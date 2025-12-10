To όνομα Seltos δεν είναι από τα πλέον γνωστά στην Ευρώπη καθώς η πρώτη γενιά του δεν διατέθηκε ποτέ στη Γηραιά Ήπειρο. Ωστόσο η KIA αποφάσισε διαφορετικά για τη δεύτερη η οποία μόλις αποκαλύφθηκε και όπως ανακοινώθηκε αυτή την φορά θα κατευθυνθεί και στην Ευρώπη.

Ξεκινώντας με τις επίσημες συστάσεις, η KIA το κατατάσσει στα subcompact SUV με τις διαστάσεις του να διαμορφώνονται σε 4,43 μ. μήκος, 1,83,0 μ. πλάτος και 1,66 μ. ύψος. Αυτές το τοποθετούν ανάμεσα σε Stonic και Sportage.

Αφετηρία για το μοντέλο αποτελεί η αρχιτεκτονική K3 η οποία επιτρέπει την χρήση μιας ευρείας γκάμας τεχνολογιών από απλή υβριδική έως plug-in hybrid και ηλεκτρική. Ωστόσο στην περίπτωση του Seltos η τεχνολογία θα είναι αποκλειστικά υβριδική με την γκάμα να ξεκινά από κινητήρα 1,6 λίτρων σε συνδυασμό με μικρό ηλεκτρικό μοτέρ και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων σε διαμόρφωση 140 ίππων.

Ο ίδιος κινητήρας αναμένεται να είναι διαθέσιμος και σε έκδοση χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση, προσφέροντας 180 ίππους ή 193 ίππους σε συνδυασμό με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο. Την γκάμα συμπληρώνει ένα δίλιτρο μοτέρ βενζίνης με ισχύ 150 ίππους και 179 Nm ροπής. Προς το παρόν η KIA δεν έχει διευκρινίσει ποιοι από τους παραπάνω κινητήρες θα είναι διαθέσιμοι στην ευρωπαϊκή επικράτεια, ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα υπάρξει αμιγώς ηλεκτρική έκδοση καθώς τον ρόλο αυτό έχει αναλάβει το ανάλογου μεγέθους EV3.

Στις προδιαγραφές του συνυπολογίστε και την τετρακίνηση η οποία ωστόσο θα αφορά ορισμένες εκδόσεις οι οποίες θα διαθέτουν και αντίστοιχα προγράμματα οδήγησης σχεδιασμένα για να ευνοούν την κίνηση σε άμμο, χιόνι ή λάσπη.

Ο εξοπλισμός του νέου SUV θα αποκαλυφθεί επίσης σε δεύτερο χρόνο, ωστόσο στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η πανοραμική ηλιοροφή, ο ατμοσφαιρικός εσωτερικός φωτισμός και ηχοσύστημα Harman Kardon ή Bose, ανάλογα την έκδοση. Την ψηφιακή του εικόνα συνοψίζουν δύο οθόνες 12,3 ιντσών σε ενιαία διαμόρφωση συν μην ακόμα 5,3 ιντσών για τον έλεγχο του κλιματισμού ενώ θα υπάρχει και η επιλογή για head-up display. Φυσικά οι παραπάνω οθόνες όπως και τα συστήματα του Seltos μπορούν να αναβαθμιστούν μέσω over-the-air updates.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στο δίπτυχο ευρυχωρίας πρακτικότητας χάρη, συνδυαστικά, στην τετραγωνισμένη σιλουέτα του Seltos. Για του λόγου το ακριβές, ο χώρος αποσκλευών ξεκινά από τα 536 λίτρα ενώ οι επιβάτες του πίσω καθίσματος έχουν στη διάθεσή τους μόλις 5,9 εκ. λιγότερα σε σχέση με το σαφώς μεγαλύτερο Sportage, για τα κάτω άκρα τους. Επίσης το πίσω κάθισμα προσφέρει τη δυνατότητα ανάκλισης κατά 24 μοίρες. Το Seltos δανείζεται επίσης ορισμένες πρακτικές λεπτομέρειες από το van PV5, ενσωματώνοντας πρακτικούς γάντζους, στηρίγματα και θήκες σε όλη την έκταση της καμπίνας του.

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική σχεδίαση, η KIA θέλει προφανώς να δώσει ένα μήνυμα πρακτικής περιπέτειας προσδίδοντας τη σχετική στιβαρότητα στο νέο της SUV. Αυτονόητα δεν λείπουν λεπτομέρειες που συναντάμε στα νεότερα KIA όπως το Star Map μοτίβο των φωτιστικών σωμάτων, η αιωρούμενη οροφή αλλά και glossy λεπτομέρειες όπως οι αναδυόμενες χειρολαβές.