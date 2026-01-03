Βιντεοσκοπημένο διάγγελμα της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας, στον απόηχο της σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις. Στο μήνυμά της, η Ροντρίγκεζ τόνισε ότι ο Μαδούρο παραμένει ο μοναδικός νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας, διαψεύδοντας τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι εκείνη είχε «ορκιστεί» πρόεδρος.

Η αντιπρόεδρος ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του, καλώντας παράλληλα σε ψυχραιμία και εθνική ενότητα. «Η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία καμίας ξένης δύναμης», ανέφερε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν προσωρινά τη διακυβέρνηση της χώρας.

Το διάγγελμα φαίνεται να μαγνητοσκοπήθηκε στο Καράκας, καθώς η κρατική τηλεόραση έδειξε τη Ροντρίγκεζ να μιλά πλαισιωμένη από τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και αδελφό της, Χόρχε Ροντρίγκεζ, καθώς και από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας. Οι εικόνες αυτές διέψευσαν προηγούμενες πληροφορίες που ήθελαν την αντιπρόεδρο να βρίσκεται στη Ρωσία — σενάριο που είχαν ήδη απορρίψει τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε επίσης από την κρατική τηλεόραση, η Ροντρίγκεζ κάλεσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να προσκομίσει αποδείξεις ζωής για τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το ακριβές σημείο στο οποίο η ίδια βρίσκεται.

Ποια είναι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ;

Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πολιτικές φυσιογνωμίες της χώρας. Γεννημένη στο Καράκας το 1969, είναι κόρη του Χόρχε Αντόνιο Ροντρίγκεζ, ιστορικού ηγέτη της αριστερής οργάνωσης Liga Socialista τη δεκαετία του 1970. Ο Μαδούρο την έχει χαρακτηρίσει «τίγρη» για τη σκληρή και αδιάλλακτη υπεράσπιση της σοσιαλιστικής κυβέρνησής του.

Δικηγόρος, απόφοιτος του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας, ανέβηκε ταχύτατα τα πολιτικά σκαλιά, διατελώντας υπουργός Επικοινωνίας και Πληροφόρησης, υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής της φιλοκυβερνητικής Συντακτικής Συνέλευσης που ενίσχυσε τις εξουσίες του Μαδούρο. Από το 2018 κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου, ενώ ταυτόχρονα έχει διατελέσει υπουργός Οικονομικών και Πετρελαίου, γεγονός που της έδωσε καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της οικονομίας και των αμερικανικών κυρώσεων.

Παρά το σκληρό ιδεολογικό της προφίλ, έχει εφαρμόσει πιο ορθόδοξες οικονομικές πολιτικές στην προσπάθεια περιορισμού του υπερπληθωρισμού, διατηρώντας παράλληλα σημαντική επιρροή στον αποδυναμωμένο ιδιωτικό τομέα της χώρας.