,0 εκατοστά μικρότερο σε μήκος από το Renault 4 E-Tech, έχοντας σχεδόν ίδιο μήκος με το επικείμενο ηλεκτρικό supermini της VW, ID. Polo. Παρά το περιορισμένο του αποτύπωμα το EV2 διαθέτει χώρο αποσκευών έως 403 λίτρων χάρη και στη δυνατότητα κύλισης της πίσω σειράς καθισμάτων, συν ακόμα 15 λίτρα από τον κενό χώρο κάτω από το μπροστινό καπό.

Επίσης σε περίπτωση που η προτεραιότητα δεν είναι οι αποσκευές, αλλά η άνεση των επιβατών, χάρη ακριβώς στην κύλιση των καθισμάτων ο χώρος για τα κάτω άκρα επιβάτες του πίσω καθίσματος μεταβάλλεται από 88,5 χιλ. σε 95,8 χιλιοστά. Επίσης η ΚΙΑ θα προσφέρει το EV2 σε δύο διαμορφώσεις πενταθέσια ή τετραθέσια περίπτωση η οποία εκτός από την κύλιση εξασφαλίζει και τη δυνατότητα ανάκλισης στα πίσω καθίσματα.

Από ηλεκτρικής πλευράς το EV2 θα είναι διαθέσιμο με δύο μπαταρίες 42,2 και 61 kWh και σε ισάριθμες εκδόσεις ισχύος 136 και 146 ίππων δημιουργώντας δύο διαμορφώσεις Standard και Long Range. Στην πρώτη περίπτωση η διαθέσιμη αυτονομία ανέρχεται σε 317 χλμ. και στη δεύτερη σε 448 χλμ. ενώ με δεδομένη την παρουσία της μικρής εκδοχής της πλατφόρμας E-GMP στην αθέατη πλευρά του, το EV2 διαθέτει ηλεκτρικό κύκλωμα 400 Volt κάτι που σημαίνει ότι η φόρτιση έως το 80% απαιτεί μισή ώρα σε ταχυφορτιστή DC και για τις δύο εκδόσεις. Επιπλέον, σε οικιακό περιβάλλον το EV2 προφέρει δύο δυνατότητες για την φόρτιση με ισχύ 11kW ή 22 kW καθιστώντας εφικτή μια πλήρη φόρτιση σε wallbox σε χρόνο μόλις τριών ωρών για την έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία. Επίσης το ηλεκτρικό crossover διαθέτει εξίσου συστήματα αμφίδρομης φόρτισης (V2G) και φόρτισης τρίτων συσκευών (V2L).

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στον εξοπλισμό του μοντέλου τόσο σε ψηφιακό επίπεδο όσο και σε ό,τι αφορά τα συστήματα άνεσης και υποβοήθησης και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά την πρώτη πτυχή, αν και απολύτως γνώριμη από τα EV3 και EV4, η ψηφιακή διάταξη περιλαμβάνει μια οθόνη 12,3 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και μία αντίστοιχου μεγέθους για το infotainment σε ενιαία διαμόρφωση συν μία ακόμα 5,3 ιντσών για τον χειρισμό του κλιματισμού. Στον ψηφιακό κόσμο του ανήκουν επίσης σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί μέσω NFC, αυτόματες αναβαθμίσεις για το infotainment και εφαρμογές on Demand.

Αντίστοιχα έχει κινηθεί η KIA και σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό συστημάτων που επίσης παραπέμπει σε αυτοκίνητο μεγαλύτερου μεγέθους και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κάμερες περιμετρικής θέασης σε συνδυασμό με σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης, συστήματα ανίχνευσης τυφλού σημείου, αυτόνομης πέδησης, αποφυγής μετωπικής σύγκρουσης, ενεργό cruise control και δυνατότητες ημιαυτόνομης οδήγησης.

Με την ίδια προσοχή έχουν επιλεγεί και τα υλικά του θαλάμου επιβατών και όχι μόνο καθώς τόσο η βαφή όσο τα πλαστικά και τα υφάσματα του εσωτερικού έχουν δημιουργηθεί με όσο το δυνατόν βιώσιμο τρόπο και αξιοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά.

Η παραγωγή του KIA EV2 θα ξεκινήσει ήδη από τον Φεβρουάριο στο εργοστάσιο της Σλοβακίας με προτεραιότητα τις βασικές εκδόσεις ενώ τον Ιούνιο θα ακολουθήσει η έναρξη παραγωγής και των εκδόσεων Long Range με την μεγαλύτερη μπαταρία.