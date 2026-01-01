Με τον πιο τραγικό τρόπο έκανε ποδαρικό το 2026 στην Ελβετία, με πρωταγωνιστή το πολυτελές ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά. Γνωστό σε Ελλάδα και Κύπρο και από τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, το 2017, το δημοφιλές χωριό του καντονίου Βαλέ, επανήλθε στην παγκόσμια επικαιρότητα με την έλευση του νέου έτοις, μέσω ενός εφιάλτη που έζησαν και ζουν τουρίστες και κάτοικοι της περιοχής, από την πυρκαγιά, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, που εκδηλώθηκε στο μπαρ Le Constellation.

Οι νοσοκομειακές μονάδες δίνουν μάχη για την περίθαλψη των θυμάτων, ενώ νέα στοιχεία και μαρτυρίες μεγαλώνουν την έκταση της τραγωδίας.

Περισσότεροι από 100 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία, ενώ οι πιο σοβαρές περιπτώσεις έχουν συγκεντρωθεί σε ειδικά κέντρα για εντατική φροντίδα.

«16-26 ετών οι περισσότεροι τραυματίες»

Η διευθύντρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λωζάνης, Κλερ Σαρμέ, ανέφερε στην ελβετική εφημερίδα 24 Heures ότι έχουν αναλάβει μέχρι στιγμής 22 ασθενείς, οι οποίοι είναι κυρίως νεαρής ηλικίας, μεταξύ 16 και 26 ετών και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Οι πιο σοβαρές περιπτώσεις έχουν μετακινηθεί από το Κραν Μοντανά στα προηγμένα ιατρικά κέντρα», τόνισε η Σαρμέ, προσθέτοντας ότι οι λιγότερο σοβαρά τραυματισμένοι ενδέχεται να μεταφερθούν στη Λωζάνη αργότερα.

Η διευθύντρια προειδοποίησε ότι η ανάρρωση για τους βαριά τραυματισμένους θα είναι «μακρά και εντατική», διαρκώντας εβδομάδες ή και μήνες, ενώ τόνισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί εάν κάποιος διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

«Η προτεραιότητα ήταν η υποδοχή των ασθενών, η αναγνώρισή τους, η επανασύνδεση με τις οικογένειές τους και η διασφάλιση ότι η διαδικασία φροντίδας λειτουργεί σωστά», κατέληξε.

Ραγίζουν καρδιές επιζώντες και αυτόπτες

«Πολλοί άνθρωποι ούρλιαζαν, ήταν φρικτό», λέει ο Samuel Rapp στην παρουσιάστρια Leah Boleto και σημειώνει πως η πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο μπαρ προσπάθησαν να διαφύγουν από την κύρια έξοδο. «Οι άνθρωποι ούρλιαζαν, είδα πολλούς ανθρώπους στο πάτωμα. Νομίζω ότι κάποιοι ήταν νεκροί, καθώς κάποιος έβαλε ένα μπουφάν στο πρόσωπο κάποιου άλλου».

Ο Rapp περιγράφει ότι άκουσε φωνές από όσους ήταν στο πάτωμα να ζητούν ιατρική βοήθεια και λέει ότι είδε ανθρώπους «χωρίς μαλλιά επειδή είχαν καεί».

Όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το δημογραφικό προφίλ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο Le Constellation, απάντησε: «Όλοι από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ. Πολλοί από την Αγγλία, άλλοι από την Ελβετία. Είναι φρικτό. Υπήρχαν άνθρωποι μεταξύ 16 και 18 ετών».

An #explosion and subsequent fire tore through the Le Constellation bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana, killing several people and injuring others, according to local police. More than 100 people were inside the venue at the time of the blast. pic.twitter.com/6O8l6pijR8 — CGTN (@CGTNOfficial) January 1, 2026

Επιζώντες κάνουν λόγο για εικόνες χάους, με ανθρώπους να τρέχουν και να κλαίνε, ενώ έξω από το κλαμπ επικρατούσε πανδαιμόνιο. «Είδαμε ανθρώπους να σπάνε παράθυρα, να τρέχουν και να ουρλιάζουν. Γονείς έφταναν με τα αυτοκίνητά τους πανικόβλητοι. Ήταν σαν ταινία τρόμου», ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.