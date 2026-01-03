Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε από το θέρετρο του στο Μαρ-Α-Λάγκο, σε πραγματικό χρόνο, την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Absolute Resolve» που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του στο Καράκας.

Στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος απεικονίζεται ο Τραμπ —χωρίς γραβάτα, με σακάκι και λευκό πουκάμισο— να παρακολουθεί με πλήρη προσοχή τα δεδομένα της αποστολής από έναν δωμάτιο παρακολούθησης. Δίπλα του βρίσκονται υψηλόβαθμοι συνεργάτες, μεταξύ αυτών και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Μια από τις φωτογραφίες δόθηκε στη δημοσιότητα ακόμη και σε ασπρόμαυρη εκδοχή, με στόχο να τονίσει τη σοβαρότητα και την κρισιμότητα της στιγμής.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο FOX News, ο Τραμπ περιέγραψε τον τρόπο που βίωσε την επιχείρηση κάνοντας λόγο για εντυπωσιακή εξέλιξη: την περιέγραψε σαν να παρακολουθούσε ένα τηλεοπτικό σόου εξαιτίας της ταχύτητας και της ακρίβειας των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων.

Καρέ καρέ οι αντιδράσεις Τραμπ