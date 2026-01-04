Ο Γιώργος Παπαδάκης, σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Έξι μήνες μετά από το «Αντίο» του στο τηλεοπτικό κοινό, αφήνοντας πίσω του τα ηνία της πρωινής ενημέρωσης του ΑΝΤ1.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 4 Ιουλίου, είπε το τελευταίο του «Καλημέρα Ελλάδα», ολοκληρώνοντας μία μακροχρόνια πορεία στην ελληνική τηλεόραση. Η εκπομπή της πρωινής ζώνης προβαλλόταν από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1 για 34 χρόνια.

Ο γνωστός δημοσιογράφος με συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε τους συνεργάτες του, τους καλεσμένους του, καθώς και το κοινό. Με ευγνωμοσύνη και αυτοσαρκασμό άφησε πίσω του μία παρακαταθήκη, κλείνοντας ένα από τα μακροβιότερα κεφάλαια της ελληνικής τηλεόρασης.

Μάλιστα, ο Γιώργος Παπαδάκης στο φινάλε της εκπομπής, αφού ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και είπε το τελευταίο «Καλημέρα Ελλάδα», ξέσπασε σε κλάματα.

Οι τίτλοι τέλους της εκπομπής συνοδεύτηκαν από το τραγούδι του Frank Sinatra «My Way» και φωτογραφίες από την μακρά πορεία του παρουσιαστή στην εκπομπή. Κάπως έτσι έγινε και η έναρξη της τελευταίας του εκπομπής με φωτογραφίες του και το τραγούδι «Ακόμα μια μέρα».

Το «Αντίο» του Γιώργου Παπαδάκη στο τηλεοπτικό κοινό

«Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή, η πιο δύσκολη στιγμή, γιατί αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου. Γιατί θα αποχωριστώ εσάς από την καθημερινότητά μου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, στον ΑΝΤ1», σημείωσε αρχικά ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1. Θοδωρή σε ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα, που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Εδώ και 34 χρόνια να με αντέξετε και να αντέξω. Καλημέρα Ελλάδα για τελευταία φορά, δε θα χαθούμε. Έχετε την αγάπη, την εκτίμησή μου και τον σεβασμό μου. Καλημέρα Ελλάδα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το αστείο στιγμιότυπο με τον Τάσο Αρνιακό

«Ο καλός μου φίλος που με έκανε και λίγο μετεωρολόγο. Τάσο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κάθε πρωί η γυναίκα σου σε ανεχόταν να ξυπνάς από τα άγρια χαράματα», είπε με χιούμορ, κάνοντας αναφορά και στην οικογένεια του συνεργάτη του.

«Εγώ ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να λέω “Καλημέρα Ελλάδα” σε κάθε ελληνική ψυχή στον κόσμο» είπε ο Τάσος Αρνιακός.

Η τελευταία διαδρομή του Γιώργου Παπαδάκη από το καμαρίνι του προς το πλατό

«Για τελευταία φορά θα κάνω αυτή τη διαδρομή. Ακολούθησε με λίγο. Μετά από 34 χρόνια νομίζω, ότι τον δρόμο τον ξέρω. Αλλά έχω την εντύπωση, ότι και τη Δευτέρα, χωρίς εκπομπή, εδώ θα είμαι. Καλημέρα Ελλάδα! Καλό ταξίδι!», ανέφερε στο βίντεο ο Γιώργος Παπαδάκης, το οποίο δείχνει την τελευταία του διαδρομή από το καμαρίνι του προς το πλατό της εκπομπής.