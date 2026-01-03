Ολυμπιακός στο Σούπερ Καπ σημαίνει… κατάκτηση! Στην επιστροφή του τρίτου εγχώριου θεσμού, οι Πειραιώτες κράτησαν το «απόλυτο» και κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, νικώντας 3-0 στην παράταση τον αξιόμαχο ΟΦΗ.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Αλέξης Καλογερόπουλος. Ο νεαρός στόπερ πέρασε από τον πάγκο και κέρδισε το πέναλτι, που εκτέλεσε για το 1-0 ο Ταρέμι, ενώ λίγο αργότερα σκόραρε με κεφαλιά για να «κλειδώσει» την κούπα.

Την τελευταία υπογραφή έβαλε ο Γιαζίτσι με ένα ακόμα φανταστικό γκολ, λίγο αφού πέρασε στο γήπεδο.

Ομορφη γιορτή στο Παγκρήτιο με οπαδούς των δύο ομάδων, που υποστήριζαν τις ομάδες τους σε ένα… μαραθώνιο παιχνίδι.

Το πρώτο διάστημα ήταν… αναγνωριστικό. Οι δύο ομάδες δεν είχαν στιγμές, πέρα από μακρινά σουτ και ένα πλάγιο του Νους για τον ΟΦΗ. Στο 21′, Ταρέμι και Τσικίνιο συνεργάστηκαν, με τον Πορτογάλο να σουτάρει με τη μία, αλλά να μην νικά τον γκολκίπερ.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 24′ και ανήκε στον ΟΦΗ. Ο Σαλσέδο εκτέλεσε από κοντά μετά από πολύ ωραίο κουβάλημα του Νους, όμως ο Τζολάκης έκανε τεράστια επέμβαση.

Στο 29′, οι Πειραιώτες είδαν τον Μπιανκόν να κάνει ένα επικό ψαλίδι, όμως δε νίκησε τον Χριστογεώργο, ο οποίος απάντησε σωστά και λίγο αργότερα σε «κεραυνό» του Μουζακίτη.

Χαμός στο 35′

Πολύ κοντά στο πρώτο γκολ έφτασε ο Ολυμπιακός. Ο Χρήστος Μουζακίτης είδε τη μπάλα να στρώνεται έξω από την περιοχή, εκτέλεσε, σκόραρε, αλλά ο διαιτητής το ακύρωσε. Λίγο νωρίτερα, ο Ταρέμι είχε κάνει ένα άστοχο ψαλίδι και ο διαιτητής έδωσε φάουλ.

Το επόμενο διάστημα πέρασε χωρίς δράση στα κουτιά. Στο 60′, μια προβολή του Ταρέμι από σέντρα του Μουζακίτη, ήταν η πρώτη καλή στιγμή του β’ μέρους.

O Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, αφού η ομάδα του Χρήστου Κόντη παρέμενε χαμηλά και… περίμενε. Καλές ευκαιρίες, ωστόσο, δε βρίσκονταν. Στο 86′, ο γκολκίπερ του ΟΦΗ δήλωσε ξανά παρών σε διαγώνιο σουτ του Ταρέμι.

Στο 87′, ο ΟΦΗ βγήκε σε αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις και ο Φούντας… αγνόησε τον συμπαίκτη του που έμπαινε από τα αριστερά στην περιοχή και σούταρε από μακριά, κερδίζοντας μόνο κόρνερ.

O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε την πρώτη του αλλαγή στο 88ο λεπτό και ήταν αναγκαστική. Ο Μπιανκόν τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον Καλογερόπουλο. Στις καθυστερήσεις, ο Γιάρεμτσουκ αντικατέστησε τον Τσικίνιο.

Στο 90’+5′, ο Ροντινέι έκανε μια φανταστική εκτέλεση φάουλ από πολύ μακριά και χρειάστηκε μεγάλη επέμβαση για να βγει η μπάλα, κόρνερ.

Παραλίγο… απόδραση

Λίγο πριν την ολοκλήρωση των καθυστερήσεων, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έστρωσε τη μπάλα στον Μαρτίνς, που σκόραρε με τσίμπημα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Ουκρανό. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε 0-0.

Η λύση από τη βούλα

Ο Ολυμπιακός ήταν συνεχώς στην περιοχή του ΟΦΗ. Και σε μία από τις σέντρες, κέρδισε πέναλτι. Ο Κωστούλας χτύπησε με τον αγκώνα τον Καλογερόπουλο και έστειλε στην άσπρη βούλα τον Ταρέμι. Ο Ιρανός έριξε… κανονιά και άνοιξε το σκορ στο 96′!

Στο 99′, ο ΟΦΗ έχασε τεράστια ευκαιρία. Ο Σαλσέδο έκανε φοβερό σπριντ, βρέθηκε σε πλάγια θέση και εκτέλεσε, όμως ο Τζολάκης έκανε άριστη επέμβαση ξανά.

Το Σούπερ Καπ ανέδειξε έναν πρωταγωνιστή: τον Αλεξη Καλογερόπουλο, που σηκώθηκε καλύτερα από όλους στο φάουλ του Μουζακίτη και σκόραρε για το 2-0!

Οι Πειραιώτες συνέχισαν ψηλά. Ο Χριστογεώργος έκανε μεγάλες επεμβάσεις σε κεφαλιές των Γιάρεμτσουκ και Κοστίνια, μην αφήνοντας το 3-0.

Μέχρι το 112′! Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι πέρασε στο γήπεδο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα… το έκανε να φαίνεται απλό. Ντρίμπλαρε, πάτησε περιοχή, σούταρε με το δεξί στην απέναντι και έκανε το 3-0!