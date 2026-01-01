Σε μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει ζήσει η Ελβετία τα τελευταία χρόνια, εξελίχθηκε η εορταστική βραδιά στο χειμερινό θέρετρο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation προκάλεσε σοβαρά εγκάυματα και τραυματισμούς σε περίπου 100 άτομα, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για αρκετές δεκάδες νεκρούς, χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινωθεί ακριβή στοιχεία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι η ελβετική αστυνομία εκτιμά πως περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ πρόσθεσε ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων δεν είναι άμεσα δυνατή, λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων.

Λίγο νωρίτερα ο Φρεντερίκ Ζισλέ διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.

Ο Φρεντερίκ Ζισλέ, κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου δήλωσε συντετριμμένος σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μία τραγωδία που συγκλονίζει όλη τη χώρα».

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις αρχές, φαίνεται να προκλήθηκε από άγνωστη αιτία, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι μπορεί να σχετίζεται με πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης αποκλείεται προς το παρόν.

#Breaking

🔥A fire disaster occurred during a New Year’s Eve party in a bar in #Crans_Montana, Valais. 📌According to police reports, “several dozen” people died & around 100 people were injured.

( Social Media toll 40)https://t.co/QvNEFi5EFC

📌The intensive care unit at… pic.twitter.com/LGiJhL6m4F — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) January 1, 2026

Διαφόρων εθνικοτήτων οι νεκροί στο Κραν – Μοντανά

Ο πρόεδρος του κρατικού συμβουλίου, Mathias Renard, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, επισημαίνοντας ότι ορισμένα θύματα είναι από άλλες χώρες, καθώς το Κραν Μοντανά είναι ένα διεθνούς φήμης χιονοδρομικό κέντρο γεμάτο τουρίστες.

Η γενική εισαγγελέας του καντονιού Valais, Beatrice Pilloud, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική πυρκαγιά. Όπως τόνισε, «προς το παρόν προκρίνεται το ενδεχόμενο ατυχήματος από πυρκαγιά και αποκλείεται οποιοδήποτε στοιχείο που να υποδηλώνει επίθεση». Παράλληλα, από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων, δεν μπόρεσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η εισαγγελέας επισήμανε επίσης ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης των θυμάτων και η επιστροφή των σωρών στις οικογένειες, κάτι που απαιτεί σημαντικό χρόνο και καθιστά απαραίτητο τον προσωρινό αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας.

BREAKING: Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Τα πυροτεχνήματα στο μικροσκόπιο – Τι λένε μάρτυρες

Η φονική έκρηξη και η πυρκαγιά στο πολυτελές θέρετρο πιθανότατα να προκλήθηκαν από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών.

Η αστυνομία διερευνά σε βάθος τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις πρώτες υποθέσεις.

Στο μεταξύ, ισχυρές δυνάμεις και ελικόπτερα συμμετέχουν στις διασώσεις, και έχει δημιουργηθεί τηλεφωνική γραμμή για την ενημέρωση των συγγενών των θυμάτων.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said. A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Γέμισαν τα τοπικά νοσοκομεία – Με βαριά εγκαύματα οι τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ελικόπτερα και ασθενοφόρα, ενώ οι μονάδες εντατικής θεραπείας και χειρουργεία των τοπικών νοσοκομείων έχουν ήδη φτάσει σε πλήρη χωρητικότητα. Η πλειονότητα των τραυματιών φέρει σοβαρά εγκαύματα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για βαριά τραυματισμένους.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους και τους τουρίστες να δείξουν αυξημένη προσοχή τις επόμενες μέρες, ώστε να μην προκύψουν νέα περιστατικά που θα επιβαρύνουν περαιτέρω το σύστημα υγείας.

Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, η περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, το οποίο είδε η ελβετική εφημερίδα Blick, ελήφθη η απόφαση να «κινητοποιηθούν αμέσως όλοι οι απαραίτητοι πόροι κατά τις επόμενες ημέρες».

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

Τι γνωρίζουμε για το μπαρ

Η ανταποκρίτρια του BBC στο Κραν Μοντανά, Silvia Costeloe, ανέφερε ότι «το μπαρ αυτό λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια. Είναι ένα μεγάλο μπαρ και δεν είναι πολυτελές όπως τα περισσότερα της περιοχής.

Έχει έναν επάνω όροφο με τηλεοράσεις όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν για να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Στον κάτω όροφο είχε μόνο ένα μεγάλο μπαρ όπου υποθέτω ότι χθες οι άνθρωποι θα χόρευαν και θα έπιναν.

Πηγαίνεις εκεί για μπύρες – είναι ένα μπαρ για νέους. Θα ήταν ένα μείγμα νέων, Ελβετών, ανθρώπων που έρχονταν από τις γύρω περιοχές για να γιορτάσουν εδώ στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά».