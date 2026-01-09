Εκτός από το νέο EV2, η κορεατική φίρμα επεφύλαξε για την έκθεση των Βρυξελλών μια πλειάδα GT εκδόσεων των ηλεκτρικών της μοντέλων. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τα συγκεκριμένα διακριτικά πρόκειται για τις κορυφαίες και πιο σπορ εκδόσεις μοντέλων της KIA που πληθύνονται πλέον κατά τρεις.

Ξεκινώντας από το μικρότερο, EV3 GT, όπως αφήσει να εννοηθεί η ΚΙΑ εξαρχής το ηλεκτρικό μοντέλο στη διαμόρφωση GT και σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες μέχρι σήμερα γνωστές εκδόσεις του, υιοθετεί δύο ηλεκτροκινητήρες προσφέροντας τετρακίνηση και την εντυπωσιακή για το μέγεθος του (το μήκος του διαμορφώνεται σε 4,31 μέτρα) ισχύ των 292 ίππων.

Αυτό το μέγεθος του επιτρέπει την επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε 5,7 δευτερόλεπτα ενώ δεν λείπουν και ορισμένες άλλες βελτιώσεις σχεδιασμένες να αναδείξουν τον σπορ χαρακτήρα της έκδοσης. Σε αυτές συγκαταλέγονται το σύστημα Virtual Gear Shift με προέλευση του EV6 GT το οποίο προσομοιώνει την αίσθηση και τη λειτουργία ενός αυτόματου κιβωτίου και τον ήχο ενός συμβατικού κινητήρα, τα νέα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ με ρύθμιση ειδικά για την περίσταση της GT έκδοσης ενώ το μοντέλο επωφελείται και από μεγαλύτερους τροχούς 20 ιντσών με σπορ ελαστικά.

Τα νέα αμορτισέρ έχουν μειώσει ελαφρώς την απόσταση από το έδαφος ενώ δεν λείπουν και οι οπτικές παρεμβάσεις που έγκεινται στους ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες ενώ το εσωτερικό επιφυλάσσει καθίσματα με καλύτερη πλευρική στήριξη καθώς και διάφορες λεπτομέρειες αισθητικού περιεχομένου σε απόχρωση ανοιχτού πράσινου που κάνουν την έκδοση άμεσα αναγνωρίσιμη και εκ των έσω. Προς το παρόν η κορεατική φίρμα δεν ανακοινώνει τιμές αυτονομίας σημειώνοντας μόνο ότι η νέα έκδοση GT θα επωφελείται από την μπαταρία των 81,4 kWh.

Aνάλογες αναβαθμίσεις έχει υποστεί και το EV4 GT με την σπορ έκδοση να είναι διαθέσιμη εις διπλούν, δηλαδή στην Hatchback και στην ιδιάζουσα σχεδιαστικά έκδοση Fastback. To ΕV4 GT προσθέτει στην μέχρι τώρα γνωστή εξίσωσή του ένα δεύτερο ηλεκτροκινητήρα προσφέροντας επίσης ισχύ 292 ίππων και εξακολουθώντας να αντλεί την ενέργειά του από την μπαταρία των 81,4 kWh.

Για την ιστορία η νέα ισχύς μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για το sprint των «0-100» σε 5,4 δευτερόλεπτα ενώ το EV4 GT επωφελείται εξίσου από το σύστημα προσομοίωσης αλλαγής σχέσεων και προσομοίωσης του ήχου ενός σπορ κινητήρα εσωτερικής καύσης. Από την εικόνα δεν λείπουν επίσης οι μεγαλύτεροι τροχοί, οι στοχευμένες σχεδιαστικές παρεμβάσεις που κάνουν πιο αθλητική την εικόνα της έκδοσης, τα νέα καθίσματα καθώς και οι λεπτομέρειες στο πράσινο χρώμα που είναι συνυφασμένες με τις σπορ εκδόσεις της κορεατικής φίρμας.

Την τριάδα των εκδόσεων GT που έκαναν την εμφάνισή τους στην έκθεση των Βρυξελλών κλείνει το EV5 GT που επίσης αυξάνει την ισχύ του σε 306 ίππους και υπόσχεται πλέον επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε 6,2 δευτερόλεπτα.

Και σε αυτή την περίπτωση, την αλλαγή στην αθέατη πλευρά του φροντίζουν να υπογραμμίσουν το σύστημα Virtual Gear Shift, η προσθήκη ενός επιπλέον προγράμματος οδήγησης (GT), νέα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, ειδικά προσαρμοσμένα στην περίσταση καθώς και επίσης νέα καθίσματα semibucket ενώ την εικόνα συμπληρώνουν τροχοί 20 ιντσών, σπορ ελαστικά και άφθονες λεπτομέρειες σε acid green.