Στην καρδιά του χειμώνα, λίγο μετά τις Γιορτές, όταν η ανάγκη για θαλπωρή μάς κρατά περισσότερο στο σπίτι, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ επιστρέφει με ένα τεύχος αφιερωμένο στη ζεστασιά και τη νοστιμιά της κατσαρόλας και της γάστρας.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ, κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ για το 2026 το οποίο μας καλεί να ξαναβρούμε την ουσία του σπιτικού φαγητού: υλικά της εποχής, σιγανό μαγείρεμα, κλειστό καπάκι και πολύ μεράκι.

Πιάτα που μοσχοβολούν αναμνήσεις, που μας φέρνουν γύρω από το τραπέζι και μας θυμίζουν γιατί το φαγητό είναι, πάνω απ’ όλα, πράξη αγάπης.

Πρασοσέλινα και φρικασέ, κοκκινιστά και αργοψημένα στον φούρνο, συνταγές αγαπημένων σεφ και μαγείρων που τιμούν την κατσαρόλα, αλλά και μια επιστροφή στα «παραγνωρισμένα» όσπρια, τα φασόλια και τα ρεβίθια, συνθέτουν έναν ύμνο στο αληθινό μαγείρεμα.

Μαθαίνουμε τα μυστικά της κακαβιάς, ακούμε τις αλήθειες μιας μαγείρισσας που επιμένει στο αυθεντικό φαγητό και ταξιδεύουμε σε κουζίνες γεμάτες μνήμη: από τη λιτή, βαθιά γευστική κουζίνα του Πόντου έως τα Ιωάννινα με τις πίτες του ξυλόφουρνου και τα παραδοσιακά τους πιάτα.

Το τεύχος ολοκληρώνεται με ιδέες για κάθε στιγμή της ημέρας: σπιτικές πίτσες με λεπτή ή αφράτη ζύμη, ομελέτες σε πολλές παραλλαγές, γλυκά με αρώματα εσπεριδοειδών που συνοδεύουν τα χειμωνιάτικα απογεύματα, αλλά και προτάσεις για ζεστά ροφήματα στην πόλη, ιστορικά μαγειρεία της Αθήνας, γεύσεις από την Καλλιθέα και τα καλύτερα κόκκινα κρασιά για τα τραπέζια και τα ήσυχα βράδια στον καναπέ.

Γιατί η Ελληνική Κουζίνα δεν είναι απλώς συνταγές· είναι η απόλαυση που γεύεσαι και ζεις.