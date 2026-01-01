Έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν- Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», ανακοίνωσε σήμερα Πρωτοχρονιά η αστυνομία.

«Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. «Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί», πρόσθεσε.