Σε εξέλιξη βρίσκεται η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Μπλόκων στα Μάλγαρα, όπου αυτή την ώρα τα μπλόκα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων αποφασίζουν τα επόμενα βήματά τους. Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής η πλάστιγγα γέρνει προς την κλιμάκωση με ισχυρές κινητοποιήσεις.

Η Λίλιαν Νιάκα, αγρότισσα με δενδροκαλλιέργειες από τον Τύρναβο, σημειώνει στο «Βήμα» ότι «όλες οι εισηγήσεις των εκπροσώπων των μπλόκων είναι για κλιμάκωση». Αν και ακόμα η συνδιάσκεψη δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει φτάσει η ώρα της ψηφοφορίας, η απόφαση φαίνεται να έχει ήδη παρθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αναμένεται να δούμε δράσεις που δεν έχουμε ξανά δει. Όπως ολικό αποκλεισμό για ώρες, αλλά ενδεχομένως και τη διακοπή της τροφοδοσίας σε φυτικά και ζωικά προϊόντα.

Κόβεται η Ελλάδα στα δύο

Για ακόμα μία φορά, θα κοπεί η χώρα στα δύο. Πιο συγκεκριμένα, έχει τεθεί επί τάπητος ο ολικός αποκλεισμός όλων των κεντρικών οδικών αξόνων. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, για 48 ώρες, θα κλείσουν οι δρόμοι και οι παραδρόμοι από και προς τα Τέμπη, τον Μπράλο, το Δερβένι και τα Μάλγαρα. Ενώ θα συνεχιστεί και ο αποκλεισμός των τελωνίων.

Αντίστοιχα, και άλλα μπλόκα πρόκειται να ανακόψουν την πορεία των οχημάτων όχι μόνο από τις Εθνικές Οδούς, αλλά και από τους παραδρόμους.

<br />

Τι θα αποφασίσουν τα μπλόκα για την τροφοδοσία;

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων «έπεσε» και το ζήτημα της τροφοδοσίας. Σαφέστερα, αγρότες από την Πελοπόννησο και το Κάστρο της Βοιωτίας πρότειναν να σταματήσει η τροφοδοσία εν γένει από τους εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα παραγωγής σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή να μη δίνεται για κατανάλωση κανένα προϊόν.

Όλα αυτά τα μέτρα που αναμένεται να ψηφιστούν τις επόμενες ώρες, έχουν σκοπό να πιέσουν την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα που ταλανίζουν το μέλλον της υπαίθρου. Ενώ σημαντική αναφορά έγινε και στην επικείμενη ψήφιση της συμφωνίας Mercosur από την Κομισιόν με την στήριξη της Ελλάδας.