Στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων βρίσκεται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις. Η Ουάσινγκτον, που εδώ και μήνες κατηγορεί τον Μαδούρο για συμμετοχή σε καρτέλ ναρκωτικών και σοβαρά εγκλήματα, είχε εντείνει τις πιέσεις για την απομάκρυνσή του από την εξουσία, σε ένα σκηνικό πολιτικής κρίσης και διεθνούς έντασης γύρω από το καθεστώς του Καράκας.

Ο Μαδούρο γεννήθηκε σε οικογένεια εργατικής τάξης στις 23 Νοεμβρίου 1962 και είναι γιος συνδικαλιστή ηγέτη. Εργάστηκε ως οδηγός λεωφορείου την περίοδο που ο αξιωματικός του στρατού Ούγκο Τσάβες ηγήθηκε αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος το 1992.

Στη συνέχεια πρωτοστάτησε στην εκστρατεία για την αποφυλάκιση του Τσάβες και εξελίχθηκε σε ένθερμο υποστηρικτή της αριστερής πολιτικής του ατζέντας, κερδίζοντας έδρα στο κοινοβούλιο μετά τη νίκη του Τσάβες στις εκλογές του 1998.

Σταδιακά ανήλθε στην κορυφή της πολιτικής ιεραρχίας, αναλαμβάνοντας την προεδρία της Εθνοσυνέλευσης και κατόπιν το αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών, ταξιδεύοντας διεθνώς για την οικοδόμηση συμμαχιών μέσω προγραμμάτων βοήθειας που χρηματοδοτούνταν από τα έσοδα του πετρελαίου.

Η εκλογή του

Ο Τσάβες τον όρισε προσωπικά ως διάδοχό του και, μετά τον θάνατό του, ο Μαδούρο εξελέγη οριακά πρόεδρος το 2013. Η διακυβέρνησή του σημαδεύτηκε από μια θεαματική οικονομική κατάρρευση, με υπερπληθωρισμό και χρόνιες ελλείψεις, ενώ η εξουσία του συνδέθηκε με καταγγελίες για νοθευμένες εκλογές, ελλείψεις τροφίμων και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων βίαιων καταστολών διαδηλώσεων το 2014 και το 2017.

Εκατομμύρια Βενεζουελάνοι εγκατέλειψαν τη χώρα. Η κυβέρνησή του βρέθηκε αντιμέτωπη με σκληρές κυρώσεις από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ενώ το 2020 η Ουάσινγκτον του απήγγειλε κατηγορίες για διαφθορά και άλλα αδικήματα, τις οποίες ο ίδιος απέρριψε.

Τον Ιανουάριο του 2025 ορκίστηκε για τρίτη θητεία, έπειτα από τις εκλογές του 2024 που καταδικάστηκαν ευρέως από διεθνείς παρατηρητές και την αντιπολίτευση ως νοθευμένες, με αποτέλεσμα χιλιάδες διαδηλωτές να φυλακιστούν. Παράλληλα, πρόσφατη έκθεση αποστολής διερεύνησης του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Μπολιβαριανή Εθνική Φρουρά διέπραξε επί σειρά ετών σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εναντίον πολιτικών αντιπάλων, συχνά με πλήρη ατιμωρησία, ενώ οι κατασταλτικές πρακτικές της κυβέρνησης αναδείχθηκαν περαιτέρω με την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2025 στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.