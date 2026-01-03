Η Delta Force – που πραγματοποίησε την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο και της συζύγου του- είναι μία από τις κορυφαίες μονάδες «ειδικών αποστολών» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, με εξειδίκευση στην αντιτρομοκρατία, τις επιχειρήσεις διάσωσης ομήρων, τις στοχευμένες επιθετικές ενέργειες (direct action) και την ειδική αναγνώριση — συχνά εναντίον στόχων υψηλής αξίας.

Ιδρύθηκε το 1977 και υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων (Joint Special Operations Command), με έδρα το Φορτ Μπραγκ στη Βόρεια Καρολίνα. Αποτελείται από οκτώ επιχειρησιακές ομάδες.

Σχεδόν όλες οι πληροφορίες για τη Delta Force είναι άκρως απόρρητες, όμως γενικά καλείται να εκτελέσει μερικές από τις πιο σύνθετες, μυστικές και επικίνδυνες αποστολές, κατόπιν εντολής του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του υπουργού Άμυνας.

Καθοριστικός ο ρόλος της

Αντίστοιχα με τη διαβόητη SEAL Team 6 του αμερικανικού Ναυτικού, η Delta Force έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε ορισμένες από τις πιο προβεβλημένες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων δεκαετιών — μεταξύ αυτών και η αποστολή του 1993 στη Σομαλία για τη διάσωση Αμερικανών στρατιωτικών μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου τους κατά τη Μάχη του Μογκαντίσου.

Η αποστολή αυτή έγινε ευρύτερα γνωστή από την ταινία του 2001 «Black Hawk Down».

Η Delta Force συμμετείχε επίσης στην Επιχείρηση “Just Cause” στον Παναμά, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα, τον Δεκέμβριο του 1989, και έχει αναφερθεί από πολλούς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ ως προηγούμενο/δεδικασμένο για την αποστολή κατά του Μαδούρο.