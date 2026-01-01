Η πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά είναι «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν, έπειτα από την πυρκαγιά που σημειώθηκε σε μπαρ, κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας,

Σε νεότερο απολογισμό που έδωσε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς η αστυνομία του καντονιού Βαλέ, οι νεκροί από την τραγωδία ανέρχονται σχεδόν σε 40, ενώ οι τραυματίες σε 115. Πολλά από τα θύματα είναι νέοι, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν τελικό απολογισμό, καθώς η διαδικασία ταυτοποίησης παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη κι εκτιμάται ότι η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων θα χρειαστεί εβδομάδες, αφού πολλά από αυτά είναι απανθρακωμένα και δεν υπήρχε λίστα παρευρισκομένων, με το μπαρ « Le Constellation » να έχει χωρητικότητα έως και 300 άτομα.

🇨🇭 Around 40 Dead, 115 Injured in Deadly New Year’s Fire at Swiss Ski Resort Bar A devastating fire broke out at Le Constellation bar in the Swiss ski resort of Crans-Montana during a crowded New Year’s Eve party on January 1, 2026, around 1:30 a.m. Authorities report… pic.twitter.com/b5dB8Rn8GT — World In Last 24hrs (@world24x7hr) January 1, 2026

«Έχουμε καταμετρήσει περίπου 40 νεκρούς και περίπου 115 τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους σοβαρά», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ , σε συνέντευξη Τύπου Τύπου στη Σιόν (νοτιοδυτική Ελβετία), ενώ δίπλα του ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της χώρας Γκι Παρμελέν, έκανε λόγο για «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει η Ελβετία πως ελβετικές σημαίες στη Βέρνη θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε μέρες.

Σύμφωνα με πηγές, οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας), είναι ζευγάρι γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική. Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως οι δύο ιδιοκτήτες είναι ζωντανοί.

🔴🇨🇭 FLASH INFO – Une photo montre le départ de l’incendie sur de la mousse anti-bruit dans le bar de Crans-Montana. (@actureactinfo_)#Suisse #CransMontana #Incendie pic.twitter.com/QPvGyUELWp — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Η εικόνα των θυμάτων εξ Ιταλίας

Νωρίτερα, ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είχε πει πως οι νεκροί είχαν ανέλθει στους 47. Σε νεότερες δηλώσεις του απέφυγε να δώσει έναν συνολικό απολογισμό, και αναφέρθηκε μόνο στους ιταλούς υπηκόοους. «Περίπου 15 Ιταλοί» τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, ενώ άλλοι εξακολουθούν να «αγνοούνται», ανέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο Rete4. «Επί του παρόντος, 12 με 15 Ιταλοί βρίσκονται σε νοσοκομεία. Ισάριθμοι εξακολουθούν να αγνοούνται», δήλωσε συγκεκριμένα.

Πρόσθεσε ότι οι οικογένειες των αγνοουμένων «επικοινώνησαν με την μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και την πρεσβεία», για να ρωτήσουν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο ιταλός ΥΠΕΞ τόνισε αργότερα στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, ότι ο αριθμός των αγνοουμένων Ιταλών είχε αυξηθεί σε 16, αλλά ότι ο τελικός απολογισμός παραμένει «αβέβαιος».

Μεταξύ των τραυματιών, τρεις νεαροί Ιταλοί που νοσηλεύονταν στο Σιόν της Ελβετίας, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο το απόγευμα, στην Μονάδα Εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα στο Μιλάνο, σύμφωνα με τον περιφερειακό σύμβουλο της Λομβαρδίας, Γκουίντο Μπερτολάσο. «Είναι τρεις νέοι: μια νεαρή γυναίκα κάτω των 30 ετών και δύο άλλοι έφηβοι, και οι δύο 16 ετών. (…) Είναι διασωληνωμένοι, επομένως η κατάστασή τους είναι σταθερή», δήλωσε ο Μπερτολάσο, διευκρινίζοντας ότι έχουν υποστεί εγκαύματα «στο 30 έως 40% του σώματός τους».

Δύο άλλοι πολύ νεότεροι Ιταλοί, που νοσηλεύονται στη Βέρνη και τη Ζυρίχη της Ελβετίας – οι οποίοι «δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτή τη στιγμή», λόγω της κρίσιμης κατάστασής τους – ενδέχεται να μεταφερθούν στη Νιγκουάρντα αργότερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Στη Μονάδα Εγκαυμάτων μας, διαθέτουμε 18 κρεβάτια. Τα απελευθερώσαμε όλα και έχουμε ανακαλέσει όλο το προσωπικό», τόνισε, σημειώνοντας ότι άλλοι Ιταλοί – οι οποίοι εξακολουθούν να μην έχουν ταυτοποιηθεί – νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα ελβετικά νοσοκομεία.

Σε επαφή με τις ελβετικές αρχές η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται «σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» μετά την φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου στα πολλά θύματα της έκρηξης στο Κραν Μοντανά, στις οικογένειές τους και στους διασώστες που επιχειρούν», έγραψε η Ευρωπαία επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ με ανάρτηση στο Χ.

Τραυματίες δέχεται η Γαλλία

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε γαλλικά νοσοκομεία. «Η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε νοσοκομεία της και είναι διαθέσιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια. Ευχαριστώ τις ομάδες και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που κινητοποιήθηκαν», έγραψε ο γάλλος πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Παρμελέν.

Ο Μακρόν δε διευκρίνισε πόσοι τραυματίες νοσηλεύονται στη Γαλλία ή σε ποια νοσοκομεία.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες», δήλωσε και εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της Γαλλίας στην γειτονική χώρα, καθώς και τη θλίψη του για τον «φρικτό απολογισμό» από την πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά.

«Οι διπλωματικές και προξενικές μας ομάδες παρακολουθούν την κατάσταση και παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στους συμπατριώτες μας που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», ανέφερε ο γάλλος πρόεδρος.

Τουλάχιστον δύο γάλλοι πολίτες είναι μεταξύ των τραυματιών, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.