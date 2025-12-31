Την ώρα που η κυβέρνηση αναμφίβολα πιέζεται με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ και οι επικοινωνιακοί χειρισμοί δεν απέδωσαν καρπούς, παρουσιάζει με διάθεση ανασκοπική το έργο της εν μέσω της τελευταίας ημέρας του έτους.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει έκρυθμη και τα μπλόκα παραμένουν με την κυβέρνηση να φαίνεται πως θέλει να σκληρύνει τη στάση της, με άγνωστο για την ώρα αντίκτυπο. Τα τελευταία 24ωρα τα κυβερνητικά στελέχη αναφέρονται σε ένα plan B που ενδεχομένως να δώσει λύση στον «πονοκέφαλο» του Μαξίμου.

Οι εναλλακτικές της κυβέρνησης για τα μπλόκα

Για την εκτόνωση των μπλόκων, τα ίδια στελέχη στέλνουν ένα μήνυμα λέγοντας ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει στη δεύτερη εναλλακτική. Για παράδειγμα, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, υπάρχουν εισηγήσεις για διοικητικά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες των τρακτέρ που παρακωλύουν τις συγκοινωνίες και τις μεταφορές και οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος, τον αρνούνται σε βάρος όλων των αγροτών. Ξεκαθαρίζουν ωστόσο, ότι δεν είμαστε ακόμη εκεί, αλλά οι εναλλακτικές στο συρτάρι της κυβέρνησης υπάρχουν, εφόσον παρατείνεται το φαινόμενο.

Ποινικές και διοικητικές ευθύνες για τους αγρότες

Είναι χαρακτηριστικό πως χθες σε ραδιοφωνική του συνέντευξη (Παραπολιτικά) ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σ ένα plan Β». Όπως εξήγησε θα υπάρξουν «περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς, οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών, αρνούνται τον διάλογο.

Σίγουρα, όπως συνέβη με τα διόδια που σηκώθηκαν οι μπάρες και κατευθείαν η αστυνομία διαβιβάζει το υλικό στη Δικαιοσύνη και αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την όποια ζημιά θα έχουν τις όποιες ποινικές και τις όποιες διοικητικές/αστικές ευθύνες», πρόσθεσε.

Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση, πάντως, επιμένει να υποστηρίζει πως στα μπλόκα συνυπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δίκαια και λογικά αιτήματα, με τους οποίους είμαστε μαζί τους, όπως λένε. Κανείς δεν είναι αντίθετος στο αίτημα ενός ανθρώπου του πρωτογενούς τομέα, ειδικά ενός κτηνοτρόφου, στο να αποζημιωθεί γι’ αυτά τα οποία έχασε πχ λόγω της ευλογιάς.

Κανείς δεν αρνείται σ’ έναν αγρότη την ανάγκη το κράτος να τον στηρίξει όσο παραπάνω μπορεί για το κόστος παραγωγής. Μαζί με αυτούς όμως έχουν παρεισφρήσει και διάφοροι, των οποίων το πάρτυ έχει τελειώσει. Δεν ισχυριζόμαστε ότι όλοι έπαιρναν επιδοτήσεις παρανόμως, μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι, αυτό θα το βρει η Δικαιοσύνη. Ήδη γίνονται έλεγχοι, όχι τώρα, πολλούς μήνες πριν ξεκινήσουν τα μπλόκα, τώρα απλά βλέπουμε την κατάληξη των ελέγχων.

Καταλήγουν λέγοντας ότι όποιος δεν το θέλει αυτό, είναι γιατί η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να διασταυρώσει όλα τα οικονομικά δεδομένα. Άρα αυτοί που δεν θέλουν να γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι είναι και αυτοί που ξεβολεύονται. Είναι γνωστό, λένε, πως οι κατ’ επάγγελμα αγρότες είναι περίπου 400.000 και τα τρακτέρ στα μπλόκα 4.000. Επομένως η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι στα μπλόκα.

Η ανασκόπηση της κυβέρνησης για τη χρονιά που τελειώνει

Ωστόσο, σε αυτή την ασφυκτική κατάσταση, η κυβέρνηση επιχειρεί να κερδίσει κάποιους πόντους υπενθυμίζοντας τις… καλές της στιγμές για τη χρονιά που τελειώνει.

Όπως λένε, η ανεργία μειώθηκε στο χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 15 ετών, αφού από 18% πλέον βρίσκεται στο 8%.

Ταυτόχρονα, αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός από 650 ευρώ στα 880 ευρώ.

Επιπλέον, ψηφίστηκε ένα μεγάλο πακέτο μειώσεων φόρων για τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και τους νέους, χάρη στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής.

Μειώθηκαν ή καταργήθηκαν βασικές τραπεζικές προμήθειες.

Επεκτάθηκε ο υποχρεωτικός εξωδικαστικός συμβιβασμός για να καλύπτεται η μεσαία τάξη και έτσι μειώνονται ακόμα πιο πολύ τα κόκκινα δάνεια.

Υπενθυμίζουν τα κυβερνητικά στελέχη τις μεταρρυθμίσεις με πρώτες τις ενεργειακές συμφωνίες, με σημαντικά οφέλη, γεωστρατηγικά και οικονομικά.

Την επέκταση της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας κι έτσι την αύξηση της δήλωσης των υπερωριών κατά 74%, μέσα σε ένα χρόνο.

Υπενθυμίζουν παράλληλα, τις παροχές που αφορούν τους μισθούς, τις συντάξεις αλλά και τα φορολογικά μέτρα που θα συνοδεύσουν το νέο έτος.

Οι παρεμβάσεις αυτές ξεκίνησαν για πρώτη φορά να εφαρμόζονται σταδιακά από τις αρχές του έτους. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για την οριζόντια αύξηση μισθών στο δημόσιο, ώστε ο εισαγωγικός μισθός να μην υπολείπεται του κατώτατου του ιδιωτικού τομέα, με κλιμακωτές αυξήσεις και νέες μισθολογικές κλίμακες: όφελος 215 εκατ. ευρώ το 2025 για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Το μέτρο ξεκίνησε να εφαρμόζεται πρώτη φορά τον Απρίλιο, αλλά είναι μόνιμο και επαναλαμβανόμενο.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα το 2025: όφελος 448 εκατ. ευρώ ετησίως που τα μοιράζονται όλοι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις που απασχολούν υπαλλήλους.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από το 2025 σε συγκεκριμένες κατηγορίες, με συνέχιση της μείωσης κατά 50% για το 2024: όφελος 125 εκατ. ευρώ το 2025, που αυξάνεται σε 144-150 εκατ. ευρώ από το 2026-2027.

Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 20% για κατοικίες που ασφαλίζονται έναντι φυσικών καταστροφών, με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ: όφελος για ιδιοκτήτες 21 εκατ. ευρώ το 2025, το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί σε 41-45 εκατ. Το 2026-2027.

Η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως: ετήσιο όφελος 230 εκατ. ευρώ που καταβάλλονται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε χρόνο μετά. Κοινωνική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ, από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε Νοέμβριο, σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και σε άτομα με αναπηρία: όφελος 360 εκατ. ευρώ ετησίως