Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, με τις έρευνες των ελβετικών αρχών να βρίσκονται σε εξέλιξη και τις σορούς των θυμάτων να μην έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Τη συντριβή του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Πρόκειται για μια τραγωδία τεραστίων διαστάσεων. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι σοροί των θυμάτων και, από την εικόνα που έχουμε μέσω των ελληνικών προξενικών αρχών που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, δεν υπάρχει έγκυρη πληροφόρηση ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται Έλληνας πολίτης», ανέφερε ο κ. Λοβέρδος.

Όπως τόνισε, το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ελβετικές αρχές, ενώ κάλεσε όσους ανησυχούν για συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα που βρίσκονταν στην περιοχή να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΞ. «Ήδη γονείς νέων που βρίσκονταν στην Ελβετία έχουν επικοινωνήσει μαζί μας ζητώντας βοήθεια», σημείωσε.

«Ανθρωποφαγία» που πρέπει να σταματήσει

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός Εξωτερικών στα σχόλια που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες, κάνοντας λόγο για «ανθρωποφαγία» που πρέπει να σταματήσει.

«Το είδα στα social media και απευθύνω έκκληση να σταματήσουν τέτοιες τοποθετήσεις. Δεν είναι η ώρα για χαρακτηρισμούς και διχασμό», δήλωσε, αναφερόμενος σε σχόλια που κάνουν λόγο για «κακομαθημένα πλουσιόπαιδα».

«Θρηνούμε αυτούς τους ανθρώπους από όπου κι αν προέρχονται. Είναι μια τραγωδία χωρίς σύνορα», υπογράμμισε ο Γιάννης Λοβέρδος, τονίζοντας ότι σε τέτοιες στιγμές προέχει ο σεβασμός στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση μόλις υπάρξουν ασφαλή και επιβεβαιωμένα στοιχεία από τις ελβετικές αρχές.