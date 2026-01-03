Ο Ολυμπιακός νίκησε στον τελικό του Betsson Super Cup τον ΟΦΗ με 3-0 και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο, γεμίζοντας με χαρά και περηφάνια τον κόσμο του.

Οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί που βρέθηκαν στο Παγκρήτιο Στάδιο πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ και παράλληλα αποθέωσαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον ηγέτη του συλλόγου να ανταποδίδει σηκώνοντας ψηλά το χέρι του προς κάθε κατεύθυνση.

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού έκανε ανάρτηση στα social media, στην οποία αναφέρθηκε στο χρυσό τρεμπλ της ομάδας του μεγάλου λιμανιού και έδωσε το σύνθημα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και ακόμα περισσότερα τρόπαια.

«Κάθε τίτλος και κάθε επιτυχία μας κάνουν υπερήφανους για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας! Απόψε κατακτήσαμε το Σούπερ Καπ Ελλάδας με τον κόσμο της ομάδας στο πλευρό μας και φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας του μεγάλου αυτού Συλλόγου. Συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!

Every title and every success make us proud to be Olympiacos! Tonight, with our fans by our side, we won the Greek Super Cup and reached the golden treble on the 100th anniversary of this great Club’s legendary history. We move forward stronger and we keep on dreaming!», , έγραψε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης