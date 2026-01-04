Βελτιώνεται σταδιακά η δύσκολη κατάσταση που προκλήθηκε στα αεροδρόμια όλης της χώρας μετά το κλείσιμο του FIR Αθηνών. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση υπάρχει μερική αποκατάσταση με αποτέλεσμα να προσγειώνονται και να απογειώνονται αεροπλάνα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα:

8 αναχωρήσεις στο σημείο κράτησης της Αθήνας γύρισαν σε θέσεις στάθμευσης, 3 αφίξεις για το Ελ. Βενιζελος πήγαν σε άλλα αεροδρόμια (divert), 4 αναχωρήσεις ακυρώθηκαν

συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν.

Δόθηκε άδεια να φεύγει ό,τι πηγαίνει βόρεια, ανατολικά και νότια, ανά τέσσερα λεπτά ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους

Συνολικά εξυπηρετούνται 35 αεροσκάφη την ώρα.

Η ανακοίνωση της ΥΠΑ

«Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL.

Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς. Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ».

Υπενθυμίζουμε ότι το πρωί παρουσιάστηκαν προβλήματα στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

Η ανακοίνωση του ΟΤΕ

«Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».

Χάος στο Ελ.Βενιζέλος

Πρωτόγνωρες εικόνες καταγράφηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια λόγω του τεχνικού προβλήματος.

Χαρακτηριστική η κατάσταση στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου υπάρχει αναστάτωση, καθώς στους πίνακες αφίξεων και αναχωρήσεων διαρκώς μεταβάλλονται ή ακυρώνονται πτήσεις.

Οι χώροι του αεροδρομίου είναι συνωστισμένοι από επιβάτες και συνοδούς, καθώς ουδείς μπορεί να φύγει και ζητούν ενημερώσεις από τις εταιρείες.