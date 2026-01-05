5 το πρωί: Στο δικαστήριο ο Νικολάς Μαδρούρο – Θλίψη για τον Γιώργο Παπαδάκη – Κλιμακώνουν οι αγρότες
Με κρίσεις εντός και εκτός συνόρων ξεκίνησε το 2026. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες καταγράφηκε η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του προέδρου Μαδούρο, ενώ την ίδια ώρα οι αγρότες στα μπλόκα αποφάσιζαν να σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση.
1
Η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα
- Ενώπιον του δικαστηρίου ο Μαδούρο: Ο Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, θα παρουσιαστεί σήμερα το μεσημέρι (5/1) ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν. Κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για «ναρκοτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
- Στο τιμόνι η Ντέλσι Ροντρίγκες: Στο μεταξύ, ο στρατός της Βενεζουέλας αναγνώρισε την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ. «Θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο» εάν «δεν κάνει αυτό που είναι σωστό» την προειδοποίησε λίγες ώρες αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic.
- Η επίσημη αντίδραση της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε τον σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας «καλεί όλους τους παράγοντες να επιδείξουν ηρεμία και αυτοσυγκράτηση». «Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση», σημείωσε.
2
Χάος στο FIR Αθηνών
- Τι συνέβη; Περίπου στις 9:00 το πρωί της Κυριακής , σημειώθηκε ολική απώλεια των συχνοτήτων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας με αποτέλεσμα να κλείσει για τα αεροσκάφη το FIR Αθηνών. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας «πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή». Οι συχνότητες και τα συστήματα τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε κανονική λειτουργία στις 17:00, ενώ στις 17:45 αποκαταστάθηκε πλήρως η ροή της εναέριας κυκλοφορίας.
- Από τι προκλήθηκε; Τα αίτια του προβλήματος δεν είναι ακόμη σαφή με την ΥΠΑ να σημειώνει ότι «διερευνώνται ενδελεχώς από τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς της, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταδότες επικοινωνίας. Παράλληλα, πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ και τη συνδρομή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
- Πυρά από τους Ελεγκτές: Ανακοίνωση εξέδωσαν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας χαρακτηρίζοντας το περιστατικό σοβαρό και πρωτοφανές. Τονίζουν ότι παρόμοια περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα, αλλά συνδέονται με τη χρόνια παλαιότητα και την ανεπαρκή συντήρηση του εξοπλισμού επικοινωνιών και επιτήρησης, θέμα το οποίο έχουν θέσει επανειλημμένα.
3
Σκληραίνουν την στάση τους οι αγρότες
- Κλιμάκωση των μπλόκων και κάθοδος στην Αθήνα: Στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στα Μάλγαρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς αποφάσισαν να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους και να συνεχίσουν τον αγώνα με σχέδιο για περαιτέρω δράσεις, με πιθανή κατεύθυνση προς Αθήνα με τρακτέρ αν δεν υπάρξουν απαντήσεις από την κυβέρνηση.
- 48ωρο μπλόκο σε βασικούς οδικούς άξονες: Στη διάρκεια της συνέλευσης στα Μάλγαρα, οι εκπρόσωποι των μπλόκων αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσουν σε 48ωρους αποκλεισμούς κύριων εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή, πράξη που θα διακόψει την κυκλοφορία σε σημαντικά σημεία της χώρας. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα θα «κοπεί» στα δύο.
- Σκηνές τροφοδοσίας υπό συζήτηση: Στα σχέδια κλιμάκωσης περιλαμβάνεται και η πιθανότητα διακοπής της τροφοδοσίας με φυτικά και ζωικά προϊόντα από παραγωγούς, με στόχο να ενισχυθεί η πίεση στην κυβέρνηση για τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα.
4
Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης
- Ο ξαφνικός θάνατος και η ανακοίνωση του Λαϊκού: Ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη σοβαρό οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε άμεσα στο Λαϊκό Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις παρατεταμένες προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή. Το Νοσοκομείο επιβεβαίωσε τον θάνατό του με επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά λύπη και τα συλλυπητήριά του για την απώλεια ενός ανθρώπου που συγκλόνισε το κοινό και την ελληνική δημοσιογραφία.
- Η αντίδραση του ΑΝΤ1: Ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του και απέδωσε τιμή στον Παπαδάκη, υπογραμμίζοντας τη σταθερή παρουσία του στην πρωινή ενημέρωση και τη στενή σύνδεσή του με το κοινό, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του στο κανάλι και τη δημοσιογραφία.
- Η καριέρα του και το αντίο στην τηλεόραση: Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε 34 χρόνια παρουσίας στον ελληνικό πρωινό ενημερωτικό χώρο με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» να είναι το πιο χαρακτηριστικό του έργο. Στην τελευταία του εκπομπή τον Ιούλιο του 2025, είχε εκφράσει ευγνωμοσύνη και συγκίνηση στο τηλεοπτικό κοινό, κλείνοντας έναν κύκλο με σταθερή αξιοπιστία και αναγνωρισιμότητα που θα μείνει ανεξίτηλος στη μνήμη των θεατών.
5
Πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές
- «Δεν θα στήσουμε πάγκους»: Από 7 Ιανουαρίου 2026 παραγωγοί και πωλητές σε λαϊκές αγορές σε όλη την Ελλάδα προχωρούν σε απεργία επ’ αόριστον και δεν θα στήνουν προϊόντα στους πάγκους, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τις δυσβάσταχτες πολιτικές που επιβαρύνουν τον κλάδο.
- Κύρια αιτήματα των απεργών: Ζητούν μείωση κόστους παραγωγής, στήριξη των αγροτών, κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, απόσυρση πρόσθετων φόρων 10% και αλλαγές στη νομοθεσία και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, για να παραμείνουν οι λαϊκές αγορές προσιτές και βιώσιμες.
- Στα Μάλγαρα για τους αγρότες: Παραγωγοί και πωλητές σε λαϊκές αγορές που έδωσαν το παρών στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στα Μάλγαρα, δήλωσαν τη στήριξή τους προς τον αγώνα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων. Οι ίδιοι πρόσθεσαν δε, πρόκειται να κλείσει στις 7 του μήνα και η Λαχαναγορά ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
