Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup επικρατώντας του μαχητικού ΟΦΗ στην παράταση με 3-0. Αυτή ήταν η 5η φορά, που οι «ερυθρόλευκοι» σήκωσαν αυτόν τον τίτλο.

Μετά την αναμέτρηση ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην συνεισφορά των νεαρών παικτών και στην μαχητικότητα του ΟΦΗ.

Αναλυτικά:

«Ήρθαμε με στόχο να κερδίσουμε. Μας δυσκόλεψε ο ΟΦΗ. Είχαμε υπομονή και στην παράταση τα καταφέραμε να πάρουμε τον τίτλο», σχολίασε αρχικά.

Μεταξύ άλλων ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για τη συνέχεια της σεζόν και τον Καλογερόπουλο: «Μακάρι να μπορούσαμε να εκτιμήσουμε όλους τους παίκτες που έρχονται από ακαδημίες. Συνήθως κοιτάμε τις μεταγραφές από τον εξωτερικό, αλλά εδώ έχουμε τον Τζολάκη, τον Κωστούλα που έφυγε, τον Μουζακίτη, τον Καλογερόπουλο και όλοι αυτοί έχουν μεγάλη αξία»