Στα μπλόκα υποδέχθηκαν το 2026 οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι άλλαξαν χρόνο διαφορετικά από ό,τι συνήθως, αφού για πρώτη φορά βρέθηκαν μαζί με τις οικογένειές τους στον δρόμο τις ημέρες των εορτών.

Οι ίδιοι, μιλώντας στο «Βήμα», δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για όσο καιρό χρειαστεί, μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους. Μάλιστα, εξέφρασαν την ελπίδα τους, «η νέα χρονιά να αποτελέσει την αρχή για ένα καλύτερο μέλλον» στον κλάδο τους.

Τα μπλόκα έχουν στηθεί στη χώρα από τις 30 Νοεμβρίου και όπως καταγγέλλουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, «δεν έχουν δει κάποια αλλαγή στάσης από την κυβέρνηση, ή κάποια πράξη που να δείχνει ουσιαστικά πως γίνονται βήματα προς την επίλυση των προβλημάτων τους». Σημειώνουν δε, πως αρκετοί από αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα τους, στοχοποιούνται με διάφορους τρόπους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι υπογραμμίζουν στο «Βήμα» ότι οι ίδιοι βρίσκονται στους δρόμους για την επιβίωση τους, αλλά και για το μέλλον του κλάδου τους. «Έχουμε αφήσει τις κομματικές ταυτότητες στο σπίτι, κανένα κόμμα δε βρίσκεται πίσω από τον αγώνα μας, για αυτό είμαστε και πολλοί. Είμαστε ενωμένοι για το μέλλον μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Κρίσιμες αποφάσεις στα μπλόκα

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Μπλόκων, αναμένεται να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Αν και είναι αρκετά νωρίς για προβλέψεις, όλα δείχνουν ότι οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν.

Τις τελευταίες ημέρες, διάφοροι σύλλογοι και μερικά μπλόκα φαίνεται να επιθυμούν τον διάλογο με την κυβέρνηση. Ωστόσο, η Πανελλαδική Επιτροπή, στην οποία υπάγεται η πλειοψηφία των μπλόκων, κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς την κλιμάκωση.

Δεν είναι απίθανο, το προσεχές διάστημα, ιδίως μετά το πέρασμα των εορτών, να δούμε μία πιο έντονη στάση από τη μεριά των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, όπως αποκλεισμούς κεντρικών δρόμων, διαδηλώσεις έξω από γραφεία κρατικών υπηρεσιών, ακόμα και κυβερνητικών στελεχών.