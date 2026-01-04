Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ανοιχτά την προσωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ότι θα πληρώσει ένα «πολύ μεγάλο τίμημα» εάν δεν συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη σύλληψη και φυλάκιση του πρώην προϊσταμένου της, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Εάν δεν κάνει αυτό που είναι σωστό, θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα, πιθανώς μεγαλύτερο από τον Μαδούρο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο The Atlantic, σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη.

Ο Τραμπ ανέφερε στο The Atlantic ότι «η ανοικοδόμηση εκεί και η αλλαγή καθεστώτος -ή όπως αλλιώς θέλετε να το αποκαλέσετε- είναι καλύτερη από αυτό που έχετε τώρα».

«Η ανοικοδόμηση δεν είναι κακό πράγμα στην περίπτωση της Βενεζουέλας», είπε. «Η χώρα έχει πάει κατά διαόλου. Είναι μια αποτυχημένη χώρα».

Νέα ρωσική αντίδραση

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι οι ενέργειες του προέδρου των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ήταν παράνομες αλλά συνεπείς, γιατί [ο Τραμπ] υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ΗΠΑ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, παρά την προφανή παρανομία στη συμπεριφορά του Τραμπ, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί μια κάποια συνέπεια στις ενέργειές του. Αυτός και η ομάδα του υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας τους αρκετά σκληρά», τόνισε στο TASS.

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Λατινική Αμερική θεωρείται η «πίσω αυλή» των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι ο Τραμπ φάνηκε να θέλει τον έλεγχο των προμηθειών πετρελαίου της Βενεζουέλας.

«Το κύριο κίνητρο του θείου Σαμ ήταν πάντα απλό: οι προμήθειες των άλλων», επισήμανε ο Μεντβέντεφ, προσθέτοντας ότι εάν τέτοιες ενέργειες είχαν αναληφθεί εναντίον μιας ισχυρότερης χώρας, τότε θα θεωρούνταν πράξη πολέμου.