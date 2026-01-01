Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σε δημοφιλές μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Ελβετοί αξιωματούχοι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, όμως οι αρχές λένε πως φαίνεται να πρόκειται για δυστύχημα.

«Αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το περιστατικό ως μια πυρκαγιά και δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο μιας επίθεσης», δήλωσε η εισαγγελέας Μπεατρίς Πιλούντ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως οι αρχές έχουν ξεκινήσει πλήρη έρευνα.

Ορισμένα από τα θύματα είναι από άλλες χώρες, είπε ο Στέφαν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας στο καντόνι του Βαλέ. Ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ ανέφερε πως μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς των θυμάτων.

«Δεν μπορώ να σας κρύψω πως έχουμε όλοι συγκλονιστεί από τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στο Γκραν», είπε ο Γκισλέρ κατά την συνέντευξη Τύπου.

«Ο απολογισμός μας κάνει λόγο για περίπου 100 τραυματίες, οι περισσότεροι σε σοβαρή κατάσταση, και δυστυχώς δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί», πρόσθεσε ο Γκισλέρ , συμπληρώνοντας πως ασθενείς διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στη Σιόν, τη Λωζάνη, τη Γενεύη και τη Ζυρίχη.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών είπε πως οι πληροφορίες από την ελβετική αστυνομία κάνουν λόγο για 40 νεκρούς, ωστόσο ο Γκισλέρ απέφυγε να δώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό.

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελβετία Τζιαν Λορέντζο Κορνάντο είπε στο Sky TG24 ότι οι τοπικές αρχές του ανέφεραν πως η φωτιά ξεκίνησε από κάποιον που έριξε ένα πυροτέχνημα μέσα στο μπαρ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η οροφή.

Ο Ιταλός αξιωματούχος βρίσκεται στο Κραν Μοντανά, όπου όπως λέει Ιταλοί έχουν συγκεντρωθεί αναζητώντας πληροφορίες για αγνοούμενους συγγενείς ή φίλους. Ο ίδιος απέφυγε να πει εάν υπάρχουν Ιταλοί υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων.

«Είδα ανθρώπους να καίγονται από το κεφάλι ως τα πόδια» – Σοκάρει μαρτυρία

Τις σοκαριστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν τα πρώτα λεπτά της φωτιάς στο μπαρ Le Constellation στην Κραν Μοντανά, περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο BBC.

Όλα ξεκίνησαν με έναν ισχυρό κρότο λέει και προσθέτει: «Ακούσαμε μια τεράστια έκρηξη και αμέσως σηκώθηκε πυκνός καπνός». Αμέσως νόμιζε ότι ο μικρός του αδελφός ήταν μέσα και προσπάθησε να σπάσει το παράθυρο για να βοηθήσει όσους βρίσκονταν μέσα.

Μέσα στο μπαρ, η φρίκη ήταν αδιανόητη. «Είδα ανθρώπους να καίγονται από το κεφάλι έως τα πόδια, χωρίς ρούχα. Ήταν κάτι που δεν μπορεί να περιγραφεί», λέει ο ίδιος.

«Η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο, την προκάλεσε ένα κερί»

Δύο Γαλλίδες υπήκοοι, που βρίσκονταν στο μπαρ, είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κράτησαν ένα μπουκάλι που περιείχε «κεριά γενεθλίων» σε πολύ κοντινή απόσταση από την ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή πάρα πολύ γρήγορα», είπε μία από τις γυναίκες στο BFM TV, οι οποίες δήλωσαν πως ονομάζονταν Εμά και Αλμπάν. Όπως αφηγήθηκαν, κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο, καθώς επικρατούσε πανικός και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, η φωτιά είχε εξαπλωθεί επίσης στο ισόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες.

Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί η μαρτυρία τους από άλλες πηγές, σημειώνει το Ρόιτερς. Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει επαληθεύσει το Ρόιτερς διακρίνονται φλόγες να έχουν τυλίξει το κτίριο, ενώ κόσμος βρίσκεται έξω από το κλαμπ, κάποιοι τρέχουν και ορισμένοι ουρλιάζουν.

«Πυροτεχνήματα σε μπουκάλια προκάλεσαν την φωτιά»

Σύμφωνα με άλλον μάρτυρα που μίλησε στην εφημερίδα 24 Heures, έναν νεαρό άνδρα που βρισκόταν στο εσωτερικό του μπαρ, «μηχανισμοί πυροτεχνημάτων που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια τα οποία είχαν παραγγείλει πελάτες προκάλεσαν μια πυρκαγιά στην οροφή», που «επεκτάθηκε πολύ γρήγορα», προκαλώντας σκηνές πανικού.

Ένας κάτοικος του Κραν Μοντανά αφηγήθηκε στο 24 Heures πως «άκουγε ελικόπτερα όλη τη νύχτα». «Με τα πυροτεχνήματα, δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε. Κατόπιν είδαμε τον καπνό».

Τραγικός απολογισμός – Θύματα από διάφορες χώρες

Τουλάχιστον δύο Γάλλοι βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Τη φροντίδα τους ανέλαβαν αμέσως οι υπηρεσίες διάσωσης», προσθέτει το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας πως παραμένει σε επαφή «με τις ελβετικές αρχές για την περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι Γάλλοι υπήκοοι».

Την δημόσια στήριξή του προς την Ελβετία εξέφρασε και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στην οποία έκανε λόγο για «πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας και αδελφική συμπαράσταση» προς τη χώρα, καθώς και προς «τις οικογένειες που πενθούν και τους τραυματίες».

Σε πένθος η χώρα – Απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν Μοντανά

Νωρίτερα, η αστυνομία είπε πως πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα για εγκαύματα και ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί πλήρως, με μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων να έχει οριστεί πάνω από το Κραν Μοντανά. Οι αρχές λένε πως 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Ασθενοφόρα παρέμεναν σταθμευμένα το μεσημέρι μπροστά από το μπαρ, τα τζάμια του οποίου έχουν σπάσει, σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η ελβετική εφημερίδα Le Temps περιγράφει «μια οσμή καμένου στην ατμόσφαιρα».

«Αυτό που υποτίθεται πως θα ήταν μια στιγμή χαράς μετατράπηκε, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά, σε πένθος που αγγίζει όλη τη χώρα και πέραν αυτής», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν σε ανάρτησή του στο Χ, διατυπώνοντας τα συλλυπητήριά του.

Η εισαγγελέας Πιλούντ είπε πως οι αρχές προσπαθούν να παραδώσουν τις σορούς των θυμάτων στις οικογένειές τους.

«Θα χρειαστεί χρόνο η ταυτοποίηση των νεκρών»

Εβδομάδες ενδέχεται να χρειαστούν για την ταυτοποίηση των θυμάτων από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, σύμφωνα με τον Ιταλό πρέσβη στην Ελβετία.

Μιλώντας σε ιταλικά τηλεοπτικά δίκτυα από τον τόπο της τραγωδίας, όπου βρίσκεται μαζί με στελέχη του ιταλικού προξενείου στη Γενεύη, ο πρέσβης τόνισε ότι η διαδικασία αναγνώρισης των νεκρών θα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι είχε επισημάνει ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη και απαιτεί χρόνο, λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που υπέστησαν.

Τα σενάρια για τα αίτια

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι είπε πως η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται πως υπήρξε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από μια φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Sky TG24.

Το μπαρ Le Constellation μπορεί να υποδεχθεί 300 ανθρώπους στο εσωτερικό του και 40 σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του σταθμού σκι του Κραν Μοντανά. Καθώς στεγάζεται στο ισόγειο ενός κτιρίου, διαθέτει ένα υπόγειο όπου οργανώνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 24 Heures.