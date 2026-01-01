Από τα πλέον επίσημα χείλη επιβεβαιώνονται οι φόβοι ότι μεγαλώνει ο τραγικός απολογισμός από τη φονική πυρκαγιά ξημερώματα Πρωτοχρονιάς, σε δημοφιλές και κατάμεστο από κόσμο μπαρ του Κραν Μοντανά, στην Ελβετία. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 47.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky TG24, ο Ταγιάνι χαρακτήρισε την κατάσταση στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο των Άλπεων «χαοτική» και ενημέρωσε πως 16 Ιταλοί αγνοούνται, ενώ άλλοι 12 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά, σημειώνοντας ότι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.

«Ελπίζω να μην υπάρχουν (Ιταλοί) θύματα, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», δήλωσε και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η πύρινη τραγωδία ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα. «Φαίνεται πως υπήρξε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από μια φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», είπε χρακτηριστικά ο ιταλός ΥΠΕΞ.

Βίντεο τη στιγμή που ξεσπάει η φωτιά

Οπτικοακουστικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά στο μπαρ « Le Constellation ». Σε αυτό, φαίνονται φλόγες να φουντώνουν προς την ξύλινη οροφή πάνω από την περιοχή του μπαρ, ενώ αρχίζει να επικρατεί πανικός μεταξύ των πελατών.

Στο ίδιο βίντεο, σε εξωτερική λήψη, φαίνεται κόσμος να ουρλιάζει τη στιγμή που η φωτιά κατακαίει τα πάντα.

Θύματα από διάφορες χώρες

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελβετία Τζιαν Λορέντζο Κορνάντο είπε στο Sky TG24 ότι οι τοπικές αρχές του ανέφεραν πως η φωτιά ξεκίνησε από κάποιον που έριξε ένα πυροτέχνημα μέσα στο μπαρ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η οροφή. Ο ιταλός αξιωματούχος βρίσκεται στο Κραν Μοντανά, όπου, όπως λέει, Ιταλοί έχουν συγκεντρωθεί, αναζητώντας πληροφορίες για αγνοούμενους συγγενείς ή φίλους. Ο ίδιος απέφυγε να πει εάν υπάρχουν ιταλοί υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων.

Ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ ανέφερε πως ορισμένα από τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται στην υπόθεση και μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς, όμως αξιωματούχοι επισημαίνουν πως το έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων θα πάρει χρόνο.

Κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών Αρχών στην Ελβετία

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα, μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117, που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι +41 79 780 90 01.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και άφησε αρκετούς τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προστίθεται στη σχετική ανάρτηση κι επισημαίνεται πως «οι προξενικές αρχές της Ελλάδας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί».