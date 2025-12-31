Διευκρινίσεις για την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω των αγροτικών μπλόκων έδωσε σε τηλεοπτική εκπομπή το πρωί της Τετάρτης η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως τόνισε, τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στο τμήμα από τον κόμβο Μαρτίνου έως το Κάστρο Βοιωτίας, στο ρεύμα προς Αττική, το οποίο πρόκειται για το μοναδικό σημείο της Εθνικής Οδού που παραμένει κλειστό.

Όπως σημείωσε, σε σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν δοθεί δύο εναλλακτικές διαδρομές, ενώ κάλεσε τους εκδρομείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες και ενημερώνοντας συνεχώς για τυχόν επιδείνωση του καιρού.

«Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, η μεγάλη έξοδος ήταν την παραμονή των Χριστουγέννων. Αναμένουμε να κορυφωθεί σήμερα μετά το μεσημέρι. Χρησιμοποιούμε κανονικά το οδικό δίκτυο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη», τόνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επιστροφή των εκδρομέων από το «μπρέικ» της Πρωτοχρονιάς, συστήνοντας να γίνει σταδιακά, από την Κυριακή έως και την Τρίτη (06/01/2026), ώστε να αποφευχθεί ο μαζικός συνωστισμός.

Οι εκτροπές της ΕΛ.ΑΣ.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. εξηγεί τι ισχύει με τις εκροπές της κυκλοφορίας, παρότι οι αγρότες έχουν παραχωρήσει λωρίδες κυκλοφορίας στα οχήματα. Παράλληλα, αναφέρει ότι για τη διευκόλυνση των οδηγών υπάρχουν προτάσεις για εναλλακτικές διαδρομές.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας.

Αναφορικά με το Κάστρο Βοιωτίας, σημείο για το οποίο χρήστες των social media αναφέρουν την ύπαρξη εκτροπών χωρίς παρουσία αγροτών ή τρακτέρ, η Αστυνομία διευκρινίζει ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση «ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος».

Πέραν της ανωτέρω ρύθμισης, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν κι άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:

1) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Η/Κ Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Α/Κ Κάστρου

2) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου.

Ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις (αναλυτικά τα σημεία είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας). ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ. Παράλληλα, σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης καιρού, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ιδίως σε σημεία με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας και αυξημένη παρουσία εμποδίων.

Λόγω της αυξημένης μετακίνησης εκδρομέων, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση και την επιστροφή τους και, όπου υπάρχει δυνατότητα, να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρονικής μετατόπισης της επιστροφής τους, ιδίως την Κυριακή, κατά την οποία αναμένεται ο κύριος όγκος επιστροφών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

στη Βόρεια Ελλάδα