Τα μπλόκα των αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων αποφάσισαν στην Πανελλαδική Διάσκεψη των Μπλόκων στα Μάλγαρα να προχωρήσουν σε κλιμάκωση των δράσεων τους. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής θα σκληρύνουν περαιτέρω τη στάση τους και έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στο «κόψιμο» της Ελλάδας στα δύο.

Ήδη, από την αρχή και αυτής της διάσκεψης οι αποφάσεις είχαν παρθεί. Οι αγρότες παραμένουν ανυποχώρητοι στον αγώνα τους και δε σκοπεύουν να «πέσουν αμαχητί» για όσα διεκδικούν, όπως λένε οι ίδιοι στο «Βήμα». Στόχος τους είναι να δικαιωθεί έστω και μέρος των αιτημάτων τους, προκείμενου να πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση.

Τα 62 μπλόκα από ολόκληρη την Ελλάδα που συμμετείχαν στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη μέσω των δράσεων τους θα αποκλείσουν την Αθήνα την Πέμπτη και την Παρασκευή για 48 ώρες. Δρόμοι και παράδρομοι θα κλείσουν γύρω από το Δερβένι, τα Τέμπη, τον Μπράλο και τα Μάλγαρα. Ενώ θα κλείσουν και τα τελωνεία.

Η Λίλιαν Νιάκα, αγρότισσα με δενδροκαλλιέργειες από τον Τύρναβο, σημειώνει στο «Βήμα» ότι «όλες οι εισηγήσεις των εκπροσώπων των μπλόκων είναι για κλιμάκωση»

Ανοίγουν οι δρόμοι πριν το κλείσιμο

Όπως δήλωσαν στο «Βήμα» εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, επειδή ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εορταστική περίοδος και η επιστροφή του επιβατικού κοινού, αποφάσισαν την Τρίτη να ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων για ακόμα μία φορά.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι δε θέλουν να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, αντιθέτως θέλουν να βοηθήσουν τις μετακινήσεις.

Σταματάει η τροφοδοσία;

Οι αγρότες βρίσκονται πολύ κοντά στο να σταματήσουν τον ανεφοδιασμό στα σούπερ μάρκετ. Ειδικότερα, μετά από πρόταση των εκπροσώπων των μπλόκων της Πελοποννήσου υπάρχουν έντονες σκέψεις να σταματήσει η τροφοδοσία των φυτικών και ζωικών προϊόντων. Αυτό όμως, είναι κάτι που θα αποφασιστεί σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή κάποιες περιοχές δε θα διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σε απεργία επ’ αόριστον προχωρούν οι παραγωγοί και πωλητές στις λαϊκές αγορές. Εκπρόσωποι του κλάδου που έδωσαν το παρών στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στα Μάλγαρα, δήλωσαν τη στήριξή τους προς τον αγώνα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων. Οι ίδιοι πρόσθεσαν δε, ότι κατόπιν συνεννόησης που είχαν με τον Κώστα Ανεστίδη, αγροτοσυνδικαλιστή, ενώ είχαν αποφασίσει να ξεκινήσουν την απεργία τους από τα μέσα Ιανουαρίου, τελικά θα αρχίσουν από τις 7 Ιανουαρίου.

Μάλιστα, πρόκειται να κλείσει στις 7 του μήνα και η Λαχαναγορά ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Πότε θα δούμε τρακτέρ στην Αθήνα;

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», η ημέρα που θα έρθουν οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στην Αθήνα δε θα αργήσει. Οι ίδιοι εξηγούν ότι εφόσον δουν αλλαγή στάσης από την κυβέρνηση είναι πρόθυμοι να μπουν στη διαδικασία του διαλόγου. Υπογραμμίζεται δε, ότι σύσσωμοι αποφάσισαν ότι στις διαπραγματεύσεις επιδιώκουν να υπάρχει κάμερα, που θα καταγράφει τις συζητήσεις.

Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, αλλά και στην περίπτωση που δε δουν να δικαιώνεται έμπρακτα κάποιο από τα αιτήματά τους, το επόμενο βήμα που σχεδιάζουν είναι να φτάσουν στην Αθήνα με τρακτέρ.

Εν μέσω και της έντονης συζήτησης για την ψήφιση της συμφωνίας Mercosur, η οποία κατά τους ίδιους «θα αποτελέσει ταφόπλακα για την ελληνική ύπαιθρο», φαίνεται ότι η ημέρα αυτή θα είναι πιθανότατα εντός του Γενάρη.

Αγρότες και Τέμπη

Την ίδια ώρα, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής έχουν δηλώσει αρκετές φορές τη στήριξή τους στον αγώνα που κάνουν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Υπενθυμίζεται δε, ότι την ημέρα της δίκης, αφού άνοιξαν πριν και μετά τη διαδικασία τους δρόμους, προχώρησαν στο συμβολικό αποκλεισμό της σήραγγας, ενώ μετέπειτα απότισαν φόρο τιμής στους νεκρούς στο σημείο του δυστυχήματος.

Σήμερα, παρών στην Πανελλαδική Σύσκεψη στα Μάλγαρα ήταν ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος θέλησε και εκείνος με τη σειρά του να δείξει τη στήριξή του στον αγώνα των αγροτών.

Οι συμβολισμοί της σημερινής Συνδιάσκεψης

Η σημερινή Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Μπλόκων στα Μάλγαρα ήταν κρίσιμη και εμπεριείχε έντονους συμβολισμούς.

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν έγινε τυχαία: αφενός το μπλόκο της περιοχής είναι ένα από τα ισχυρότερα, αφετέρου ήταν η πρώτη σύσκεψη όλων των εκπροσώπων των μπλόκων από όλη τη χώρα μετά τα δημοσιεύματα για την παραλαβή παράνομων επιδοτήσεων από αγροτοσυνδικαλιστές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις από τα Μάλγαρα. Ακόμα, ήταν και η πρώτη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη μετά την απόσχιση μερικών μπλόκων.