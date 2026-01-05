Με την εμφάνιση του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του στο δικαστήριο στο Μανχάταν να αναμένεται μέσα στην ημέρα, η αμερικανική κυβέρνηση ανέβασε ταχύτητα στην προσπάθεια της να δικαιολογήσει την «σύλληψη» του προέδρου της Βενεζουέλα, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές είτε προς την βενεζουελανική ηγεσία που ανέλαβε, είτε προς άλλους πιθανούς στόχους του νέου δόγματος «Ντονρόε» ακόμα και πέραν της Λατινικής Αμερικής.

Η «σύλληψη» Μαδούρο και ο ναυτικός αποκλεισμός

Με την διεθνή κατακραυγή για την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση να έχει πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι οι ΗΠΑ δεν προχώρησαν σε μια στρατιωτική επίθεση, ούτε βρίσκονται σε πόλεμο με την Βενεζουέλα. Όπως υποστήριξε ήταν μια επιχείρηση που αφορά σε θέματα ασφαλείας και η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει σαν στόχο να διοικήσει την χώρα, αλλά να μπορεί να ασκεί έλεγχο των εξελίξεων σε αυτήν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού της.

Το πετρέλαιο στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής

Οι δηλώσεις αυτές του Ρούμπιο καταδεικνύουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν αναμένεται να άρει σύντομα τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας μέσω του οποίου όπως έγινε εμφανές από τις κατασχέσεις τάνκερ των προηγούμενων μηνών θέλει να ελέγξει την διακίνηση πετρελαίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το επιτελείο του Τραμπ, όπως εξάλλου έκανε ξεκάθαρο και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στοχεύει την ίδια την παραγωγή και διακίνηση πετρελαίου της Βενεζουέλας και ταυτόχρονα την μετατρέπει και σαν μοχλό πίεσης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ: «Οι πολύ μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες μας, οι πιο σημαντικές στον κόσμο, θα πάνε επιτόπου, θα δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, θα επισκευάσουν τις υποδομές που έχουν σοβαρές ζημιές και θα αρχίσουν να δημιουργούν έσοδα για τη χώρα. Το εμπάργκο σε όλο το βενεζουελάνικο πετρέλαιο παραμένει πλήρως σε ισχύ».

Ροντρίγκες, απειλές Τραμπ και το νέο δόγμα «Ντονρόε»

Από τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις δηλώσεις Τραμπ σχετικά με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες η οποία ανέλαβε ουσιαστικά καθήκοντα προέδρου, προκύπτει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανιζόταν να θεωρούσε αρχικά πως μια συνεργασία στο ζήτημα των πετρελαίων της χώρας μαζί της ήταν πιο εύκολη από ότι με τον Μαδούρο.

Ο Τραμπ στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιχείρηση είχε υποστηρίξει ότι μια συνεργασία με την Ροντρίγκες είναι εφικτή. Μετά όμως η ίδια η Ροντρίγκες σε δηλώσεις της ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν θα γίνει αποικία και ότι υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος, ο Νικολάς Μαδούρο.

Στην δήλωση αυτή ο Τραμπ απάντησε με μια απειλή υποστηρίζοντας πως: «Εάν δεν κάνει αυτό που είναι σωστό, θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα, πιθανώς μεγαλύτερο από τον Μαδούρο». Όπως πρόσθεσε: «Η ανοικοδόμηση δεν είναι κακό πράγμα στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Η χώρα έχει πάει κατά διαόλου. Είναι μια αποτυχημένη χώρα».

Αφήνοντας στην άκρη το γεγονός ότι η παραπάνω στάση του Τραμπ απέναντι στην βενεζοελάνικη ηγεσία θυμίζει έντονα το σόου The Apprentice που παρουσίαζε ο ίδιος και πετούσε εκτός παιχνιδιού διαγωνιζόμενους με την έκφραση «You are fired (σ.σ. απολύεσαι)» ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά και στελέχη της κυβέρνησης του, έσπευσαν να εκμεταλλευτούν περαιτέρω το σοκ της «σύλληψης» Μαδούρο, εμπεδώνοντας την νέα εκδοχή του δόγματος Μονρόε -δηλαδή της αμερικανικής ηγεμονίας στο δυτικό ημισφαίριο- του δόγματος «Ντόνροε».

Απειλές σε Κούβα, Κολομβία, Μεξικό και το μήνυμα προς τη Γροιλανδία

Έτσι τα τελευταία 24ωρα διατυπώνουν αντίστοιχες απειλές κατά του προέδρου της Κολομβίας, της Κούβας και του Μεξικό, ενώ επανέφεραν στην επιφάνεια το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Πιο συγκεκριμένα ο Τραμπ υποστήριξε πως δεν είναι απίθανο το επόμενο «θέμα» να είναι η Κούβα δηλώνοντας πως: «Νομίζω ότι η Κούβα θα είναι κάτι για το οποίο τελικά θα μιλήσουμε, γιατί η Κούβα είναι αυτή τη στιγμή ένα αποτυχημένο κράτος. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Είναι πολύ παρόμοιο με την έννοια ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τον λαό στην Κούβα, αλλά θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που εξαναγκάστηκαν να φύγουν από την Κούβα και ζουν σε αυτή τη χώρα». Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του οποίου οι γονείς διέφυγαν από την Κούβα, πρόσθεσε ότι αν «ζούσε στην Αβάνα» και αν ήταν «στην κυβέρνηση», θα ήταν «τουλάχιστον ανήσυχος».

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε συνέχεια στην κόντρα του με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, αφού προηγουμένως είχε ισχυριστεί ότι η χώρα της Λατινικής Αμερικής διαθέτει τουλάχιστον τρία μεγάλα εργοστάσια κοκαΐνης. «Φτιάχνει κοκαΐνη. Τη στέλνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα πρέπει να προσέχει πολύ», είπε ο Τραμπ το Σάββατο, επαναλαμβάνοντας σχόλια που είχε κάνει τον περασμένο μήνα.

Ο Πέτρο είναι σύμμαχος του Μαδούρο και πρόσφατα κατηγόρησε τον Τραμπ ότι παραβίασε τις «ιδρυτικές αρχές» των Ηνωμένων Εθνών και υποστήριξε ότι τουλάχιστον ένα από τα πλήγματα του Τραμπ στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας είχε ως στόχο αμάχους.

Επιπλέον ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News ανέφερε ότι «κάτι θα πρέπει να γίνει με το Μεξικό», ενώ υποστήριξε ότι δεν είναι η Μεξικανή πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ που διοικεί τη χώρα, αλλά τα καρτέλ ναρκωτικών. Όπως υποστήριξε: «Θα μπορούσαμε να είμαστε πολιτικά ορθοί και να είμαστε ευγενικοί και να πούμε: «Α, ναι, βέβαια, διοικεί εκείνη». Εκείνη φοβάται πάρα πολύ τα καρτέλ. Αυτοί κυβερνούν το Μεξικό. Της έχω ζητήσει πολλές φορές: θέλετε να εξουδετερώσουμε τα καρτέλ; «Όχι, όχι, όχι, κύριε πρόεδρε, όχι, όχι, όχι, σας παρακαλώ». Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι».

Όσον αφορά στη Γροιλανδία, ο Τραμπ σε συνέντευξή του ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «τη χρειάζονται απολύτως» για λόγους άμυνας/εθνικής ασφάλειας, αφήνοντας να εννοηθεί πως η πρόσφατη επιχείρηση στη Βενεζουέλα δείχνει τι μπορούν να κάνουν οι ΗΠΑ όταν θεωρούν ότι διακυβεύονται τα συμφέροντά τους. Επιπλέον λίγες ώρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η δεξιά podcaster Κέιτι Μίλερ — σύζυγος του Στίβεν Μίλερ, του ισχυρού αναπληρωτή προσωπάρχη του Ντόναλντ Τραμπ για θέματα πολιτικής — ανέβασε στο X έναν χάρτη της Γροιλανδίας ντυμένο με τη σημαία των ΗΠΑ (stars and stripes) με τη λεζάντα: «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τη Δανία και τη Γροιλανδία, με τη Δανή πρωθυπουργό να τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα προσάρτησης και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας να χαρακτηρίζει ασέβεια την όποια σύνδεση με στρατιωτική επέμβαση.

Το μήνυμα της ΕΕ

Αντίστοιχα, όσον αφορά συνολικά στο ζήτημα που έχει προκύψει μετά από την επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο, οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει κι αυτή θέση, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε ομόφωνο ψήφισμα εξαιτίας της διαφοροποίησης της Ουγγαρίας. Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξέδωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας τονιζόταν ότι: «Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το σημείο που αναφέρει πως: «Η ΕΕ συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της εμπορίας ναρκωτικών, που αποτελούν σημαντική απειλή για την ασφάλεια παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, η ΕΕ τονίζει ότι αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διαρκούς συνεργασίας με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας».