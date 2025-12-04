Η κορεατική φίρμα ετοιμάζεται να επιστρέψει στην κατηγορία των μεγάλων τετράθυρων μοντέλων, αναπληρώνοντας το κενό που άφησε το Stinger το 2023. Αυτό ωστόσο πλέον θα συμβεί με ένα ηλεκτρικό μοντέλο το οποίο η KIA προλογίζει μέσω ενός εντυπωσιακού πρωτοτύπου.

Οι επίσημες συστάσεις της KIA αναφέρουν ότι: «ένα νέο μέλλον χαράζει στον ορίζοντα. Το όραμά μας παίρνει σχήμα σύντομα».

Ωστόσο πέρα από τις συστάσεις, οι πρώτες εικόνες αποτυπώνουν ένα αεροδυναμικό όσο και ιδιάζον τετράθυρο μοντέλο με εξαιρετικά κοντό ρύγχος που υπακούει στην σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United».

Στις λεπτομέρειες ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα Star Map αν και σε λίγο διαφορετική διάταξη από ότι την έχουμε συνηθίσει με δεδομένο ότι τα κεντρικά φώτα έχουν τοποθετηθεί ψηλά στο καπό. Τα πίσω φώτα ακολουθούν την λογική των αντίστοιχων σε EV3, EV5 και EV9.

Μακράν το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η πανοραμική ηλιοροφή που αποτελεί συνέχεια του παρμπρίζ και ενσωματώνει οργανικά σχέδια ενώ, στην ίδια ακριβώς λογική οι πόρτες δεν έχουν πλαίσιο. Την εικόνα συμπληρώνουν οι ψηφιακοί καθρέφτες.

Αυτό επίσης διακρίνεται είναι το τιμόνι yoke το οποίο υποδηλώνει την παρουσία τεχνολογίας steer-by-wire ενώ στις προδιαγραφές του περιλαμβάνεται σύστημα τετραδιεύθυνσης. Το μεγάλο μεταξόνιο αναμένεται να επιτρέψει στην KIA να αξιοποιήσει την μεγαλύτερη μπαταρία που έχει στη διάθεσή της, αυτή των 99,8 kWh που εφοδιάζει το EV9.

Προς το παρόν η κορεατική φίρμα δεν έχει ανακοινώσει ονομασία αν και προφανώς με βάση την γνώριμη λογική της KIA, θα υιοθετήσει είτε την ονομασία EV7 ή EV8 που εξακολουθούν να παραμένουν «ελεύθερα».