Στο Constellation Bar εκτυλίχθηκε η τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους την βραδιά της Πρωτοχρονιάς σε ελβετικό θέρετρο στο Κραν Μοντανά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εν λόγω μπαρ, χωρητικότητας 300 ατόμων περίπου κλείνει συνήθως στις 02:00 τοπική ώρα, δηλαδή περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς.

Δεν είναι σαφές αν επρόκειτο να παραμείνει ανοιχτό για περισσότερη ώρα λόγω των εορτασμών για το 2026.

Τι γνωρίζουμε για το Constellation Bar

Η ανταποκρίτρια του BBC στο Κραν Μοντανά, Silvia Costeloe, ανέφερε ότι «το μπαρ αυτό λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια. Είναι ένα μεγάλο μπαρ και δεν είναι πολυτελές όπως τα περισσότερα της περιοχής.

Έχει έναν επάνω όροφο με τηλεοράσεις όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν για να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Στον κάτω όροφο είχε μόνο ένα μεγάλο μπαρ όπου υποθέτω ότι χθες οι άνθρωποι θα χόρευαν και θα έπιναν.

Πηγαίνεις εκεί για μπύρες – είναι ένα μπαρ για νέους. Θα ήταν ένα μείγμα νέων, Ελβετών, ανθρώπων που έρχονταν από τις γύρω περιοχές για να γιορτάσουν εδώ στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά».