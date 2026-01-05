Έντονες ανησυχίες για το τι μέλλει γενέσθαι μετά από την επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Νικολάς Μαδούρο εκφράστηκαν στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ που συνεδριάζει εκτάκτως με αφορμή τις εξελίξεις.

Τον χορό των δηλώσεων σχετικά με τις συνέπειες της κίνησης της κυβέρνησης Τραμπ άνοιξε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος υποστήριξε ότι είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, για «τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και για το προηγούμενο που δημιουργείται ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι σχέσεις μεταξύ κρατών».

Ο γενικός γραμματέας κάλεσε όλες τις πλευρές στη Βενεζουέλα να συμμετάσχουν σε έναν «συμπεριληπτικό και δημοκρατικό διάλογο», δηλώνοντας έτοιμος να στηρίξει κάθε προσπάθεια για μια ειρηνική διέξοδο από την κρίση. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του ότι η αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο στο Καράκας δεν σεβάστηκε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Πυρ ομαδόν κατά ΗΠΑ από Κολομβία, Ρωσία και Κίνα

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε η Κολομβία -η οποία ήταν και αυτή που ζήτησε τη συνεδρίαση- καταδικάζοντας την αμερικανική ενέργεια ως κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας, της πολιτικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Βενεζουέλας. «Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για τη μονομερή χρήση βίας με σκοπό να υλοποιηθεί μια πράξη επίθεσης», δήλωσε η πρέσβης της Κολομβίας στον ΟΗΕ, Λεονόρ Ζαλαμπάτα Τόρες, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Την αντίδρασή της εξέφρασε και η Ρωσία, με τον μόνιμο αντιπρόσωπός της στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, να χαρακτηρίζει την αμερικανική επέμβαση «σοκαριστική», ιδίως για όσους ήλπιζαν σε μια νέα προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ που θα βασιζόταν στη διπλωματία και την αναζήτηση συμβιβασμών.

«Η επίθεση κατά του ηγέτη της Βενεζουέλας αποτελεί προάγγελο μιας επιστροφής σε μια εποχή αυθαιρεσίας και αμερικανικής κυριαρχίας διά της βίας, του χάους και της ανομίας», δήλωσε ο Ρώσος διπλωμάτης, κάνοντας λόγο για «εγκλήματα» των Ηνωμένων Πολιτειών και καλώντας την Ουάσινγκτον να απελευθερώσει άμεσα τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Κίνα. Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος του Πεκίνου στον ΟΗΕ δήλωσε ότι η χώρα του είναι «βαθιά σοκαρισμένη» και «καταδικάζει απερίφραστα τις μονομερείς, παράνομες και εκφοβιστικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών» στη Βενεζουέλα, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι παραβίασε κατάφωρα την κυριαρχία της χώρας. Παράλληλα, κάλεσε τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν άμεσα τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Δεν μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις

Νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν επίσης επισημάνει ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ δεν είχε την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν πραγματοποιήθηκε με τη συγκατάθεση της Βενεζουέλας και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως πράξη αυτοάμυνας. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας —μαζί με τη Ρωσία, την Κίνα, τη Βρετανία και τη Γαλλία— δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις εις βάρος τους.