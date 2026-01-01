Το Crans-Montana (Κραν Μοντανά), όπου η Πρωτοχρονιά του 2026 βάφτηκε στο αίμα και τον θάνατο, βρίσκεται στο γαλλόφωνο τμήμα του καντονιού του Βαλαί, στην Ελβετία, χτισμένο σε οροπέδιο πάνω από την πόλη Σιέρ. Από τα 1.500 μέτρα υψόμετρο προσφέρει πανοραμική θέα στις Άλπεις και στο επιβλητικό Weisshorn, συνδυάζοντας φυσική ομορφιά και πολυτελή τουριστική ανάπτυξη.

Από τον Τζέιμς Μποντ στους πρώην προέδρους

Το θέρετρο είναι εδώ και δεκαετίες συνώνυμο της κοσμικότητας. Ο Ρότζερ Μουρ, ο «Τζέιμς Μποντ» του κινηματογράφου, έζησε μόνιμα στο Crans-Montana μέχρι τον θάνατό του, το 2017. Από την περιοχή έχουν επίσης περάσει η Κλόντια Σίφερ, ο Χιου Γκραντ και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ενισχύοντας το προφίλ ενός θερέτρου για λίγους – αλλά και για πολλούς.

Η εμπλοκή στο Κυπριακό

Στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο έλαβε χώρα, το 2017 και η ομώνυμη Διάσκεψη για την επίλυση του Κυπριακού Ζητήματος, με τις συνομιλίες στο τέλος να καταρρέουν.

Μεγάλα events και δεκάδες χιλιάδες θεατές

Το Crans-Montana φιλοξενεί κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Το τουρνουά γκολφ Omega European Masters προσέλκυσε περισσότερους από 48.000 θεατές το 2024, ενώ οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αλπικού Σκι συγκέντρωσαν 37.000 επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως πολυθεματικού προορισμού.

Τρία εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο

Περίπου τρία εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται κάθε χρόνο το Crans-Montana, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τον μόνιμο πληθυσμό των 10.500 κατοίκων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Crans-Montana Tourism & Congress Committee, οι ελβετοί ταξιδιώτες καλύπτουν το 66% των διανυκτερεύσεων, ενώ ακολουθούν επισκέπτες από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τις χώρες του Κόλπου, το Βέλγιο και τη Γερμανία.

Αμερικανικά κεφάλαια και διεθνές δίκτυο

Οι χιονοδρομικές εγκαταστάσεις του Crans-Montana ανήκουν πλέον στο διεθνές δίκτυο Epic Pass της αμερικανικής Vail Resorts, η οποία εξαγόρασε την εταιρεία αναβατήρων το 2024. Η Vail διαχειρίζεται 42 ορεινούς προορισμούς παγκοσμίως και στο επενδυτικό της πλάνο για το 2025, υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των ελβετικών resorts για την προσέλκυση αμερικανών επισκεπτών και την αύξηση των ευρωπαϊκών εσόδων.

Προορισμός τεσσάρων εποχών

Με 140 χιλιόμετρα πιστών σκι, διαδρομές για πεζοπορία και ορεινή ποδηλασία, αλλά και γήπεδα γκολφ διεθνών προδιαγραφών, το Crans-Montana δεν περιορίζεται στον χειμερινό τουρισμό. Αντίθετα, επενδύει σε ένα μοντέλο τεσσάρων εποχών, με υψηλή τουριστική δαπάνη και παγκόσμια απήχηση.