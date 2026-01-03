Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν αμφέβαλλαν ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ο σημαντικότερος πρόεδρος του ποδοσφαιρικού τμήματος (και όχι μόνο) στην εκατοντάχρονη ιστορία του συλλόγου, αυτό όμως επιβεβαιώνεται πλέον και από τους αριθμούς.

Με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ κόντρα στον ΟΦΗ, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 19 εγχώριους και διεθνείς τίτλους υπό την καθοδήγηση του 58χρονου επιχειρηματία, ο οποίος ξεπέρασε έτσι την επίδοση του προκατόχου του στην πειραϊκή ΠΑΕ, Σωκράτη Κόκκαλη, αλλά κι εκείνη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον Παναθηναϊκό (αμφότεροι είχαν από 18)!

Έτσι, με ασφάλεια μπορεί κάποιος να πει ότι ο Μαρινάκης είναι ο πιο επιτυχημένος διοικητικός ηγέτης στην υπεραιωνόβια ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφού κανένας άλλος δεν έχει οδηγήσει τον σύλλογό του στην κατάκτηση περισσότερων τροπαίων!

Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Μαρινάκης διανύει μόλις τη 16η σεζόν του ως μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού, χρονικό διάστημα που είναι μικρότερο τόσο από το αντίστοιχο του Κόκκαλη (1993-2010) όσο φυσικά κι από εκείνο του Βαρδινογιάννη στο «τριφύλλι» (1979-2000). Μάλιστα, όλα αυτά τα χρόνια ήταν η πρώτη φορά που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το Σούπερ Καπ, αφού ο θεσμός είχε αδρανήσει από την ΕΠΟ μετά το 2007.

Κορωνίδα των επιτευγμάτων του Ολυμπιακού υπό τον Μαρινάκη αποτελεί φυσικά η κατάκτηση του Conference League το 2024, ενώ στο παλμαρέ του προσμετράται και το Youth League, το οποίο αν και αφορά την Κ-19, λογίζεται ως πλήρης τίτλος από την UEFA.

Ενδιαφέρον έχει ότι στη λίστα με τους πέντε πιο επιτυχημένους προέδρους στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, οι τέσσερις είναι του Ολυμπιακού (οι άλλοι δύο είναι ο Γιώργος Ανδριανόπουλος και ο Σταύρος Νταϊφάς). Κάτι που είναι λογικό, μια και πρόκειται για τον σύλλογο που έχει κατακτήσει τα περισσότερα τρόπαια, μακράν του δεύτερου.

Βαγγέλης Μαρινάκης – 19 τίτλοι