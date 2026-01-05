Πέρασαν μόλις δύο μέρες από την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σταματά να προκαλεί και να απειλεί.

Σειρά αυτή τη φορά έχει ο Κολομβία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να την απειλεί με στρατιωτική δράση, λέγοντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One ότι μια τέτοια επιχείρηση «ακούγεται καλή».

«Η Κολομβία είναι επίσης πολύ άρρωστη, κυβερνάται από έναν άρρωστο άνθρωπο, που του αρέσει να παράγει κοκαΐνη και να την πουλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν πρόκειται να το κάνει αυτό για πολύ ακόμα», δήλωσε ο Τραμπ, σε μια προφανή αναφορά στον πρόεδρο της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο. Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν οι ΗΠΑ θα προχωρούσαν σε στρατιωτική επιχείρηση κατά της χώρας, ο Τραμπ απάντησε: «Μου ακούγεται καλή ιδέα».

«Έτοιμη να πέσει η Κούβα»

Ο Τραμπ έκρινε χθες Κυριακή 4/1 ότι μάλλον δεν χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εναντίον της Κούβας, επειδή η κυβέρνηση της χώρας της Καραϊβικής μοιάζει έτοιμη να πέσει, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Όπως είπε μεγάλος αριθμός μελών του προσωπικού φύλαξης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που αποτελείτο ιδίως από υπηκόους της Κούβας, σκοτώθηκε στην επιχείρηση αιχμαλώτισης του σοσιαλιστή πολιτικού στο Καράκας προχθές Σάββατο.

«Ξέρετε, σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί χθες», τόνισε ο Τραμπ στο προεδρικό αεροσκάφος, υπήρξαν «δυστυχώς πολλοί νεκροί στην άλλη πλευρά».

Αργά την Κυριακή η Κούβα ανακοίνωσε ότι 32 πολίτες της σκοτώθηκαν στην επιχείρηση για τη σύλληψη του Μαδούρο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τον ρόλο που είχαν στο Καράκας.

Τέλος ο Τραμπ επανέλαβε για πολλοστή φορά χθες τη θέση του κατά την οποία η Γροιλανδία «πρέπει» να γίνει μέρος των ΗΠΑ.

Στο δικαστήριο ο Μαδούρο

Ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο Νικολάς Μαδούρο, την ώρα που σε εξέλιξη βρίσκονται οι ζυμώσεις για την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια για την απόσταση που θα διανύσει ο Μαδούρο από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο δικαστικό μέγαρο του Μανχάταν. Ο δικαστής Άλβιν Χελερστάιν θα διαβάσει φωναχτά τις κατηγορίες που αποδίδονται στον Μαδούρο και τη σύζυγό του και στη συνέχεια θα τον ρωτήσει εάν δηλώνει ένοχος ή αθώος.