Σοβαρές κατηγορίες που σκιαγραφούν ένα πολυετές δίκτυο ναρκο-τρομοκρατίας και διαφθοράς σε ανώτατο κρατικό επίπεδο περιλαμβάνει το κατηγορητήριο των αμερικανικών αρχών κατά του Νικολάς Μαδούρο και στενών συνεργατών του.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Βενεζουέλας φέρεται να αξιοποίησε κρατικούς μηχανισμούς για τη μαζική διακίνηση κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με την αντάρτικη οργάνωση FARC, μετατρέποντας –κατά τους εισαγγελείς– τα ναρκωτικά σε «όπλο» γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

Το κατηγορητήριο καλύπτει περίοδο άνω των δύο δεκαετιών και αποτυπώνει τον πυρήνα των κατηγοριών που οδήγησαν στη διεθνή απομόνωση του καθεστώτος του Καράκας.

Τα βασικά σημεία του κατηγορητηρίου κατά του Νικολάς Μαδούρο

Κατηγορίες για ναρκο-τρομοκρατία (1999–2020):

Ο Νικολάς Μαδούρο και ανώτατοι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε πολυετή συνωμοσία ναρκο-τρομοκρατίας, σε συνεργασία με την οργάνωση FARC της Κολομβίας.

Το «Καρτέλ των Ήλιων» (Cartel de los Soles):

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το καρτέλ αποτελούνταν από υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού, των μυστικών υπηρεσιών και της πολιτικής ηγεσίας της Βενεζουέλας, που χρησιμοποίησαν κρατικούς μηχανισμούς για τη διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης.

Στόχος οι Ηνωμένες Πολιτείες:

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Μαδούρο και οι συνεργάτες του επιδίωκαν να «πλημμυρίσουν» τις ΗΠΑ με κοκαΐνη, χρησιμοποιώντας το ναρκωτικό ως «όπλο» κατά της αμερικανικής κοινωνίας.

Άμεση εμπλοκή Μαδούρο:

Ο Μαδούρο φέρεται να ηγήθηκε του καρτέλ, να συντόνιζε αποστολές κοκαΐνης, να παρείχε στρατιωτικό εξοπλισμό στους αντάρτες της FARC και να διευκόλυνε τη δράση τους μέσω της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Διαδρομές διακίνησης:

Η κοκαΐνη μεταφερόταν από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ μέσω Καραϊβικής και Κεντρικής Αμερικής, με πλοία, «go-fast» σκάφη και αεροσκάφη που απογειώνονταν από παράνομους διαδρόμους.

Δωροδοκίες και συγκάλυψη:

Μέλη του καρτέλ φέρονται να δωροδοκούνταν για να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε λιμάνια, αεροδρόμια και στρατιωτικά ραντάρ, ενώ γίνονταν παρεμβάσεις σε δικαστικές υποθέσεις και έρευνες.

Όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός:

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει κατηγορίες για παροχή βαρέων όπλων στη FARC, όπως πολυβόλα, εκτοξευτές ρουκετών και εκρηκτικά.

Συγγενικά πρόσωπα του Μαδούρο:

Δύο συγγενείς του Μαδούρο καταδικάστηκαν στις ΗΠΑ το 2016 για συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης, με το κατηγορητήριο να αναφέρει ότι χρησιμοποιούσαν ακόμη και τον «προεδρικό χώρο» του αεροδρομίου του Καράκας.

Βαριές ποινικές διώξεις:

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ναρκο-τρομοκρατία, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή και χρήση πολεμικών όπλων, καθώς και δήμευση περιουσιακών στοιχείων.

Διεθνές καθεστώς απομόνωσης:

Το έγγραφο επισημαίνει ότι από το 2019 και μετά, οι ΗΠΑ και δεκάδες χώρες δεν αναγνώριζαν τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Αναλυτικά το κατηγορητήριο