Από χθες το βράδυ κάτι μυρίζει άσχημα. Πειραιάς, νότια προάστια, κέντρο — μια έντονη, αδιευκρίνιστη οσμή απλώθηκε πάνω από τη μισή πόλη χωρίς μέχρι στιγμής να συνοδευτεί από κάποια επίσημη ανακοίνωση για την αιτία της.

Εκκενώσεις σε σχολεία και επιχειρήσεις, αραιή κίνηση στους δρόμους, ανησυχία στα social media. Το 112 δεν έστειλε τίποτα. Οι αρχές δεν γνωρίζουν. Η πυροσβεστική το ψάχνει

Το κενό πληροφορίας γεμίζει πάντα — με φήμες, με φόβο, με ό,τι βρει πρόχειρο. Τυχεροί είμαστε που ακόμη δεν λειτουργούν πυρηνικοί αντιδραστήρες στη χώρα. Με τέτοια ανακλαστικά θα το μαθαίναμε με μία εβδομάδα καθυστέρηση, όπως οι Ρώσοι για το ατύχημα του Τσερνομπίλ το 1986.

Κάποιοι δοκιμάσαμε να πάρουμε το γνωστό, επιτελικό τηλέφωνο να ρωτήσουμε. Μάταια. Δεν απαντούσε κανείς. Ισως γιατί ήταν 3 το μεσημέρι και όχι 3 τα ξημερώματα…