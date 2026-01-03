Ο Νικολάς Μαδούρο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν τη Δευτέρα, σύμφωνα με πηγές του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς οι αποκαλύψεις γύρω από τη σύλληψή του και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δηλώσεις, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές της επιχείρησης σύλληψης. Όπως ανέφερε, ο Μαδούρο «προσπάθησε να ξεφύγει», σημειώθηκαν «πολλοί πυροβολισμοί» και επιχείρησε να διαφύγει σε ασφαλές σημείο, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «θα μπορούσαμε να τον είχαμε ανατινάξει».

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ABC News, ο Μαδούρο μεταφέρθηκε αρχικά στην αμερικανική στρατιωτική βάση στο Γκουαντάναμο και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος του FBI με τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη.

Μάλιστα, το εν λόγω αεροσκάφος προσγειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, στη Νέα Υόρκη.

BREAKING: Venezuelan President Maduro has arrived at Stewart International airport in New York State where he will face trial. pic.twitter.com/FPq4gNqQDk — World Source News (@Worldsource24) January 3, 2026

Η φωτογραφία μετά τη σύλληψή του

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία του Μαδούρο μετά τη σύλληψή του. Στο στιγμιότυπο, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εμφανίζεται με καλυμμένα τα μάτια και δεμένα τα χέρια, ενώ σε άλλη εικόνα φέρεται να βρίσκεται πάνω σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, φορώντας γκρι φόρμα, με καλυμμένα μάτια και αυτιά και εμφανώς εξαντλημένος, κρατώντας με δυσκολία ένα μπουκάλι νερό.

Παράλληλα, μέσα ενημέρωσης έφεραν στη δημοσιότητα και άλλη φερόμενη φωτογραφία του Μαδούρο από το εσωτερικό στρατιωτικού ιπτάμενου μέσου. Συγκεκριμένα, το WRadio δημοσίευσε εικόνα στην οποία ο Μαδούρο εμφανίζεται καθισμένος, με χειροπέδες, φορώντας ανοιχτόχρωμα ρούχα, πλαισιωμένος από άνδρες με στολές παραλλαγής.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι ο Μαδούρο βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του κατά τη στιγμή της σύλληψης και ότι και οι δύο μεταφέρθηκαν εκτός Βενεζουέλας.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου από μέλη της Delta Force, της επίλεκτης μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού. Πρόκειται για τη μονάδα που είχε αναλάβει και την επιχείρηση του 2019, η οποία οδήγησε στον θάνατο του πρώην ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαδούρο ήταν επικηρυγμένος από το 2020 στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για τη μαζική εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα, υποθέσεις που πλέον αναμένεται να τεθούν επίσημα ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης.