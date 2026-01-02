Πενθήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η Ελβετία μετά την τραγωδία που συνέβη στο μπαρ «Le Constellation» στο θέρετρο Κραν Μοντανά, που κόστισε τη ζωή σε περίπου 40 ανθρώπους (ο μέχρι στιγμής απολογισμός) και τραυμάτισε 115. Πολλά από τα θύματα ήταν νέοι που διασκέδαζαν για την έλευση του νέου χρόνου.

Τα αίτια της φωτιάς ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά, όμως υπάρχουν δύο θεωρίες σύμφωνα με το Sky News: είτε κάποιος άναψε πυροτέχνημα σε εσωτερικό χώρο, προκαλώντας φωτιά, είτε μπάρμαν σήκωσε στους ώμους του σερβιτόρα, η οποία κρατούσε κερί σε μπουκάλι σαμπάνιας με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά η οροφή.

Ο πρόεδρος της χώρας, Γκι Παρμελέν, χαρακτήρισε τη φωτιά ως ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα στην ιστορία της Ελβετίας. «Ήταν μια τραγωδία άγνωστης κλίμακας», δήλωσε, αποτίοντας φόρο τιμής στις πολλές «νεαρές ζωές που χάθηκαν και διακόπηκαν βίαια». Όπως είπε η Ελβετία οφείλει σε αυτούς τους νέους ανθρώπους, των οποίων «σχέδια, ελπίδες και όνειρα» κόπηκαν απότομα, να διασφαλίσει ότι μια τέτοια τραγωδία δεν θα ξανασυμβεί ποτέ.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά ξέσπασε στη 1.30 τα ξημερώματα στο μπαρ Le Constellation, όταν πυροτεχνήματα τοποθετήθηκαν μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας αναφέρει ο Guardian.

Δύο γυναίκες δήλωσαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ότι ένας μπάρμαν είχε στους ώμους του μία σερβιτόρα που κρατούσε ένα από τα μπουκάλια. Οι φλόγες έβαλαν φωτιά στην οροφή και μέσα σε δευτερόλεπτα η πυρκαγιά εξαπλώθηκε, κατακλύζοντας το γεμάτο υπόγειο όπου διασκέδαζε πλήθος κόσμου. Πολλοί ήταν έφηβοι.

Μία από τις γυναίκες περιέγραψε πανικό και συνωστισμό, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν απεγνωσμένα να διαφύγουν από μια στενή σκάλα.

Βίντεο δείχνουν τη φωτιά να εξαπλώνεται αμέσως πάνω από το μπαρ. Πορτοκαλί φλόγες ξεπηδούν από σαλόνι στο ισόγειο και αρκετοί άνθρωποι κείτονται ακίνητοι στον δρόμο.

Το BFM δημοσίευσε φωτογραφία, στην οποία φαίνονται αρκετά άτομα να κρατούν σαμπάνιες που είχαν πάνω τους βεγγαλικά και η οροφή του μαγαζιού έχει πάρει φωτιά.

DOCUMENT BFMTV. Incendie mortel à Crans-Montana: une photo prise dans le bar capture le moment du départ de feuhttps://t.co/U1YHJSaDqk pic.twitter.com/NNmxnIQ9KA — BFM (@BFMTV) January 1, 2026

Σε άλλη φωτογραφία σερβιτόρα που φαίνεται να κάθεται στους ώμους ενός μπάρμαν φαίνεται να κρατάει σαμπάνια με βεγγαλικά. Η φωτογραφία, όπως αναφέρει το γαλλικό Μέσο τραβήχτηκε από θαμώνα του μπαρ.

DOCUMENT BFMTV. Crans-Montana: une photo du bar prise par une rescapée avant l’incendie mortelhttps://t.co/nRcLyMMLLX pic.twitter.com/Yxqa0NXgZg — BFM (@BFMTV) January 1, 2026

Τα βίντεο με τον πανικό

Τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας. Δεκάδες άνθρωποι προσπαθούν να σωθούν και να απεγκλωβιστούν από το μπαρ που φλέγεται. Κάποιοι βρέθηκαν στις σκάλες και έκαναν απεγνωσμένες προσπάθειες να βγουν έξω από το κτίριο.

🚨🇨🇭🔥 Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

🚨🇨🇭🔥 Le feu se propageant à grande vitesse dans le bar de Crans-Montana (VS) filmé par de nombreuses personnes, qui tentent ensuite de s’échapper. (témoins) pic.twitter.com/MrXD537KVh — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026



Άλλοι προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά από την οροφή του μπαρ.

🚨 🇨🇭 INCROYABLE : « Wallah, il brûle », des jeunes essaient d’éteindre le feu dès le TOUT DÉBUT de l’incendie à Crans-Montana, en Suisse. Terrifiant… 😞 pic.twitter.com/3U22VsH81f — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 1, 2026

Δύσκολη η αναγνώριση των θυμάτων

Οι ερευνητές έχουν πλέον το μακάβριο καθήκον να ταυτοποιήσουν τα θύματα και να λάβουν δείγματα DNA από τις οικογένειές τους.

Ορισμένοι από όσους παγιδεύτηκαν στη φωτιά βρίσκονταν στο θέρετρο ως επισκέπτες από γειτονικές χώρες. «Περίπου 15 Ιταλοί» τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, ενώ άλλοι εξακολουθούν να «αγνοούνται», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Rete4. «Επί του παρόντος, δώδεκα με δεκαπέντε Ιταλοί βρίσκονται σε νοσοκομεία. Ισάριθμοι εξακολουθούν να αγνοούνται» είπε.

Η Γαλλία δήλωσε ότι 6 πολίτες της έχουν τραυματιστεί, ενώ οκτώ αγνοούνται και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχουν Γάλλοι μεταξύ των νεκρών. Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε γαλλικά νοσοκομεία μετά την φονική πυρκαγιά. «Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες», είπε ο Μακρόν,

Το Le Constellation άνοιξε το 2015 και μπορούσε να φιλοξενήσει έως 300 άτομα στο εσωτερικό του, καθώς και άλλα 40 σε θερμαινόμενη βεράντα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Οι σελίδες του μπαρ στο Facebook και το Instagram φαίνεται να έχουν διαγραφεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμες.

Η μαρτυρία Ελληνίδας

Συγκλονίζει η μαρτυρία ελληνίδας επισκέπτριας στην περιοχή. «Η κατάσταση ήταν λίγο, πώς να το πω, extreme, υπό την έννοια ότι υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες άτομα, πολλών εθνικοτήτων, κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και Γερμανόφωνοι νεαρής ηλικίας. Οι ηλικίες ξεκινούσαν από 15 χρονών, θα έλεγα» ανέφερε χαρακτηριστικά η Κέλλυ Διολατζή στο Star.

«Τα αποχαιρετιστήρια, τα οποία ξεκίνησαν από την ομάδα που διοργανώνει τα event, ήταν 01:08 και μετά, από τη 01:10, ο κόσμος ξεκίνησε να πηγαίνει σε διάφορες τοποθεσίες και να γεμίζουν τα μπαρ. Κάποιος πέταξε, την ώρα που τελείωσε το event και ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται, πέταξε μπροστά στην εξέδρα στην οποία γινόταν η εκδήλωση, ένα βεγγαλικό» συμπλήρωσε.