Με τον αριθμό των θυμάτων να παραμένει ασαφής, όπως και η αιτία, σχεδόν ένα 24ωρο μετά τον πύρινο εφιάλτη που έζησαν νεαροί – ανάμεσα τους και ανήλικοι – θαμώνες ενός δημοφιλούς μπαρ, στο Κραν Μοντανά του καντονίου Βαλαί της Ελβετίας, πραγματοποιείται αγρυπνία έξω από την αστυνομική περίφραξη του χώρου της τραγωδίας, ενώ ερωτήματα ανακύπτουν γύρω από τα μέτρα ασφαλείας του καταστήματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων, οι έξοδοι κινδύνου ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, ενώ η μοναδική σκάλα που οδηγούσε από τον υπόγειο χώρο προς τα έξω ήταν πολύ στενή. Το εσωτερικό του « Le Constellation », το οποίο διέθετε ισόγειο και υπόγειο, ήταν επενδεδυμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου με ξύλο, γεγονός που συνέβαλε στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε δευτερόλεπτα. Ενδεικτική είναι άλλωστε φωτογραφία που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι εκτιμάται ότι είναι δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει ο πύρινος όλεθρος.

🔴🇨🇭 FLASH INFO – Une photo montre le départ de l’incendie sur de la mousse anti-bruit dans le bar de Crans-Montana. (@actureactinfo_)#Suisse #CransMontana #Incendie pic.twitter.com/QPvGyUELWp — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Ο πανικός, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά, ήταν γενικευμένος, με δεκάδες ανθρώπους να εγκλωβίζονται και άλλους να προσπαθούν να μεταφέρουν τραυματίες έξω από το φλεγόμενο κτίριο.

«Οι ηλικίες ξεκινούσαν από 15 ετών»

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει η μαρτυρία ελληνίδας επισκέπτριας στην περιοχή. «Κάθε χρόνο, υπάρχει ένα event το οποίο οργανώνεται από τον δήμο. Το οποίο είναι ένα πάρτι μεγάλο, με ένα dj set κιόλας με ανθρώπους που παίζουν μουσική. Η κατάσταση ήταν λίγο, πώς να στο πω, extreme. Υπό την έννοια ότι υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες άτομα, πολλών εθνικοτήτων. Κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και γερμανόφωνοι νεαρής ηλικίας. Οι ηλικίες ξεκινούσαν από 15 ετών θα έλεγα. Τα αποχαιρετιστήρια, τα οποία ξεκίνησαν από την ομάδα που διοργανώνει τα event, ήταν μία και οκτώ και μετά από τις μία και 10, ο κόσμος ξεκίνησε να πηγαίνει σε διάφορες τοποθεσίες και να γεμίζουν τα διάφορα μπαρ. Κάποιος πέταξε, την ώρα που τελείωσε το event και ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται. Πέταξε μπροστά στην εξέδρα στην οποία γινόταν η εκδήλωση ένα βεγγαλικό», περιέγραψε η Κέλλυ Διόλατζη στο STAR.

«Το συγκεκριμένο μαγαζί στο οποίο έγινε η έκρηξη, πιθανώς να είχε 200 άτομα μέσα. Ήταν, να το πω έτσι, ένα μπαρ τοπικό το οποίο ήταν διάσημο για παρτάκια και φυσικά μια νούμερο ένα επιλογή μετά από το κεντρικό event, να πάνε εκεί πέρα τα παιδιά», ανέφερε. «Αφότου είδαμε αυτή την κατάσταση με τα βεγγαλικά, η οποία ήταν λίγο περίεργη να σου πω την αλήθεια, δεν είναι ότι φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά σκέφτηκα μέσα μου ”εντάξει τώρα αυτοί παραείναι μεθυσμένοι”. Είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, σειρήνες, ελικόπτερα, διασωστικά. Τα πάντα», είπε.

«Ξέρω ότι έχουν κλείσει την περιοχή μόνο η αστυνομία μπαίνει και βγαίνει στην περιοχή, είναι σοκαρισμένοι και στεναχωρημένοι» είπε στον ΑΝΤ1 η Ελευθερία Μαρκογιαννάκη, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βέρνης.