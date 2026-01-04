Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών. Ο γνωστός δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο, καθώς υπέστη σοβαρό έμφραγμα το μεσημέρι της Κυριακής στο Κολωνάκι.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και σε 5 λεπτά έφτασε ασθενοφόρο και μοτοσικλέτα. Όταν τον παρέλαβαν ο γνωστός δημοσιογράφος δεν είχε σημεία ζωής. Διεκομίσθη χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18 ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο . Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος»

Το αντίο του ΑΝΤ1

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, μετά από βαρύ έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Γεννημένος στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με πάθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Πριν κατακτήσει την τηλεόραση, άφησε το στίγμα του και στον έντυπο Τύπο.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, τη δεκαετία του ’80, ήρθε μέσα από την εκπομπή “Τρεις στον αέρα” της κρατικής τηλεόρασης. Λίγα χρόνια αργότερα, από το 1992, έγινε η σταθερή φωνή του πρωινού μέσα από το Καλημέρα Ελλάδα — την εκπομπή που θεμελίωσε την πρωινή ενημέρωση στην ελληνική τηλεόραση και συντρόφευσε γενιές τηλεθεατών.

Η αποχώρησή του από το τιμόνι της εκπομπής, στις 4 Ιουλίου της περασμένης χρονιάς, ήταν γεμάτη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Παρέμεινε, ωστόσο, ενεργός και παρών, προσφέροντας τη ματιά και την εμπειρία του ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής. Υπήρξε δάσκαλος, συνομιλητής, σημείο αναφοράς. Με ευθύ λόγο, δημοσιογραφικό ήθος και ακούραστη εργατικότητα, κράτησε ανοιχτό τον διάλογο με την κοινωνία κάθε πρωί για δεκαετίες.

Οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1 εκφράζουμε τα θερμότατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του. H παρακαταθήκη του, θα μένει ζωντανή.

Τα συλλυπητήρια πολιτικών και συνεργατών

Μητσοτάκης: «Ο Παπαδάκης σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα»

Ανδρουλάκης: «Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας»

Φάμελλος: «Η μνήμη του όμως θα μείνει ως πρότυπο για όλους τους νέους δημοσιογράφους»

Την λύπη του εκφράζει το ΚΚΕ

Σε ανακοίνωσή του για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει:

«Το ΚΚΕ εκφράζει τη μεγάλη λύπη του για την αιφνίδια απώλεια του πολύπειρου δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη.

Ο Γιώργος Παπαδάκης στην μακρά του πορεία στη δημοσιογραφία, αρχικά με πρωτοποριακές εκπομπές στη δημόσια τηλεόραση και πολύ περισσότερο στη συνέχεια μέσα από την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 με την οποία συνδέθηκε για δεκαετίες, άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα. Η επιτυχία και η καταξίωση της δουλειάς του ήταν το αποτέλεσμα της προσήλωσής του στην ανάδειξη της καθημερινότητας του λαού, καθιστώντας τον έναν εκ των πλέον δημοφιλών δημοσιογράφων.

Συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους, συγγενείς και συναδέλφους».

Κασσελάκης: «Ήταν μια φωνή αδέσμευτη»

«Δάσκαλος, συνεργάτης, σημείο αναφοράς στη δημοσιογραφία και στην ζωή»

Χατζηνικολάου: Αφήνεις ένα αποτύπωμα εντιμότητας,αλλά και ανθρωπιάς