Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε ξανά ότι το Σούπερ Καπ του πάει… απόλυτα.

Οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν τον αξιόμαχο ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση και κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, σε ένα ματς-μαραθώνιο στο Παγκρήτιο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Αλέξης Καλογερόπουλος, που πέρασε ως αλλαγή, κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 που «έκανε» γκολ ο Ταρεμί.

Στη συνέχεια ο Καλογερόπουλος σκόραρε με κεφαλιά, «κλειδώνοντας» την κούπα.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Γιαζίτσι με εντυπωσιακό γκολ, λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς.

Δείτε στο βίντεο όλα τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης: